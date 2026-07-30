Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

El Cardenal jugará en Venezuela para seguir en el torneo continental - crédito Reuters

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Antes del compromiso de vuelta por los play-offs de la Copa Sudamericana entre Caracas e Independiente Santa Fe, que se disputará en la noche del 30 de julio, se ha generado un rumor sobre la continuidad de dos jugadores del club colombiano.

En el programa F90, la periodista Diana Rincón afirmó que hay dos profesionales que han pedido salir de la institución bogotana antes de que cierre el mercado de fichajes en el mundo.

“Hay algo bien complicado y es que hay jugadores que están pidiendo salir, y que están jugando y son parte de la nómina, que son importantes en la nómina. Se habla de ofertas, pero no han llegado, y mientras no lleguen, no se pueden dejar ir. Son hombres que son importantes”.

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Murillo no ha sido convocado en los partidos que Santa Fe ha disputado en el segundo semestre del 2026 - crédito Colprensa

Rincón indicó que se trata de mediocampistas colombianos, y de manera personal, rechazó que los profesionales busquen salir del club cuando la temporada ya comenzó.

“Eso estaría dentro de la construcción y de lo que quedará en Independiente Santa Fe. A veces uno mira a Santa Fe por debajo del hombro, pero ha estado en finales, pelea. Quedó de la final por penales. Es un buen momento para estar en Santa Fe”.

Debido a que son los únicos mediocampistas que no han sido tenidos en cuenta por el entrenador Pablo Repetto hasta el momento, se especula que se trataría de Yilmar Velásquez y Ewil Murillo, que fueron claves en la consecución de la décima estrella en el Cardenal.

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En los dos partidos oficiales que se han disputado en el segundo semestre, Velásquez fue convocado, pero quedó fuera de los compromisos. Por su parte, Murillo no ha sido parte del plantel de viajeros en Santa Fe, lo que aumenta los rumores sobre una posible salida.

Velásquez sería uno de los jugadores que busca salir de Santa Fe - crédito Colprensa

Cabe mencionar que, actualmente, en Transfermarkt, portal especializado en el valor de los derechos deportivos de futbolistas en el mundo, Yilmar Velásquez está avaluado en alrededor de 800.000 euros.

Por su parte, Murillo tiene un valor de mercado de 600.000 euros y recientemente se difundieron rumores sobre un posible interés por parte de Atlético Nacional en el mediocampista.

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Hasta el momento, Independiente Santa Fe no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre la situación contractual de los futbolistas mencionados, de los cuales Velásquez hizo parte del grupo que viajó a Venezuela para el partido de Copa Sudamericana.

Rodallega afirmó que en el grupo están concentrados en seguir en competencia de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe

Sobre el compromiso contra Caracas, en diálogo con DSports, Hugo Rodallega, capitán y goleador del Cardenal, afirmó que el equipo no está confiado y que buscarán revalidar lo hecho en Bogotá.

“Es un partido de 180 minutos, jugamos los primeros 90 y tenemos una buena ventaja, pero eso no asegura que la serie esté definida. Vamos a ir a Venezuela a afrontar el partido con la responsabilidad que requiere, con el compromiso que caracteriza a Independiente Santa Fe, y vamos a buscar ganarlo, con mentalidad de triunfo”.

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Se espera que en el partido Santa Fe repita el once inicial que arrancó en El Campín con Mosquera Marmolejo en el arco, línea defensiva con Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Ángulo; en el mediocampo se ubicarán Daniel Torres, Kilian Toscano, Ómar Fernández y Jader Obrian, mientras que en el ataque estarán Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

En caso de avanzar de ronda, Santa Fe enfrentará en octavos de final a River Plate. Cabe recordar que, tras la eliminación de Independiente Medellín, el equipo bogotano es el único representante cafetero que queda en la competición sudamericana, mientras que Tolima sigue con vida, pero en la Copa Libertadores tras avanzar segundo en su cuadrangular en el primer semestre del 2026.

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