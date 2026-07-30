Karol G anunció su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: fecha de estreno y la portada del disco

El nuevo álbum de Karol G despierta expectativas por posibles colaboraciones y una estética repleta de brillos - crédito VisualesIA Infobae

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Después de varios meses de especulaciones sobre un nuevo álbum y tras señales de un cambio de estética marcado por tonos azules en sus publicaciones, Karol G sorprendió a sus seguidores en la noche del 29 de julio de 2026 durante su concierto en Toronto, Canadá.

Como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, la artista colombiana interrumpió el show ante más de 50 mil personas para dar un anuncio que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

La cantante compartió detalles reservados hasta ese momento y mostró en las pantallas del estadio la imagen que acompañará su próximo trabajo discográfico, reforzando la presencia de una estética visual minimalista y emocional en tonos azules, como lo venía promocionando sutilmente en redes sociales. Al mismo tiempo, la artista difundió la portada en sus redes sociales, donde predominan los tonos azules y el tatuaje de corazón de alambre de púas, elementos que han alimentado interpretaciones sobre el contenido emocional del nuevo proyecto.

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No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

El momento más esperado llegó cuando Karol G detuvo el show y reveló el título y la fecha de lanzamiento de su sexto álbum de estudio. No me arrepiento de sentir tanto estará disponible a partir del 7 de agosto. La noticia confirmó las expectativas de sus seguidores y marcó un hito dentro del desarrollo de la gira, que recorre ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa hasta julio de 2027.

“Tengo un anuncio para darles, y después de este anuncio les voy a hacer un regalo (...) Llevo un par de meses haciendo un proyecto, encerrada haciendo música nueva”, dijo Karol G segundos antes de presentar su nueva era. “Van un par de meses donde ustedes han visto un poco de este color que ustedes están viendo en este momento en el escenario (azul) (...) Meses preparando un segmento que entra a ser parte de este tour (...) Quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco y es un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama No me arrepiento de sentir tanto”, añadió La Bichota.

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El título y la fecha de lanzamiento del sexto álbum de Karol G generaron una reacción inmediata entre sus seguidores internacionales - crédito Visuales IA / Instagram

El álbum ya está disponible para pre-guardar en plataformas como Spotify y Apple Music, lo que permitirá a los seguidores de Karol G activar la cuenta regresiva para el lanzamiento. El enlace para realizar la pre-reserva se encuentra en el perfil oficial de Instagram de la artista. Por ahora no se ha confirmado el número de canciones que integrarán el nuevo proyecto ni la lista oficial de colaboraciones. No obstante, circulan versiones que mencionan posibles participaciones de Becky G, Drake, Rosalía y Ñejo en No me arrepiento de sentir tanto.

El anuncio de la gira desató las reacciones de millones de seguidores alrededor del mundo que celebraron la llegada anticipada de un nuevo disco de Karol G. “Se viene 🩵🩵🩵🩵🩵“, ”Date con todaaa🤍🩵“, ”OMG REINAAAAAAA🩵🩵🩵🩵“, ”necesito que salga ya", “volvió La BICHOTA”, “con esa portada me dice que va a servir perreo”, (Sic), son algunas de las reacciones.

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Becky G estaría dentro del nuevo álbum de Karol G - crédito Coachella/YouTube

El lanzamiento llega solo un año después de su anterior disco, Tropicoqueta, y se presenta impulsado por el sencillo Matadora, estrenado en Chicago durante la apertura del tour, y el tema Después de ti, que presentó en su show de Coachella.

La gira Viajando por el mundo Tropitour contempla 64 conciertos en 20 países, con paradas en ciudades como Chicago, Toronto, Washington, Madrid, Barcelona y Santiago de Chile. Invitadas como Becky G, Elena Rose y Greeicy acompañarán a la cantante en distintas fechas en Estados Unidos y Canadá. Las presentaciones en España tendrán lugar en junio de 2027, con varias fechas ya confirmadas en el Metropolitano de Madrid y el Estadi Olímpic de Barcelona.

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Viajando por el mundo Tropitour recorrerá 20 países, con la presencia de invitadas especiales y fechas destacadas en Estados Unidos, Canadá y España - cédito . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de la gira está previsto para el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán. Aunque la ciudad natal de la cantante, Medellín, no figura entre las fechas confirmadas, el itinerario internacional refuerza la proyección global de la artista y la expectativa sobre la recepción de “No me arrepiento de sentir tanto”.