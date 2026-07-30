El primero de agosto comienza la implementación del Registro Universal de Ingresos: qué pasará con el Sisbén

El Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzará a implementarse desde el 1 de agosto como el nuevo modelo para fortalecer la focalización de subsidios y programas sociales - crédito Alcaldía de Barranquilla

Guardar

Desde este primero de agosto de 2026 comenzará oficialmente la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta con la que el Gobierno nacional busca mejorar la forma en que identifica a los hogares que pueden acceder a subsidios, transferencias y otros programas sociales.

El anuncio ha generado dudas entre millones de colombianos, especialmente entre quienes hoy están registrados en el Sisbén y temen perder los beneficios que reciben.

Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue enfático en aclarar que el cambio no significará la eliminación inmediata del Sisbén ni la suspensión automática de los subsidios. La transición será gradual y se desarrollará durante varios meses, mientras las entidades responsables adaptan sus sistemas al nuevo modelo.

PUBLICIDAD

El inicio de esta implementación quedó establecido en el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno amplió el periodo de transición entre ambos sistemas. Aunque originalmente el RUI iba a comenzar a operar en julio, la entrada en funcionamiento fue trasladada al primero de agosto, dando más tiempo para el ajuste técnico y administrativo.

El Gobierno aseguró que los usuarios del Sisbén no perderán automáticamente sus subsidios durante la transición hacia el Registro Universal de Ingresos - crédito @MinjusticiaCo/X

Además, quienes ya habían entregado su información y estaban identificados antes del 31 de julio de 2026 pasarán al nuevo esquema de forma progresiva hasta el 31 de octubre de 2026. El DNP también informó que la implementación integral del Registro Universal de Ingresos tendrá un periodo de ajuste de dos años, durante el cual continuarán realizándose mejoras técnicas y operativas.

PUBLICIDAD

¿El RUI reemplazará al Sisbén?

Una de las principales inquietudes de los ciudadanos es si el Sisbén desaparecerá. La respuesta es no.

El DNP explicó que el Sisbén continuará siendo una herramienta fundamental para identificar las condiciones socioeconómicas de la población. De hecho, seguirá siendo una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares, plataforma que alimentará al RUI junto con otras bases de datos oficiales.

En otras palabras, el Gobierno no eliminará la encuesta del Sisbén, sino que la complementará con información proveniente de diferentes entidades del Estado para tener un panorama más completo sobre la situación económica de cada hogar.

PUBLICIDAD

La directora del DNP, Natalia Irene Molina, resumió el objetivo de la reforma al señalar que el Sisbén “no desaparece, evoluciona”, ya que toda la información suministrada por las familias seguirá siendo válida y servirá como base para el nuevo modelo.

El RUI cruzará información de hasta 47 entidades del Estado, como la DIAN, la Registraduría y la PILA, para estimar los ingresos reales de los hogares- crédito Colprensa

¿Cómo funcionará el nuevo Registro Universal de Ingresos?

La principal diferencia entre el RUI y el modelo tradicional del Sisbén está en la forma como se determinarán los ingresos de cada hogar.

Mientras el Sisbén se apoyaba principalmente en una encuesta aplicada a las familias, el nuevo sistema cruzará información proveniente de hasta 47 entidades públicas para obtener una fotografía mucho más precisa de la realidad económica de los colombianos.

PUBLICIDAD

Entre las entidades que aportarán información se encuentran la Dian, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la PILA, el Ministerio de Educación y otras instituciones que administran registros oficiales.

Gracias a ese cruce de información, el Gobierno espera contar con datos más actualizados y reducir los errores en la asignación de subsidios, evitando que personas que ya no cumplen los requisitos continúen recibiendo ayudas, al tiempo que facilita la identificación de hogares que sí necesitan apoyo del Estado.

En el caso de los trabajadores informales, el sistema utilizará tres mecanismos para estimar sus ingresos: los registros observados en las planillas de salud, modelos estadísticos construidos con variables socioeconómicas y la información declarada por los propios hogares mediante la encuesta del Sisbén.

PUBLICIDAD

¿Qué pasará con los subsidios?

El Sisbén continuará vigente como una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares, que alimentará el nuevo sistema de clasificación - crédito Departamento Nacional de

Otra de las preguntas más frecuentes tiene que ver con los beneficios sociales que actualmente reciben millones de personas.

Según el DNP, la entrada en funcionamiento del RUI no implica que los usuarios perderán automáticamente sus subsidios. Las personas que ya hacen parte del Sisbén realizarán la transición de manera gradual y no deberán solicitar una nueva encuesta únicamente por la llegada del nuevo sistema.

Además, el Registro Universal de Ingresos no decidirá quién entra o sale de un programa social. Esa responsabilidad seguirá siendo de las entidades que administran cada subsidio, las cuales continuarán aplicando sus propios criterios para seleccionar beneficiarios, definir permanencias o realizar retiros.

PUBLICIDAD

Por esa razón, el Gobierno insistió en que los ciudadanos no deben alarmarse ni acudir masivamente a actualizar sus datos únicamente porque inicia la implementación del RUI.