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Chichila Navia confesó cómo sobrellevan los ataques que recibe su esposo por la postura política que promueve: “Me da mamera”

Navia compartió que su esposo recibe la mayoría de los comentarios hostiles en redes sociales por su inclinación de izquierda

Santiago Alarcon y Chichila Navia
Chichila Navia habla sobre los ataques a Santiago Alarcón y la polarización en redes - crédito Instagram
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Chichila Navia abordó en una reciente entrevista su experiencia al enfrentar los ataques que recibe su esposo, el también actor Santiago Alarcón, debido a sus opiniones políticas, y compartió cómo este ambiente afecta su vida familiar y su propio posicionamiento público.

La actriz, figura reconocida en la televisión y el teatro colombiano, se refirió en el pódcast Sin Filtro de la revista Semana a la polarización que caracteriza al país y al impacto que esto tiene en quienes, como su pareja, expresan abiertamente sus posturas ideológicas.

En un diálogo abierto, Chichila Navia explicó que, aunque en redes sociales la mayoría de sus seguidores son respetuosos, los comentarios negativos suelen dirigirse principalmente hacia su esposo, Santiago Alarcón, por su posición política: “Realmente los haters han sido más hacia mi esposo y su, su izquierda”, comentó la actriz en la conversación recogida por Semana. Añadió que, como esposa de una figura pública con opiniones políticas marcadas, la sociedad suele asumir que comparte las mismas ideas: “Como uno es la esposa, entonces ya de por sí ella no puede pensar distinto. Ella es. Porque uno es como una parte de ellos. No. Gente, aprovecho este espacio. Las mujeres podemos pensar por nosotras mismas”.

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Chichila Navia, actriz colombiana. Foto: Instagram @chichilanavia
Navia explicó que, aunque la mayoría de sus seguidores son respetuosos, las críticas más fuertes suelen dirigirse a su esposo por su inclinación política, y advirtió sobre los estigmas vinculados a ser pareja de una figura pública - crédito Instagram @chichilanavia

La intérprete reveló que evita discutir sobre política incluso en el ámbito familiar, subrayando la importancia de mantener la independencia de criterio: “Nunca he hablado, no me interesa, ni a Santiago le digo por quién voy a votar, básicamente. Siempre contesto: ‘Mi voto es secreto’”. Sobre la convivencia de ideas opuestas en su entorno cercano, indicó que en su casa conviven posiciones políticas muy diferentes. “Mi mamá es, pues no es tan de derecha, pero sí es una persona muy religiosa, y Santiago es bien izquierdoso. Entonces, llegaron momentos de mi vida donde yo era como... ay, no hablemos de eso”, relató durante la charla.

La actriz, que ha desarrollado su carrera en televisión desde la infancia y que actualmente comparte escenario con Santiago Alarcón en la obra Escape Room, reconoció que el clima de polarización social se ha complicado especialmente para figuras públicas que expresan sus opiniones. “Tomar partido y sentar una posición desde cualquier lugar y mucho más si es público, siempre va a tener esa dosis de incomodidad, porque va a haber gente que está a favor tuya y gente que va a estar en contra”, observó. Para Navia, “a la gente le molesta que el otro piense distinto. A la gente le molesta que el otro tenga una sexualidad distinta. Todavía somos una sociedad que no respeta las diferencias”.

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Chichila Navia y Santiago Alarcón. Foto: Instagram @chichilanavia
Chichila Navia compartió cómo los ataques en redes sociales hacia Santiago Alarcón por sus opiniones políticas afectan la dinámica y el bienestar en su hogar - crédito Instagram @chichilanavia

La actriz compartió cómo educa a sus hijos para que afronten la diversidad de opiniones y respeten las diferencias, una tarea que considera central en la formación familiar. “Tratar de que mis hijos sean personas que tengan la capacidad de sentarse a escuchar a alguien que piensa distinto, que vive distinto, que cree distinto”, afirmó. Además, confesó que el tema político le genera “mamera”, como describió con franqueza: “A mí me da una pereza. Pero ¿por qué? Apenas empiezo a ver que la gente hiperventila”.

La conversación también permitió a Chichila Navia profundizar en los efectos de la exposición pública y las redes sociales en la salud mental.

Habló sobre la presión que sintió cuando, al convertirse en una figura de inspiración para muchas mujeres en temas de salud y belleza, debió asumir un rol de influenciadora que terminó afectando su propio bienestar: “Eso me llevó en un momento a ser una influenciadora muy fuerte y tuve muchas marcas y fui una imagen muy fuerte de salud y belleza en la mujer. Pero en medio de todo, yo en mi problema y en mi crisis, yo decía: ‘No, o sea, esto no es tan real. Yo tengo demasiadas cosas que mejorar en mí. Esa imagen realmente no soy yo’”.

Chichila Navia
Para cuidar su salud emocional y familiar, la actriz decidió alejarse de la actividad como influenciadora para priorizar sus proyectos personales y su desarrollo en la actuación - crédito Instagram

Navia relató que, para protegerse, optó por alejarse paulatinamente de ese universo digital y centrarse en proyectos personales, la actuación y su familia.

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