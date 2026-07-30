Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Prosperidad Social reveló las fechas de pago de los subsidios para agosto de 2026 en Colombia: así quedó el calendario

La entidad detalló los ciclos de Colombia Mayor, Línea de Emergencia, IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven, con jornadas escalonadas durante el mes y posibilidad de cambios por disponibilidad financiera

Prosperidad Social divulgó el cronograma oficial de transferencias monetarias de julio y agosto de 2026 para Colombia Mayor, Línea de Emergencia, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social divulgó el cronograma oficial de transferencias monetarias de julio y agosto de 2026 para Colombia Mayor, Línea de Emergencia, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven - crédito Prosperidad Social
Guardar

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social divulgó el cronograma oficial para la entrega de transferencias monetarias correspondientes a julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los participantes de los distintos programas puedan conocer las fechas programadas para el retiro o la recepción de sus incentivos económicos.

Las jornadas de pago, que incluyen Colombia Mayor, Línea de Emergencia, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven, se efectuarán en diferentes ciclos a lo largo de agosto, de acuerdo con el calendario divulgado por la entidad.

Para agosto, el programa Colombia Mayor continúa con el pago del sexto ciclo, que se inició el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto. El séptimo ciclo de este subsidio está programado para comenzar el 31 de agosto, permitiendo así que los adultos mayores beneficiarios puedan planificar el retiro de sus recursos con antelación.

PUBLICIDAD

Colombia Mayor mantiene el sexto ciclo de pagos hasta el 19 de agosto y programó el séptimo ciclo desde el 31 de agosto - crédito Prosperidad Social
Colombia Mayor mantiene el sexto ciclo de pagos hasta el 19 de agosto y programó el séptimo ciclo desde el 31 de agosto - crédito Prosperidad Social

Fechas clave para los programas de transferencias en agosto

La Línea de Emergencia, dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad, avanza actualmente con el primer ciclo de entregas, previsto desde el 23 de julio hasta el 1 de agosto. El segundo ciclo se iniciará el 11 de agosto, mientras que el tercer ciclo está programado para el 24 de agosto. Esta información permite a los participantes organizarse y evitar aglomeraciones en los puntos de pago.

A partir del 21 de agosto, tanto quienes reciben Compensación del IVA como los beneficiarios de Renta Ciudadana podrán acceder a los recursos del cuarto ciclo de sus respectivos programas. Por su parte, el programa Renta Joven dará inicio al cuarto ciclo de pagos el 31 de agosto, según informó Prosperidad Social.

PUBLICIDAD

El calendario anunciado abarca a millones de participantes en todo el país, quienes dependen de estos incentivos para complementar sus ingresos. Prosperidad Social recomendó consultar únicamente los canales oficiales para verificar fechas, modalidades de entrega y detalles específicos, advirtiendo que el cronograma puede modificarse según la disponibilidad financiera de la entidad.

Compensación del IVA y Renta Ciudadana habilitarán el cuarto ciclo de transferencias monetarias a partir del 21 de agosto - crédito Prosperidad Social
Compensación del IVA y Renta Ciudadana habilitarán el cuarto ciclo de transferencias monetarias a partir del 21 de agosto - crédito Prosperidad Social

Precauciones y canales oficiales de información

La entidad recordó que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios. Se advirtió a los beneficiarios sobre posibles fraudes y se reiteró la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales: la página web www.prosperidadsocial.gov.co, el canal de contenido de WhatsApp, el formulario web para pqrsdf y las gerencias regionales distribuidas en el territorio nacional.

Estos canales también sirven para atender inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como para informar sobre cualquier cambio en el cronograma o modalidad de los pagos. Prosperidad Social insistió en que la única fuente confiable de información es la institucional, y aconsejó no confiar en mensajes de origen desconocido ni entregar datos personales a terceros.

Estado y futuro del programa Jóvenes en Paz

Prosperidad Social aclaró que el futuro del programa Jóvenes en Paz depende de las disposiciones que adopte el Gobierno nacional para su administración, luego de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad por el Decreto 626 del 19 de junio de 2026. Actualmente, la entidad solo tiene a su cargo la gestión del componente de transferencias monetarias condicionadas.

Jóvenes en Paz mantiene en espera sus pagos regulares porque el Gobierno nacional debe definir la entidad que validará las condicionalidades tras la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad - crédito Prosperidad Social
Jóvenes en Paz mantiene en espera sus pagos regulares porque el Gobierno nacional debe definir la entidad que validará las condicionalidades tras la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad - crédito Prosperidad Social

Para avanzar en la entrega de estos incentivos, se requiere la validación de las condicionalidades por parte de los participantes, certificaciones que hasta ahora expedía el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Mientras se define la entidad responsable de emitir tales certificaciones, Prosperidad Social solo puede gestionar las transferencias correspondientes a rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre que los beneficiarios corrijan las situaciones que originaron las novedades.

Eso significa que, por el momento, los pagos regulares del programa están en espera y pendientes de nuevas disposiciones administrativas. Prosperidad Social reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de las transferencias en cuanto reciba la información y las certificaciones requeridas, e invitó a los participantes a mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre la reactivación y planificación de los próximos ciclos.

Temas Relacionados

Pagos Prosperidad SocialSubsidiosTransferenciasColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presupuesto que le dejaría Petro a De la Espriella para 2027 obligaría a cobrar $30 billones en impuestos a los colombianos

La próxima administración enfrentaría el desafío de cerrar la brecha fiscal ante estrictas restricciones de gasto y menor flexibilidad presupuestal

El presupuesto que le dejaría Petro a De la Espriella para 2027 obligaría a cobrar $30 billones en impuestos a los colombianos

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, lanzó una petición a De la Espriella ante actuación de Petro: “Yo sentí fue un enorme dolor”

La esposa del senador asesinado defendió una visión centrada en la resocialización del adolescente sicario involucrado en el atentado, al considerar visitarlo

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, lanzó una petición a De la Espriella ante actuación de Petro: “Yo sentí fue un enorme dolor”

Fiscalía confirmó que archivó la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila en marzo de 2026

El ente acusador señaló que, tras casi tres años de diligencias, la recolección de testimonios y peritajes no permitió sostener una teoría distinta a la que atribuía el deceso a una decisión propia

Infobae

Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno: “En justicia”

La ministra de Relaciones Exteriores saliente aseguró que la administración 2022-2026 dejó “muy bien” las relaciones diplomáticas con EE. UU.

Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno: “En justicia”

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Información preliminar indica que un grupo armado interceptó a los ciudadanos mientras se movilizaban por la vía hacia Totoró y abrió fuego en el sitio

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Chichila Navia confesó cómo sobrellevan los ataques que recibe su esposo por la postura política que promueve: “Me da mamera”

Karen Sevillano fue directa sobre las relaciones y lanzó advertencia a sus seguidoras: “Un hombre que es mal hijo es mal todo”

Karina García sorprendió al revelar que su bebé presenta una condición inesperada: “No es normal”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

Juan Guillermo Cuadrado estuvo cerca de jugar en Argentina: este fue el club que por poco se lleva al jugador de la selección Colombia

Confirmado el primero de cuatro amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: día, estadio, dónde ver y rival

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026: debut de Atlético Nacional y Junior vs. Millonarios, los partidos más destacados