Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así se está preparando Cali para la posesión del Abelardo de la Espriella el 7 de agosto: hay recompensas hasta de $500 millones

La ceremonia se hará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en un hecho sin precedentes recientes, con capacidad base para 2.600 asistentes

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps
Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps
Guardar

La ciudad de Cali se prepara para recibir por primera vez en la historia de Colombia la ceremonia de investidura presidencial fuera de Bogotá. El viernes 7 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el cargo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Aunque en el siglo XIX hubo cinco presidentes que gobernaron parcialmente desde otras ciudades, no existen antecedentes en la era moderna de una posesión lejos de Bogotá. Por eso, el traslado del Congreso de la República a Cali para este acto constituye un evento inédito, mientras el Pacto Histórico —partido del mandatario saliente Gustavo Petro— anunció que no participará en la ceremonia.

PUBLICIDAD

La Universidad Santiago de Cali inició intensos preparativos tras conocerse la noticia. Así lo relató Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la institución: “Estamos muy contentos de tener este magno evento para toda la nación, todo nuestro país, y estamos trabajando. Ssí que estamos en funciones para que todo salga lo mejor posible”, explicó en Blu Radio.

El Arena USC, sede principal del evento, tiene capacidad interna para 2.600 personas, cifra que podría ampliarse según las necesidades de las delegaciones oficiales. Además, se prevé instalar una pantalla gigante de 18 por 10 metros en la plazoleta contigua y habilitar un nivel superior con cupo para 300 asistentes más.

PUBLICIDAD

La elección de Cali para la investidura fue presentada como una señal política de descentralización y de gobernanza con las regiones - crédito Europa Press
La elección de Cali para la investidura fue presentada como una señal política de descentralización y de gobernanza con las regiones - crédito Europa Press

La ceremonia está fijada para las 3:00 p. m., según detalló el rector, quien remarcó las ventajas logísticas e infraestructurales del recinto: “Contamos con amplios niveles subterráneos de parqueaderos y acceso directo a camerinos y zonas de protocolo mediante ascensores, lo que garantiza la comodidad y seguridad de los jefes de Estado y dignatarios internacionales invitados a la ceremonia de posesión”.

La elección de Cali como sede responde a una apuesta por la descentralización. Pérez Galindo valoró el gesto: “Fue interesante lo que ha manifestado el actual gobierno de ese simbolismo de proyectarse y entrar en una gobernanza con las regiones. Colombia es un país de regiones y para nosotros es muy significativo como departamento”.

La ubicación de la universidad sobre una vía principal y su cercanía al Batallón Pichincha facilitarán, en palabras del rector, los dispositivos de movilidad y seguridad requeridos para un evento de esta magnitud.

El operativo de seguridad ya está en marcha. “Ya hay avanzadas analizando todo el sitio y estaremos a partir de hoy tomando nuevas disposiciones”, confirmó Pérez Galindo, quien indicó que la coordinación con autoridades locales es constante para proteger el perímetro universitario.

El alcalde Alejandro Eder anunció un plan de seguridad con la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el gobierno entrante - crédito @alejoeder / X
El alcalde Alejandro Eder anunció un plan de seguridad con la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el gobierno entrante - crédito @alejoeder / X

Medidas de seguridad

Por primera vez, la posesión presidencial de Colombia se realizará en Cali, marcando un hito que las autoridades locales describen como “histórico”. El evento ha movilizado a la alcaldía, la gobernación del Valle y la Fuerza Pública en un operativo de seguridad sin precedentes para la región.

La gobernadora Dilian Toro detalló la estrategia central: “En el consejo de seguridad establecimos unas estrategias muy importantes que son los corredores de seguridad, no solamente para Cali, sino para blindar a Cali y las ciudades circunvecinas”. Toro detacó la inclusión de municipios como Palmira, Jamundí, Buenaventura y Dagua, señalando que la amenaza no se limita a la capital.

El alcalde Alejandro Eder y la mandataria coordinaron junto al Gobierno Nacional una serie de medidas preventivas. Entre ellas, se anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos a quien aporte información que permita anticipar cualquier riesgo o alteración del orden público en la jornada de investidura. El incentivo busca estimular la colaboración ciudadana ante posibles incidentes con armas, drones o vehículos sospechosos.

La ciudad y el departamento del Valle del Cauca se preparan para recibir a las delegaciones y asistentes bajo un dispositivo que incluye corredores seguros y refuerzo de la inteligencia policial. “El aumento de capacidades que esperamos hoy hablar con los altos mandos para que el aumento de capacidades se nos dé a la fuerza pública para lograr, pues tener un mejor cubrimiento”, explicó Toro sobre la expectativa de reforzar los recursos materiales y humanos de la seguridad.

Colombia documenta su primer ataque con enjambre de drones armados contra tropas del Ejército Nacional en Timba, Valle del Cauca - crédito Visuales IA
Ses prohibe volar drones por la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

El operativo contempla restricciones estrictas al uso de drones desde el martes 28. “No se pueden volar drones en el espacio aéreo en ninguno de estos municipios, ni en Cali ni en los municipios aledaños de Yumbo, Palmira, Jamundí”, advirtió la gobernadora. A quienes infrinjan la medida, la Fuerza Aérea tiene autorización para derribar los aparatos. Además, se instalarán antidrones en el lugar del evento como parte del blindaje tecnológico.

La terminal aérea también será resguardada. “Otra de las cosas que vamos a blindar también es el aeropuerto”, precisó Toro, remarcando que el paquete de acciones será revisado y fortalecido en una nueva reunión del consejo de seguridad.

Temas Relacionados

Investidura presidencial CaliAbelardo de la EspriellaUniversidad CaliArena USCColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 30 de julio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 30 de julio: ganadores del último sorteo

Abelardo de la Espriella reunirá a su gabinete en un consejo de ministros y retiro espiritual a ocho días de su posesión

El mandatario electo avanza en la recta final de la transición con reuniones de trabajo, la consolidación de su equipo y una estrategia enfocada en fortalecer la presencia del Gobierno en las regiones

Abelardo de la Espriella reunirá a su gabinete en un consejo de ministros y retiro espiritual a ocho días de su posesión

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

El equipo de segunda división, propiedad de la familia Char, tradicionalmente ha sido la plataforma de formación de sus talentos

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

El Como FC de Italia prepara un ofrecimiento para convencer al Bologna en el mercado europeo, con el central colombiano abierto a un cambio de aire en un proyecto que apunta a la Liga de Campeones

Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Video de pequeña fan de Karol G causó sensación: le pidió a la artista que cantara ‘Dai Dai’ de Shakira en pleno concierto del ‘Tropitour’

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con Amaia Montero al frente como parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa, localidades y precios

Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Michelle Char criticó los péptidos que están de moda en tratamientos estéticos y a las influenciadoras que los promocionan en redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Deportes

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Jhon Arias brilló en la goleada de Palmeiras en el Brasileirao: asistencia a lo ‘Ronaldinho’ y gol ante Vitória

Así va el cuadro de octavos de final en la Copa Colombia 2026: cuatro equipos por dos cupos y clásico de Verdes