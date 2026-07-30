Prosperidad Social reveló las fechas de pago de los subsidios para agosto de 2026 en Colombia: así quedó el calendario

Prosperidad Social divulgó el cronograma oficial de transferencias monetarias de julio y agosto de 2026 para Colombia Mayor, Línea de Emergencia, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven - crédito Prosperidad Social

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social divulgó el cronograma oficial para la entrega de transferencias monetarias correspondientes a julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los participantes de los distintos programas puedan conocer las fechas programadas para el retiro o la recepción de sus incentivos económicos.

Las jornadas de pago, que incluyen Colombia Mayor, Línea de Emergencia, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven, se efectuarán en diferentes ciclos a lo largo de agosto, de acuerdo con el calendario divulgado por la entidad.

Para agosto, el programa Colombia Mayor continúa con el pago del sexto ciclo, que se inició el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto. El séptimo ciclo de este subsidio está programado para comenzar el 31 de agosto, permitiendo así que los adultos mayores beneficiarios puedan planificar el retiro de sus recursos con antelación.

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Colombia Mayor mantiene el sexto ciclo de pagos hasta el 19 de agosto y programó el séptimo ciclo desde el 31 de agosto - crédito Prosperidad Social

Fechas clave para los programas de transferencias en agosto

La Línea de Emergencia, dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad, avanza actualmente con el primer ciclo de entregas, previsto desde el 23 de julio hasta el 1 de agosto. El segundo ciclo se iniciará el 11 de agosto, mientras que el tercer ciclo está programado para el 24 de agosto. Esta información permite a los participantes organizarse y evitar aglomeraciones en los puntos de pago.

A partir del 21 de agosto, tanto quienes reciben Compensación del IVA como los beneficiarios de Renta Ciudadana podrán acceder a los recursos del cuarto ciclo de sus respectivos programas. Por su parte, el programa Renta Joven dará inicio al cuarto ciclo de pagos el 31 de agosto, según informó Prosperidad Social.

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El calendario anunciado abarca a millones de participantes en todo el país, quienes dependen de estos incentivos para complementar sus ingresos. Prosperidad Social recomendó consultar únicamente los canales oficiales para verificar fechas, modalidades de entrega y detalles específicos, advirtiendo que el cronograma puede modificarse según la disponibilidad financiera de la entidad.

Compensación del IVA y Renta Ciudadana habilitarán el cuarto ciclo de transferencias monetarias a partir del 21 de agosto - crédito Prosperidad Social

Precauciones y canales oficiales de información

La entidad recordó que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios. Se advirtió a los beneficiarios sobre posibles fraudes y se reiteró la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales: la página web www.prosperidadsocial.gov.co, el canal de contenido de WhatsApp, el formulario web para pqrsdf y las gerencias regionales distribuidas en el territorio nacional.

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Estos canales también sirven para atender inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como para informar sobre cualquier cambio en el cronograma o modalidad de los pagos. Prosperidad Social insistió en que la única fuente confiable de información es la institucional, y aconsejó no confiar en mensajes de origen desconocido ni entregar datos personales a terceros.

Estado y futuro del programa Jóvenes en Paz

Prosperidad Social aclaró que el futuro del programa Jóvenes en Paz depende de las disposiciones que adopte el Gobierno nacional para su administración, luego de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad por el Decreto 626 del 19 de junio de 2026. Actualmente, la entidad solo tiene a su cargo la gestión del componente de transferencias monetarias condicionadas.

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Jóvenes en Paz mantiene en espera sus pagos regulares porque el Gobierno nacional debe definir la entidad que validará las condicionalidades tras la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad - crédito Prosperidad Social

Para avanzar en la entrega de estos incentivos, se requiere la validación de las condicionalidades por parte de los participantes, certificaciones que hasta ahora expedía el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Mientras se define la entidad responsable de emitir tales certificaciones, Prosperidad Social solo puede gestionar las transferencias correspondientes a rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre que los beneficiarios corrijan las situaciones que originaron las novedades.

Eso significa que, por el momento, los pagos regulares del programa están en espera y pendientes de nuevas disposiciones administrativas. Prosperidad Social reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de las transferencias en cuanto reciba la información y las certificaciones requeridas, e invitó a los participantes a mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre la reactivación y planificación de los próximos ciclos.

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