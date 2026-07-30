Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026: debut de Atlético Nacional y Junior vs. Millonarios, los partidos más destacados

La fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 comienza el jueves 30 de julio y se extenderá parcialmente hasta el domingo 2 de agosto, con un partido que quedó programado para septiembre. La segunda jornada llega tras un arranque que dejó como líder a Once Caldas.
El equipo de Manizales encabeza la tabla luego de golear 5-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio Palogrande. En la primera fecha también ganaron Deportivo Cali y América, ambos por 2-0, ante Jaguares en Palmaseca e Internacional de Bogotá en El Campín, resultados que los dejaron como escoltas.
Para la segunda fecha se destaca el debut de Atlético Nacional, luego de que el partido de la fecha 1 ante Boyacá Chicó se tuviera que aplazar por la llegada de la Vuelta Ciclística de la Juventud a Tunja. El primer partido de Liga será ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería.
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Entre los partidos más destacados de la jornada están Junior FC vs. Millonarios FC en el estadio Romelio Martínez el sábado a las 8:15 p. m, ambos necesitando el triunfo tras la derrota en la fecha 1.
El partido que antecede este encuentro es el de Deportivo Independiente Medellín, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, ante Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, a puerta cerrada por la sanción en contra del Rojo de Antioquia. El pitazo inicial será a las 6:15 p. m.
Estos son los partidos de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026
Jueves 30 de julio
Llaneros vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Americo Montanini
- TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Viernes 31 de julio
Fortaleza vs. Deportivo Pereira
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo
- TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Sábado 1 de agosto
Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: Departamental Libertad
- TV: Win + Fútbol y Win Play
Alianza Valledupar vs. Deportes Tolima
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau
- TV: Win + Fútbol y Win Play
Independiente Medellín vs. Deportivo Cali
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot
- TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Junior FC vs. Millonarios FC
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Romelio Martínez
- TV: Win + Fútbol y Win Play.
Domingo 2 de agosto
Jaguares FC vs. Atlético Nacional
- Hora: 3:45 p. m.
- Estadio: Jaraguay
- TV: Win + Fútbol y Win Play
América de Cali vs. Boyacá Chicó
- Hora: 5:45 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero
- TV: Win + Fútbol y Win Play
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín
- TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Miércoles 2 de septiembre
Cúcuta Deportivo vs. Internacional de Bogotá
- Hora: 6:20 p. m.
- Estadio: General Santander
- TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
- Once Caldas: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- América de Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Independiente Medellín: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Águilas Doradas: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Deportes Tolima: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Atlético Bucaramanga: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Llaneros FC: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Fortaleza FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Alianza FC: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Junior FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Independiente Santa Fe: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Millonarios FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Deportivo Pereira: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Jaguares FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
- Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
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