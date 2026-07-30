Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 30 de julio

Inician las competencias de BMX, con Colombia como favorita. La natación y el patinaje de velocidad también repartirán medallas

Las pruebas de patinaje terminarán el 1 de agosto, Colombia es campeón centroamericano y del caribe en la competición - crédito Comité Olímpico Colombiano
Las pruebas de patinaje terminarán el 1 de agosto, Colombia es campeón centroamericano y del caribe en la competición - crédito Comité Olímpico Colombiano
Guardar

Colombia cerró el miércoles 29 de julio en el segundo lugar del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de sumar cinco oros, seis platas y dos bronces en una jornada que reforzó su persecución sobre México y amplió la distancia sobre Cuba.

El líder sigue siendo México, con 65 oros, 51 platas y 37 bronces. Colombia acumula 36 oros, 37 platas y 24 bronces, mientras Cuba ocupa el tercer puesto con 16 preseas doradas, 18 de plata y 24 de bronce.

La delegación colombiana tuvo participación en tiro con arco, bowling, ciclismo de pista, clavados, ecuestre, fútbol, tiro deportivo, patinaje de velocidad, surf, natación, tenis y voleibol. El repunte del día se sostuvo sobre todo en bowling, patinaje, ciclismo de pista y surf.

PUBLICIDAD

El bowling colombiano volvió a dominar en República Dominicana con un nuevo 1-2 en el podio de ternas femeninas. Las medallas llegaron con Juliana Franco, Clara Juliana Guerrero, María José Rodríguez, Sara Duque, Laura Plazas y Juliana Botero.

En patinaje de velocidad, Kollin Castro y Jhon Tascón aportaron dos oros más al imponerse en las pruebas de vuelta al circuito. Con esos resultados, Colombia pasó a liderar la disciplina con cuatro oros, dos platas y un bronce, para un total de siete preseas.

En el ciclismo de pista, Stefany Cuadrado ganó el oro en la velocidad femenina. La colombiana superó en la final a la mexicana Luz Daniela Gaxiola, subcampeona del mundo, y se quedó con el título tras imponerse en los dos enfrentamientos decisivos.

PUBLICIDAD

El surf también entregó una medalla dorada en el cierre de la participación colombiana en esa disciplina. Margarita Conde venció en la final de longboard a la puertorriqueña Jazmine Dean por 12.17 a 11.50.

Sirena Rowe es la única colombiana en ganar medalla de oro en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Sirena Rowe es la única colombiana en ganar medalla de oro en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La natación sumó otras cuatro preseas. Isabella Bedoya, Stefanía Gómez, Laura Melo y Sirena Rowe obtuvieron la plata en el relevo femenino 4x100 metros libre, mientras Juan Daniel García en 50 metros pecho, Samantha Baños en 200 metros mariposa y la propia Melo en 400 metros combinado ganaron los bronces.

La arquería colombiana terminó su actuación en Santo Domingo 2026 con ocho medallas: dos oros, cuatro platas y dos bronces. Las últimas preseas fueron la plata de Jorge Enríquez en individual masculino, la plata de Ana María Rendón y Santiago Arcila en equipo mixto y el bronce de Rendón en individual femenino.

El fútbol femenino marcó los primeros goles colombianos en el torneo con una victoria por 5-0 sobre Jamaica en el debut del grupo B. María Baldovino, Ana González, Daniela Garavito y Kelly Ibargüen, con un doblete, firmaron las anotaciones.

La actividad del tenis siguió en la Copa de Naciones con triunfos en ambas ramas durante los cuartos de final. En masculino, Colombia venció 2-1 a Guatemala, y en femenino derrotó 2-0 a Puerto Rico.

Finales por la medalla de oro en clavados, voleibol y ecuestre

El ciclismo de pista le ha dado cuatro oros, tres platas y un bronce a Colombia en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano
El ciclismo de pista le ha dado cuatro oros, tres platas y un bronce a Colombia en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano

En clavados, Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales avanzaron a las finales de trampolín de un metro. También clasificaron Alejandro Solarte y Sebastián Villa a la final de plataforma de 10 metros, y Daniela Zapata junto con Viviana Uribe a la definición del trampolín femenino de tres metros.

El voleibol masculino aseguró su lugar en la final tras vencer a Cuba por 3-2, con parciales de 25-27, 25-19, 17-25, 25-19 y 15-12. El rival de Colombia en la definición de este jueves será Puerto Rico.

En ecuestre, Mariana England lideró la prueba de doma clásica por equipos de este miércoles. Colombia aparece segunda en la clasificación general, a menos de tres décimas de México, diferencia con la que se resolverá la medalla de oro en la jornada siguiente.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los bolos junto a patinaje, ciclismo de pista y esquí náutico son las disciplinas con mayor cantidad de medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
Los bolos junto a patinaje, ciclismo de pista y esquí náutico son las disciplinas con mayor cantidad de medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. México: 65 medallas de oro; 51 medallas de plata; 37 medallas de bronce.
  2. Colombia: 36 medallas de oro; 37 medallas de plata; 24 medallas de bronce.
  3. Cuba: 16 medallas de oro; 18 medallas de plata; 24 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 41 medallas de bronce.
  5. República Dominicana: 10 medallas de oro; 12 medallas de plata; 35 medallas de bronce.
  6. Guatemala: 8 medallas de oro; 11 medallas de plata; 14 medallas de bronce.
  7. Puerto Rico: 8 medallas de oro; 9 medallas de plata; 16 medallas de bronce.
  8. Costa Rica: 4 medalla de oro; 2 medallas de plata; 9 medalla de bronce.
  9. El Salvador: 4 medallas de oro; 2 medalla de plata; 8 medallas de bronce.
  10. Trinidad y Tobago: 3 medalla de oro; 0 medallas de plata; 5 medalla de bronce.

Temas Relacionados

ColombiaJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Comité Olímpico ColombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Así fue la fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

En medio de la eliminación del “Poderoso de la Montaña” de la “Gran Conquista”, el delantero Juan José Córdoba mostró su disgusto con el técnico oriundo de Turbo (Antioquia)

Así fue la fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Pese a los problemas del campeonato, se posicionó en un reconocido listado de certámenes en el planeta, aunque lejos de las principales ligas de Europa

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Tiburón perdió en lanzamientos desde el punto penal ante el elenco barranquillero, y su director técnico, Alfredo Arias, responsabilizó al árbitro del partido, Ferney Trujillo

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Las negociaciones sobre el futuro del futbolista se mantienen en expectativa, mientras gana atención en el mercado internacional después de su participación en el Mundial 2026 con la selección Colombia

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Karol G anunció su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: fecha de estreno y la portada del disco

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió acusaciones de trampa de reconocida emisora: “Minimizar mis esfuerzos”

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Así fue la fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta