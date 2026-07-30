El presupuesto que le dejaría Petro a De la Espriella para 2027 obligaría a cobrar $30 billones en impuestos a los colombianos

El PGN de 2027 sería el más alto de la historia de Colombia- crédito Luisa González/Reuters

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El proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027 llegó al Congreso de Colombia con un millonario faltante que el Gobierno espera cubrir con ingresos contingentes y una reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo radicó en la noche del miércoles 29 de julio por un total de $575,6 billones, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este tiene un hueco de más de $30 billones porque el Gobierno Petro calculó gastos por $575,6 billones, pero previó ingresos por $545,4 billones. Para cerrar esa diferencia, incorporó $30,2 billones como ingresos contingentes, con apoyo en el artículo 347 de la Constitución, y además espera recaudar $21,9 billones con una reforma tributaria progresiva.

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La propuesta reduce en $21,4 billones el tamaño del anteproyecto presentado en abril, pero mantiene una brecha entre lo que se planea gastar y los recursos disponibles.

El Gobierno Petro radicó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, por $575,6 billones, equivalente al 27 % del PIB - crédito Ministerio de Hacienda

Ávila sostuvo que corregir el desbalance entre ingresos fiscales y gasto público nacional “es un desafío de Estado”. El ministro planteó una reforma tributaria estructural, menos rentas con destinación específica, menor inflexibilidad presupuestal y más eficiencia y calidad del gasto.

Cómo se compone el gasto y por qué hay poco margen de maniobra

El proyecto distribuye $367,6 billones en funcionamiento, $118 billones en servicio de la deuda y $90 billones en inversión pública. Otra sección del documento ubica el funcionamiento en $367,7 billones, mientras la estructura porcentual lo reparte en 63,9%, 20,5% y 15,6%, respectivamente.

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Del total, $545,1 billones corresponden a recursos de la Nación y $30,5 billones a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. En las rentas previstas, el Ministerio calculó $308,9 billones por ingresos tributarios y $905.000 millones por ingresos no tributarios.

El Ministerio de Hacienda describió el gasto de funcionamiento como prácticamente inflexible. Indicó que el 75,4% de ese rubro se concentra en transferencias y que seis partidas explican el 86,7% de su crecimiento: el Sistema General de Participaciones, pensiones incluidas las asignaciones de retiro, aseguramiento en salud, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, instituciones de educación superior pública y gastos de personal.

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El Congreso de la República debe aprobar antes del 15 de agosto el PGN de 2027 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De acuerdo con el documento, más del 90% del gasto público está atado a compromisos inflexibles. Esa rigidez limita el margen de maniobra del Gobierno.

Avance de la deuda y retroceso de la inversión

El servicio de la deuda subirá de $100,5 billones en 2026 a $118 billones en 2027. El incremento proyectado es de 17,5%, con $27,6 billones para pago de capital, $88 billones para intereses, comisiones y otros gastos, y $2,4 billones para el fondo de contingencia. Ese rubro también gana peso dentro del presupuesto total. Pasa de representar 18,4% del monto total a 20%, mientras el gasto total sin deuda queda en $454,3 billones, equivalente al 21,3% del PIB.

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La inversión pública programada se ubica en $90 billones. En proporción al tamaño de la economía, baja de 4,4% del PIB en 2026 a 4,2% en 2027, aunque otra parte del texto menciona 4,4% del PIB para 2027.

La cartera de Hacienda atribuyó esa reducción a la inflexibilidad del funcionamiento, a la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y a la meta de reducir el déficit primario del Gobierno Nacional Central. También defendió que el proyecto se formuló con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 y que apunta al retorno pleno de la regla fiscal en 2028.

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Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes, dijo que el Gobierno necesitaría otra tributaria de $30 billones extra y un endeudamiento récord por más de $140 billones adicionales - crédito @gmachrod/X

Objeciones sobre el proyecto

Por supuesto, la presentación del proyecto generó duras críticas. Por ejemplo, el economista de la Universidad de los Andes Germán Machado cuestionó que las cuentas llegaran otra vez sin financiación completa. “El Gobierno Petro presentó el proyecto de PGN 2027 otra vez desfinanciado. Necesitaría otra tributaria, $30 billones extra y un endeudamiento récord por más de $140 billones adicionales. Encima, recortando la inversión. Un desastre que el nuevo gobierno debe corregir en su primer mes”, precisó.

De igual forma, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera puso el foco en el faltante y en el costo de la deuda. “Faltan $30,7 billones para financiar un presupuesto de $575,7 billones y el servicio de la deuda ascendería a $118 billones en 2027, el nivel más alto de la serie histórica. Cada peso destinado a pagar deuda deja menos recursos para el país”.

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Montañez-Herrera también llamó la atención sobre la forma en que se distribuye el gasto. Anotó que “de los $575,7 billones propuestos para 2027, el 63,9% corresponde al funcionamiento del Estado, el 20,5% al servicio de la deuda y apenas el 15,6% a inversión. La composición del presupuesto también importa”.

Santiago Castro, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, dijo que "es increíble cómo el Gobierno de Gustavo Petro radica un Presupuesto General de la Nación desfinanciado en $30 billones, con un servicio a la deuda que se dispara en un 27,6 %, al tiempo que contempla una reducción en los ingresos totales como proporción del PIB" - crédito @SantiCastrogo/X

Otro que criticó el PGN de 2027 fue el economista Santiago Castro, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, que cuestionó el diseño del proyecto. “Lo primero que tenemos que destacar del presupuesto que ha sacado el gobierno de Gustavo Petro es el inmenso déficit que nos plantea. Nada menos que $30,2 billones, que es la diferencia entre sus gastos de $575,7 billones y sus ingresos de $545,5 billones”.

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Castro insistió en el peso del funcionamiento, la deuda y la menor inversión. “Este presupuesto lo que vemos es que la inmensa parte va para funcionamiento, $367 billones, mientras que $118 billones va para el servicio de la deuda y solamente $90 billones van para inversión. El servicio de la deuda tiene un aumento desmesurado del 17,5%, mientras la inversión sigue bajando. Baja del 4,4% del PIB al 4,2% del PIB en el 2027”, indicó el congresista.

Añadió una cifra distinta sobre la variación de la deuda. “Es increíble cómo el servicio de la deuda se dispara en un 27,6% y los ingresos totales del Estado, incluso como proporción del PIB, se reducen”.

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