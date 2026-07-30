Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

Hanny Vizcaino: una foto de su niñez revela cómo lucía antes de conquistar la televisión - crédito cortesía Canal RCN

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La joven actriz Hanny Vizcaino, reconocida por su papel protagónico en la telenovela Pa’ quererte, volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar una imagen inédita de su niñez en sus redes sociales.

La fotografía, compartida recientemente en su cuenta de Instagram, generó nostalgia y curiosidad entre quienes han seguido la evolución de su carrera desde sus primeros pasos en la televisión colombiana.

Con más de 510 mil seguidores, Hanny Vizcaino es una de las figuras juveniles más populares de la pantalla y del mundo digital en Colombia. La imagen publicada muestra a una Hanny aún más pequeña que la conocida en su debut televisivo, lo que permitió a los internautas comparar su aspecto actual con el de sus primeros años, resaltando la ternura y carisma que la han acompañado desde siempre.

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El recuerdo fotográfico no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes resaltaron las cualidades artísticas de la actriz y la evolución que ha mostrado en sus interpretaciones. Su personaje de Isabel en “Pa’ quererte” y en la reciente “Pa’ seguirte queriendo” ha sido fundamental para consolidar su reconocimiento en la industria, permitiéndole mostrar una gran versatilidad actoral pese a su corta edad.

Hanny Vizcaino comparte una foto de su infancia y conmueve a sus seguidores - crédito Instagram

Además de su trabajo en la televisión, Hanny Vizcaino se destaca como creadora de contenido digital, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana, proyectos personales y momentos familiares a través de sus plataformas. Esta cercanía con sus seguidores fortalece su imagen y refuerza el vínculo con una audiencia que la ha visto crecer tanto profesional como personalmente.

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La vida privada de la actriz también ha generado interés entre sus seguidores. Recientemente, se conoció que mantiene una relación sentimental con Matías Alarcón, joven futbolista e hijo de dos reconocidos actores: Chichila Navia y Santiago Alarcón. Este vínculo ha despertado la curiosidad de los usuarios en redes sociales, quienes celebran el crecimiento personal y profesional de ambos jóvenes.

Tras el estreno de la nueva temporada de Pa’ seguirte queriendo, los comentarios y expresiones de apoyo hacia Hanny no han cesado. La actriz se ha posicionado como una de las jóvenes promesas del entretenimiento nacional, siendo ejemplo de constancia y dedicación en su carrera artística.

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La publicación de la fotografía de su infancia no solo recordó a sus seguidores los orígenes humildes de la actriz, sino que también evidenció la transformación de una niña con sueños en una figura admirada en la televisión y el mundo digital colombiano.

Como parte de la promoción de la telenovela Pa’ Seguirte Queriendo, Hanny Vizcaino y su compañera de elenco Juliette Pardau compartieron un aspecto poco conocido sobre su trabajo actoral: las estrategias que emplean para lograr escenas de llanto creíbles en pantalla. En una entrevista realizada en La Mega, las actrices explicaron que existen diferentes técnicas para alcanzar la emotividad necesaria durante las grabaciones, un reto habitual en la producción de dramas televisivos.

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Hanny explicó que la memoria emocional es clave para transmitir tristeza real en pantalla, utilizando recuerdos personales para conectar con sus personajes - crédito cortesía Canal RCN

Durante la charla, Hanny Vizcaino explicó que una de las herramientas más utilizadas en la actuación es la llamada memoria emocional, que consiste en evocar recuerdos personales de momentos tristes o nostálgicos para inducir el llanto de manera natural. Este método, ampliamente extendido entre los actores, permite que las lágrimas y las expresiones de tristeza resulten auténticas ante el público.

No obstante, la actriz también mencionó que existen alternativas más técnicas, como el uso de gotas especiales que simulan el llanto. Estas gotas, al ser aplicadas en los ojos, producen lágrimas artificiales que pueden complementar la actuación, sobre todo en escenas en las que el tiempo de grabación exige resultados rápidos. Según Vizcaino, este recurso puede ser útil, aunque ella prefiere recurrir a métodos más personales para transmitir emociones.

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En su caso particular, Hanny Vizcaino confesó que suele jugar con la respiración para preparar su cuerpo y mente antes de una escena exigente. “Yo juego con la respiración y cuando siento que ya estoy con taquicardia, ya puedo llorar”, explicó la joven actriz, destacando la importancia del control físico y mental en el proceso actoral.

Durante la promoción de la telenovela, Hanny y Juliette Pardau revelaron detalles del trabajo actoral, como las técnicas empleadas para lograr escenas de llanto natural - crédito cortesía Canal RCN

La entrevista también abordó una curiosa pregunta: si las actrices han utilizado su habilidad para llorar de manera convincente fuera del set, en situaciones de la vida cotidiana. Tanto Vizcaino como Juliette Pardau admitieron que este talento puede resultar útil en momentos límites. Pardau relató una anécdota sobre cómo simuló el llanto para salir de un apuro cuando la detuvo la policía, mostrando cómo su destreza actoral trasciende el ámbito profesional y puede ser aplicada en la vida real.

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