Confirmado el primero de cuatro amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: día, estadio, dónde ver y rival

La selección Colombia tendrá ante México su primer partido después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

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La selección Colombia jugará ante México, el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, un amistoso de la fecha FIFA que servirá como uno de los primeros ensayos del nuevo ciclo de Rafael Márquez al frente del equipo mexicano con la mira puesta en el Mundial de 2030.

El cruce reunirá a dos selecciones ubicadas entre las 12 mejores del ranking de la FIFA. México aparece en el décimo puesto y Colombia en el undécimo, según confirmó la Federación Mexicana de Fútbol.

El partido será transmitido a través de Gol Caracol y RCN Fútbol, socios de la Federación Colombiana de Fútbol, pero la fecha no ha sido confirmada por los organizadores.

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Daniel Muñoz fue el goleador de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido hace parte de una de las dos ventanas FIFA que quedan en el año. Después de ese compromiso, el equipo mexicano continuará su gira por Estados Unidos con otro amistoso frente a Perú el 29 de septiembre en Harrison, New Jersey, y luego se medirá con Chile el 6 de octubre en Los Angeles.

Será además el debut de Rafael Márquez como seleccionador del Tri. El exdefensor del Barcelona entre 2003 y 2010 reemplazó a Javier Aguirre después de haber trabajado como su asistente en el último Mundial, torneo en el que México llegó hasta los octavos de final y quedó eliminado por Inglaterra.

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Colombia y México se enfrentaron 29 veces. El historial muestra 10 victorias por lado y nueve empates, una paridad que contrasta con el antecedente más reciente entre ambos.

La selección Colombia es favorita ante México en el próximo partido amistoso - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

La última vez que se cruzaron, el equipo sudamericano goleó 4-0 a los mexicanos el 11 de octubre del año pasado en un amistoso. Ese resultado quedó como la referencia más cercana antes del nuevo encuentro de septiembre.

México dejó una imagen favorable en el pasado Mundial pese a su eliminación entre los 16 mejores. Ganó sus tres partidos de grupo y avanzó tras eliminar a Ecuador en dieciseisavos de final, en una secuencia de partidos en la que no recibió goles.

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La caída ante Inglaterra fue por 3-2. El medio señaló que México terminó ese partido con un jugador más y presionó a su rival hasta el final, apoyado en una defensa que Javier Aguirre destacó después del torneo.

Entretanto, Colombia llegó hasta la misma fase tras ganar contra Uzbekistán y República Democrática del Congo en fase de grupos; empatar contra Portugal en la misma instancia; ganar contra Ghana en dieciseisavos de final 1-0 y perder en penaltis contra Suiza en los octavos de final.

Los otros rivales de la selección Colombia, a falta de confirmación, serán Perú, Canadá y Estados Unidos. Todos los partidos se jugarían en Estados Unidos.

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Néstor Lorenzo tendría un aumento del 50% con su renovación en la Federación Colombiana de Fútbol

El entrenador argentino Néstor Lorenzo continuará al frente de la selección de Colombia, informó este jueves la Federación de Fútbol del país andino - crédito EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Néstor Lorenzo tendría un salario de tres millones de euros al año en su nuevo contrato con la selección Colombia, un aumento del 50% frente a los dos millones de euros que percibe en el vínculo vigente, en medio de una renovación que se extendería hasta el final de las Eliminatorias al Mundial de 2030 y que incluiría una ampliación automática si el equipo clasifica a la próxima Copa del Mundo.

El actual contrato entre el entrenador argentino y la Federación Colombiana de Fútbol termina el 31 de julio de 2026. La federación informó el 23 de julio que la renovación ya está definida y que el nuevo acuerdo cubrirá el ciclo hacia la siguiente fase clasificatoria.

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Durante su etapa al frente de Colombia, Lorenzo acumuló un rendimiento del 68,6%, producto de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas en 51 partidos entre compromisos oficiales y amistosos.

Su proceso también dejó una racha de 28 encuentros consecutivos sin perder, la más prolongada de la Tricolor en los últimos años. Esa secuencia terminó en la final de la Copa América 2024 ante Argentina, torneo en el que Colombia fue subcampeona.