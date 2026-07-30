Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación de Vasco da Gama y la eliminación de Medellín de la Sudamericana: “Fue superior”

Deportivo Independiente Medellín iguala a dos goles con Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana 2026 - crédito DIM

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El 29 de julio de 2026, Independiente Medellín cayó por 1-0 ante Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, y quedó por fuera de la Copa Sudamericana.

Pese a que el partido estuvo igualado a falta de cinco minutos de finalizar el partido, la anotación de Thiago Mendes al minuto 85 dejó con la frustración a los dirigidos por Luis Amaranto Perea que no lograron realizar un remate al arco defendido por el portero brasileño Leo Jardim.

El diario más leído en el gigante de Sudamérica destacó el partido del Vasco da Gama-crédito Globo Esporte Brasil

En primer lugar, Globo Esporte de Brasil destacó el buen juego del equipo dirigido por Pedro Emanuel de la siguiente forma, reseñando todo lo hecho para llevarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y en la cual enfrentarán al Olimpia del Paraguay.

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“En casa, Vasco fue superior durante todo el partido, pero tuvo dificultades para generar ocasiones de gol en la primera mitad. En la segunda parte, se abrieron espacios, el equipo mejoró y Thiago Mendes anotó el único gol del encuentro en los últimos minutos”, dijeron.

Describieron la primera mitad como “tranquila” para ambos equipos, mientras que destacó que el equipo de Luis Amaranto Perea no tuvo iniciativa en el ataque en Río de Janeiro:

“El primer tiempo en São Januário fue tranquilo, con ambos equipos jugando con cautela. Vasco buscaba controlar la posesión y ocupar más terreno en ataque. El equipo de Pedro Emanuel careció de agresividad y soluciones ofensivas. Les costó encontrar espacios en la defensa colombiana e incluso lograron algunos disparos, con Gómez y Spinelli, pero ninguno representó una amenaza real”, explicaron.

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Y añadieron: “Independiente Medellín, por su parte, no se arriesgó en el primer tiempo. El equipo de Luis Perea se cerró en defensa, no priorizó la posesión e intentó algunos contraataques. Pero el portero Léo Jardim no sufrió mucho ante el equipo colombiano, que se conformó con el empate provisional", analizaron.

Sobre el segundo tiempo, Globo destacó que el “Poderoso de la Montaña” sufrió en defensa, en especia lpor las bandas

“Independiente Medellín no logró mantener su buen marcaje y concedió más espacios en la segunda mitad. El entrenador de Vasco, Pedro Emanuel, realizó cambios en el posicionamiento ofensivo, principalmente desplazando a Gómez a la banda izquierda y dando mayor profundidad a PH por la derecha, lo que hizo que su equipo se volviera más peligroso. Aun así, les faltó precisión en la definición.

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Finalmente, destacaron las jugadas más peligrosas del Vasco da Gama durante el partido, incluida la del gol que le dio el paso al cuadro brasileño a los octavos de final de la Copa Sudamericana para el 12 de agosto de 2026:

“En el minuto 27, una mano de Mantilla dentro del área fue revisada por el árbitro en la pantalla del VAR, pero una mano de Jair al inicio de la jugada evitó que se concediera un penalti. La entrada de Jair y Adson ayudó a Vasco a aumentar la presión en el último tercio del campo, ante un Independiente Medellín que ofreció poca amenaza. Al final del partido, tras una buena jugada colectiva de Vasco, PH centró para Thiago Mendes, quien, sin marca, desvió el balón al fondo de la red. A partir de entonces, Vasco simplemente controló el partido y aseguró una merecida clasificación”, concluyeron.

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El portal deportivo más importante de dicho país destacó la labor del cuadro de Río de Janeiro ante el cuadro antioqueño-crédito ESPN Brasil

Finalmente, ESPN Brasil destacó que Independiente Medellín no tuvo ninguna intención de atacar al Vasco da Gama, apostando por un juego “reactivo”, según lo expresado por parte de su reseña:

“Por otro lado, el equipo de Luis Perea adoptó una postura reactiva durante toda la primera mitad. Bien organizado defensivamente, el club colombiano cedió la posesión y recurrió a los contraataques, pero generó muy poco en ataque y prácticamente no representó ninguna amenaza para el portero Léo Jardim, manteniendo el empate sin goles hasta el descanso", dijeron de entrada.

Además destacaron el gol del cuadro del “Gigante de Colina” (apodo del Vasco da Gama) con el error que cometió el portero de Independiente Medellín Éder Chaux:

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“Recién en el minuto 39 el equipo de Río logró crear una oportunidad, con Adson en el flanco izquierdo del ataque, quien encontró a Paulo Henrique dentro del área y centró bien para Thiago Mendes. El balón rebotó en ambos pies del mediocampista y rodó lentamente hacia la portería”, explicaron.