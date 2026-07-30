Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 30 de julio

Las pruebas de patinaje terminarán el 1 de agosto, Colombia es campeón centroamericano y del caribe en la competición - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia cerró el miércoles 29 de julio en el segundo lugar del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de sumar cinco oros, seis platas y dos bronces en una jornada que reforzó su persecución sobre México y amplió la distancia sobre Cuba.

El líder sigue siendo México, con 65 oros, 51 platas y 37 bronces. Colombia acumula 36 oros, 37 platas y 24 bronces, mientras Cuba ocupa el tercer puesto con 16 preseas doradas, 18 de plata y 24 de bronce.

La delegación colombiana tuvo participación en tiro con arco, bowling, ciclismo de pista, clavados, ecuestre, fútbol, tiro deportivo, patinaje de velocidad, surf, natación, tenis y voleibol. El repunte del día se sostuvo sobre todo en bowling, patinaje, ciclismo de pista y surf.

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El bowling colombiano volvió a dominar en República Dominicana con un nuevo 1-2 en el podio de ternas femeninas. Las medallas llegaron con Juliana Franco, Clara Juliana Guerrero, María José Rodríguez, Sara Duque, Laura Plazas y Juliana Botero.

En patinaje de velocidad, Kollin Castro y Jhon Tascón aportaron dos oros más al imponerse en las pruebas de vuelta al circuito. Con esos resultados, Colombia pasó a liderar la disciplina con cuatro oros, dos platas y un bronce, para un total de siete preseas.

En el ciclismo de pista, Stefany Cuadrado ganó el oro en la velocidad femenina. La colombiana superó en la final a la mexicana Luz Daniela Gaxiola, subcampeona del mundo, y se quedó con el título tras imponerse en los dos enfrentamientos decisivos.

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El surf también entregó una medalla dorada en el cierre de la participación colombiana en esa disciplina. Margarita Conde venció en la final de longboard a la puertorriqueña Jazmine Dean por 12.17 a 11.50.

Sirena Rowe es la única colombiana en ganar medalla de oro en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La natación sumó otras cuatro preseas. Isabella Bedoya, Stefanía Gómez, Laura Melo y Sirena Rowe obtuvieron la plata en el relevo femenino 4x100 metros libre, mientras Juan Daniel García en 50 metros pecho, Samantha Baños en 200 metros mariposa y la propia Melo en 400 metros combinado ganaron los bronces.

La arquería colombiana terminó su actuación en Santo Domingo 2026 con ocho medallas: dos oros, cuatro platas y dos bronces. Las últimas preseas fueron la plata de Jorge Enríquez en individual masculino, la plata de Ana María Rendón y Santiago Arcila en equipo mixto y el bronce de Rendón en individual femenino.

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El fútbol femenino marcó los primeros goles colombianos en el torneo con una victoria por 5-0 sobre Jamaica en el debut del grupo B. María Baldovino, Ana González, Daniela Garavito y Kelly Ibargüen, con un doblete, firmaron las anotaciones.

La actividad del tenis siguió en la Copa de Naciones con triunfos en ambas ramas durante los cuartos de final. En masculino, Colombia venció 2-1 a Guatemala, y en femenino derrotó 2-0 a Puerto Rico.

Finales por la medalla de oro en clavados, voleibol y ecuestre

El ciclismo de pista le ha dado cuatro oros, tres platas y un bronce a Colombia en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano

En clavados, Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales avanzaron a las finales de trampolín de un metro. También clasificaron Alejandro Solarte y Sebastián Villa a la final de plataforma de 10 metros, y Daniela Zapata junto con Viviana Uribe a la definición del trampolín femenino de tres metros.

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El voleibol masculino aseguró su lugar en la final tras vencer a Cuba por 3-2, con parciales de 25-27, 25-19, 17-25, 25-19 y 15-12. El rival de Colombia en la definición de este jueves será Puerto Rico.

En ecuestre, Mariana England lideró la prueba de doma clásica por equipos de este miércoles. Colombia aparece segunda en la clasificación general, a menos de tres décimas de México, diferencia con la que se resolverá la medalla de oro en la jornada siguiente.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los bolos junto a patinaje, ciclismo de pista y esquí náutico son las disciplinas con mayor cantidad de medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 65 medallas de oro; 51 medallas de plata; 37 medallas de bronce. Colombia: 36 medallas de oro; 37 medallas de plata; 24 medallas de bronce. Cuba: 16 medallas de oro; 18 medallas de plata; 24 medallas de bronce. Venezuela: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 41 medallas de bronce. República Dominicana: 10 medallas de oro; 12 medallas de plata; 35 medallas de bronce. Guatemala: 8 medallas de oro; 11 medallas de plata; 14 medallas de bronce. Puerto Rico: 8 medallas de oro; 9 medallas de plata; 16 medallas de bronce. Costa Rica: 4 medalla de oro; 2 medallas de plata; 9 medalla de bronce. El Salvador: 4 medallas de oro; 2 medalla de plata; 8 medallas de bronce. Trinidad y Tobago: 3 medalla de oro; 0 medallas de plata; 5 medalla de bronce.