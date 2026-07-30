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Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

La exreina del Carnaval de Barranquilla 2026 cuestionó la promoción de elemento químico sin formación en salud y advirtió sobre el impacto que este tipo de contenido puede tener en menores de edad

Michelle Char abre el debate por la promoción de péptidos entre influenciadoras en TikTok - crédito @char.michelle/tiktok

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La creadora de contenido y exreina de belleza Michelle Char Fernández abrió un debate en redes sociales luego de publicar un video en el que cuestionó la promoción de péptidos por parte de algunas influenciadoras y modelos, quienes, según afirmó, recomiendan este tipo de productos sin contar con formación profesional en áreas relacionadas con la salud.

A través de un clip publicado en TikTok, la barranquillera expresó su preocupación por el creciente número de creadoras de contenido que promocionan tratamientos y productos asociados con la pérdida de peso o la estética, especialmente cuando su audiencia está conformada, en gran parte, por adolescentes y menores de edad.

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Durante su intervención, Char comenzó hablando de su experiencia personal con el peso y las múltiples alternativas que probó durante años para adelgazar, una manera de indicar que tiene conocimiento al respecto y que por eso se atrevió a hablar del tema.

Como una persona que ha hecho dieta toda su vida, yo me conozco todos los nutricionistas de Barranquilla. Oigan, hasta mi mamá me llevó para que un señor me hipnotizara para que dejara de comer y adelgazara. Claramente no me funcionó”, comentó en primer lugar la joven.

La exreina Michelle Char cuestionó en TikTok la promoción de péptidos sin respaldo profesional - crédito @michellecharf/IG
La exreina Michelle Char cuestionó en TikTok la promoción de péptidos sin respaldo profesional - crédito @michellecharf/IG

A partir de esa experiencia, aseguró que nunca se sentiría con la autoridad para recomendar métodos rápidos para perder peso, precisamente porque considera que ese tipo de consejos deben provenir de profesionales capacitados.

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Yo jamás, jamás, jamás en mi vida daría tips de cómo adelgazar de una manera rápida”, afirmó.

Sin embargo, el centro de su mensaje estuvo dirigido a las influenciadoras y algunas celebridades que actualmente promocionan péptidos a través de plataformas digitales.

Visiblemente molesta, Char cuestionó que personas sin estudios en medicina, nutrición u otras disciplinas de la salud recomienden productos que pueden tener efectos sobre el organismo.

Michelle Char cuestiona la venta de péptidos en redes - crédito @michellecharf/IG
Michelle Char cuestiona la venta de péptidos en redes - crédito @michellecharf/IG

¿Por qué están promoviendo los péptidos gente que nunca en la vida tiene un título, no tienen título de absolutamente nada?”, expresó la exreina.

En su opinión, muchas publicaciones apelan al deseo de alcanzar determinados estándares físicos mediante mensajes que prometen cambios estéticos llamativos y esa es una visión equivocada para ofrecer productos de ese tipo.

Los están vendiendo y comienzan a decir: ‘Si quieres tener esto, si quieres cara, si quieres esto’. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?”, manifestó.

La influenciadora insistió en que las redes sociales no deberían convertirse en espacios para recomendar tratamientos relacionados con el físico de las personas sin respaldo profesional en la salud.

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