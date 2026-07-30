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La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

La creadora de contenido relató que los especialistas descartaron una cura definitiva para su enfermedad, por lo que adoptará nuevas rutinas y terapias para sobrellevar su condición física y emocional

La Segura conmueve al revelar el nuevo diagnóstico sobre su salud - crédtio La Segura / TikTok

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La Segura, reconocida creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a compartir con sus seguidores un testimonio conmovedor sobre su estado de salud tras recibir un diagnóstico médico poco alentador.

En un video difundido a través de sus redes sociales de más de 10 minutos, la influenciadora caleña relató entre lágrimas que los médicos la desahuciaron nuevamente, confirmando que deberá convivir con un dolor crónico de por vida.

La Segura, lleva casi cinco años enfrentando un dolor persistente en la cadera. Este problema se originó tras un atentado que sufrió años atrás y que la dejó, en un primer momento, sin la capacidad de caminar. Gracias a la rehabilitación y a lo que ella define como un “milagro”, logró recuperar la movilidad, aunque desde entonces su vida se ha visto marcada por el dolor y las limitaciones físicas.

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En su testimonio, la influenciadora explicó el impacto emocional de la noticia. “Ayer me desahuciaron otra vez. Me dijeron por enésima vez: ‘Un doctor segura. Tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida’”, relató. Añadió que los especialistas han hecho todo lo posible, pero los tratamientos y procedimientos médicos no han ofrecido una solución definitiva. “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido. Básicamente me choqué con el muro de la realidad de lo que está pasando y va a pasar con mi cuerpo”, expresó.

La Segura en sus vacaciones por Quintana Roo
La creadora de contenido relató que los especialistas descartaron una cura definitiva para su enfermedad, por lo que adoptará nuevas rutinas y terapias para sobrellevar su condición física y emocional - crédito @LaSegura

La Segura enfatizó que el médico fue honesto en su diagnóstico y que, aunque la noticia no era nueva para ella, recibirla de nuevo resultó “muy duro”. “El médico no hizo nada malo, siento que me habló con la realidad, no es nada nuevo para mí”, explicó ante millones de seguidores que la acompañan en redes sociales.

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Tras la última revisión, la influenciadora reconoció que esta situación la afectó emocional y mentalmente: “Después de ese proceso, hermanas, yo me descompuse emocionalmente, mentalmente, y obviamente, pues ha sido detrás de la pantalla. Porque sí, todos estos procesos los vivo detrás de la pantalla, porque yo no quiero venir acá con un ambiente negativo”.

El dolor crónico, según relató, no es visible para quienes la ven en redes sociales. “Muchas veces estos dolores son invisibles para los ojos de la gente, porque a vos te ven grabando, riendo, tratando de vivir la vida de la mejor manera y con la mejor actitud, porque fue mi mejor medicina. Siento que mi mejor medicina en todos estos años fue la mente. Pero obviamente, soy humana y no es fácil”, subrayó.

Natalia Segura esta planeando en el lanzamiento de su nueva marca
A la dificultad del dolor crónico se suman otros retos físicos derivados del trauma, como la espasticidad y el dolor muscular, que requieren nuevos enfoques terapéuticos - crédito @la_segura / Instagram

En la actualidad, La Segura atraviesa un proceso médico del que prefiere no dar detalles públicos, por recomendación de su círculo cercano, pero afirma que está buscando nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida. “En este momento lo que yo más necesito, yo ya empecé terapia, ustedes lo saben. Y tú dirás: ‘Tegu, empezaste terapia, vas a hacer cuantas sesiones’. No, amigas, yo voy a coger esto como un estilo de vida, así como mi marido va a entrenar todos los días, así como usted ama el deporte. O sea, yo esto lo voy a coger como un estilo de vida, algo necesario y obligatorio para mi cuerpo, para mi condición”.

Entre los retos que enfrenta, destaca la espasticidad, una rigidez involuntaria en los músculos, y la suma de dolores musculares y de tendones fruto de las secuelas físicas y emocionales del trauma sufrido. “El dolor ya está. Hay que buscar maneras de mejorarlo, pero mi mente y mi parte emocional no puede caer, porque un dolor crónico puede ser muy fuerte si tu parte emocional lo somatiza”.

La Segura participó en el Centro Energético Bolaños, en La casa de los famosos Colombia, en donde obtuvo una respuesta sobre su posible compromiso - crédito Canal RCN
La Segura explora alternativas como yoga y terapias bioenergéticas, convencida de que el bienestar emocional es clave para sobrellevar su condición - crédito Canal RCN

La influenciadora también compartió que está explorando alternativas como terapias bioenergéticas y yoga, con el objetivo de fortalecer su bienestar físico y emocional. “Quiero tratar de volver a mí, de estar bien y de llevar esta situación de la mejor manera y que sea lo que Dios quiera, porque al final la última palabra la tiene él”, afirmó.

La Segura concluyó su mensaje reconociendo el apoyo de su comunidad digital y el valor de ser honesta sobre su condición: “Gracias por ser la videollamada de terapia. Las amo mucho con todo mi corazón y les juro que voy a estar ya ahorita más presente acá. Estaba en un cuadro depresivito, pero mi propósito principal en este momento va a ser volver a esa Segura que ya había aceptado su condición, que había abrazado, amado y que ve la vida de una forma positiva y que lleva su dolor aquí en el hombro con una actitud de resiliencia”.

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