Karina García sorprendió al revelar que su bebé presenta una condición inesperada: “No es normal”

La empresaria y pareja de Kris R explicó que los exámenes médicos han identificado que el bebé tiene un crecimiento superior al habitual, motivo por el que los especialistas evalúan el desarrollo y el posible método de nacimiento - crédito @Marle0510/ X

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La creadora de contenido Karina García comunicó a sus seguidores que los recientes controles médicos han mostrado que el desarrollo físico de su tercer hijo se encuentra por encima de los parámetros habituales para su etapa de gestación.

La información fue compartida a través de un video publicado en redes sociales, en el que la influenciadora explicó los detalles proporcionados por el equipo médico respecto al tamaño del bebé.

Según relató Karina García, la ecografía realizada durante una consulta de rutina evidenció que el bebé presenta un crecimiento mayor al esperado. “Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”, declaró la creadora en el video. El equipo profesional que sigue el embarazo de la influenciadora indicó que el tamaño del feto supera los rangos considerados normales para la etapa que atraviesa, por lo que mantendrán un monitoreo cercano durante las próximas semanas.

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La también empresaria vinculó esta característica física con la genética de su pareja, el cantante Kris R, quien es el padre del bebé. De acuerdo con la propia García, la estatura y contextura del artista podrían influir en el desarrollo del menor. “¡Porque el papá es gigante!”, señaló en tono distendido al compartir imágenes de la ecografía. La creadora enfatizó que el equipo médico será el encargado de determinar la modalidad de nacimiento, decisión que dependerá directamente de la evolución del crecimiento fetal.

Karina García revela que su tercer hijo supera el tamaño esperado para su etapa de gestación - crédito captura de pantalla Karina García / Redes sociales

Durante la grabación, Karina García bromeó sobre algunos rasgos físicos detectados en la ecografía, entre ellos el tamaño de la cabeza del bebé. “Y sí, yo creo que sí es cabezón”, comentó la influenciadora, mientras describía los detalles observados en el examen. La publicación despertó múltiples reacciones entre los seguidores de García y de Kris R, quienes han seguido de cerca el desarrollo del embarazo desde que la pareja confirmó la noticia meses atrás.

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Los especialistas continuarán con los controles periódicos y la decisión sobre si el parto será natural o por cesárea se tomará en la semana 36 de gestación. “A la semana 36 me dicen si va a ser parto normal o va a ser cesárea”, detalló la creadora de contenido, quien subrayó que la definición dependerá del tamaño que alcance el bebé en esa etapa.

La dinámica familiar también ha sido objeto de atención en redes sociales. Isabella Vargas, hija mayor de Karina y conocida como Isa Flow, insinuó en un video que ya conoce el género del futuro integrante de la familia. La joven expresó entre risas la dificultad de mantener el secreto, lo que generó especulaciones entre los usuarios sobre si se trata de un niño o una niña. Hasta ahora, ni Karina García ni Kris R han confirmado públicamente el sexo del bebé.

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El embarazo de Karina García, bajo observación médica por el tamaño de su bebé - crédito montaje cortesía Canal RCN - Imagen de referencia Infobae

Las publicaciones relacionadas con el embarazo continúan generando conversaciones en plataformas digitales, y la comunidad de seguidores permanece a la expectativa de nuevas actualizaciones sobre la salud y el desarrollo del bebé, así como sobre la organización del nacimiento. La evolución del proceso será informada por la propia influenciadora a través de sus canales oficiales.

En medio de las especulaciones sobre el género de su bebé, surgidas tras las declaraciones públicas de Yina Calderón, Karina García decidió aclarar la situación y responder a los rumores que circulaban en redes sociales. Recientemente, Calderón afirmó en un video que el bebé que espera García sería un niño, generando una ola de comentarios y suposiciones entre los seguidores de ambas figuras. La seguridad con la que Calderón hizo la afirmación llevó a muchos usuarios a dar por hecho el dato, avivando el debate en plataformas digitales.

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Ante este escenario, Karina García recurrió a su cuenta de X para precisar que la única persona que conoce el género del bebé es su hija, Isa Vargas. Señaló que ni ella ni el resto de la familia tienen acceso a esa información y calificó el resto de versiones como especulaciones. En su mensaje, García subrayó que quienes opinan sobre el tema lo hacen sin certeza, y que será en los próximos días, durante un evento familiar, cuando se revele el dato de forma oficial.

Karina García aclaró en redes sociales que solo su hija Isa conoce el género del bebé, tras los rumores generados por la reciente afirmación de Yina Calderón sobre el embarazo - crédito @yinalcaderontv y @karinagarciaoficiall/Instagram

“La única que sabe el sexo de mi bebé es Isa, nadie más, el resto es gente que simplemente está especulando”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de X.

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Por su parte, Isa Vargas compartió un video en tono humorístico en el que mostró una carpeta que contendría el resultado del género del bebé, insinuando la dificultad de mantener el secreto. Así, la familia eligió mantener la expectativa y preservar la privacidad sobre la noticia, a la espera de compartirla públicamente en el momento oportuno.