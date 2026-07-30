Arturo Char, libre por vencimiento de términos en caso de presunta compra de votos, celebró histórica victoria del Barranquilla F.C. ante Junior

Arturo Char, exsenador y miembro de la familia dueña del Junior, celebró con el plantel Barranquilla F.C. la clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay, justamente ante el club 'tiburón' - crédito @BarranquillaFC/X

Guardar

En una conquista que dio de qué hablar en el país y el exterior, debido al inocultable vínculo entre ambos equipos, Barranquilla Fútbol Club eliminó en los dieciseisavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026 al Junior F.C., vigente bicampeón de la Liga BetPlay. El equipo filial del cuadro Tiburón dio la sorpresa y tras el empate en el marcador global (3-3), se impuso desde los 12 pasos (5-3), bajo la batuta del entrenador antioqueño Dayron Pérez.

Y uno de los que celebró la conquista del elenco de segunda división ante el centenario club, recientemente ganador de los torneos ligueros de 2025-2 y 2026-1 fue el exsenador de la República Arturo Char Chaljub, al que se le vio en el camerino local del estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense, junto al grupo de jugadores que causaron revuelo en el balompié rentado, en una llave que ameritó, incluso, titulares de medios internacionales.

PUBLICIDAD

Char Chaljub, un apasionado al fútbol por herencia familiar, en la actualidad goza de la libertad otorgada por un habeas corpus tras registrarse un vencimiento de términos en su caso, en el que está involucrado un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos, en el sonoro expediente de la ‘Casa Blanca’; en el que la principal testigo ha sido, justamente, la excongresista Aída Merlano, que ya fue condenada.

El exsenador Arturo Char estuvo presente en la celebración del Barranquilla F.C., que dejó en el camino a su 'hermano mayor', Junior, en la Copa BetPlay 2026 - crédito @BarranquillaFC/X

En efecto, el político -que también es cantante- disfruta de esta clase de eventos gracias a la determinación de un juez de Santa Marta, que ordenó su libertad el 8 de enero de 2024 después de que pasara más de 120 días en detención preventiva sin acusación formal. Pese a ello, esta medida no cerró el expediente, pues el alto tribunal, que había ordenado su detención y reclusión el 6 de septiembre de 2026, prosigue en sus investigaciones.

PUBLICIDAD

El excongresista no pasó desapercibido en el mensaje que publicó el equipo barranquillero tras esta histórica clasificación. “¡POSTAL PARA LA HISTORIA! Más que un equipo ganador, una familia que no deja de creer, porque el talento #HechoEnBombona sigue dando frutos. ¡Semillero de grandes deportistas!“, publicó el elenco costeño, que enfrentará en la siguiente fase a Milonarios, en búsqueda de un tiquete a los cuartos de final del certamen.

La eliminación del Junior en Copa BetPlay, a manos del Barranquilla F.C. en los dieciseisavos de final, fue noticia internacional, como lo reportó el diario francés L'Équipe - crédito @lequipe/X

El proceso judicial que aún enfrenta Arturo Char por presunta corrupción electoral

En este expediente, la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de Char en septiembre de 2023 por concierto para delinquir y corrupción de sufragante. El caso se relaciona con una presunta red de compra de votos en el Atlántico para las elecciones legislativas de 2018, en pro de favorecer a Merlano. Según las investigaciones judiciales y los testimonios de Merlano, Arturo habría actuado junto con Alejandro Char y el empresario Julio Gerlein.

PUBLICIDAD

La estructura operaba desde una sede política en Barranquilla, en donde la policía incautó, en el día de la elección, armas, dinero en efectivo, listados de votantes, certificados electorales y copias de cédulas. De acuerdo con esa línea de investigación, la red buscaba coordinar la compra de votos en municipios del Atlántico; motivo por el que el tribunal, en su momento, emitió una circular roja de Interpol porque Char residía en Estados Unidos.

No obstante, el exsenador regresó a Colombia en un avión privado, se entregó y quedó recluido primero en la cárcel La Picota de Bogotá y después en un batallón militar de Santa Marta, en donde estuvo hasta que recuperó su libertad. Desde entonces, aunque ha buscado que se declare la nulidad de su caso y recientemente rechazó el último recurso de reposición con el que la defensa del excongresista pretendía tumbar la acusación.

PUBLICIDAD

El excongresista Arturo Char invocó el derecho al habeas corpus para conseguir su libertad y salió del sitio de reclusión en enero de 2024 - crédito Infobae Colombia

El peso del exsenador Arturo Char en la historia del Barranquilla F.C.

La presencia de Char en la celebración del plantel comandado por Pérez está íntimamente relacionada por su vínculo histórico con el club. El excongresista es fundador, accionista y principal impulsor del Barranquilla Fútbol Club, que creó la institución en 2004 junto a un grupo de jóvenes empresarios locales y compró la ficha del Johann Fútbol Club para competir en el Torneo de Ascenso, con el firme propósito de ser un semillero de futbolistas.

Antes de dedicarse por completo a la política electoral, reunió la primera junta directiva con respaldo de su familia. Bajo esa conducción, el Barranquilla se convirtió en filial de formación y cantera del Junior, club también ligado a los Char: pues su hermano mayor, Antonio Char, es el presidente del club ‘rojiblanco’, en el que también tienen injerencia personajes como el actual alcalde de la capital atlanticense, Alejandro Char; y su padre, Fuad Char.

PUBLICIDAD

El equipo, además, ha servido como plataforma para proyectar jugadores hacia Junior o al exterior. En ese recorrido aparecen nombres como el delantero del Bayern Múnich Luis Díaz, y los experimentados Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, como los grandes talentos que surgieron de sus filas y aterrizaron primero en el club Tiburón y posteriormente dieron el gran salto en el balompié profesional; y con ello dejaron importantes réditos.