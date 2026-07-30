“No esperábamos esto”: madre de María Camila Potosí se pronunció tras el presunto hallazgo del cuerpo de su nieta, Alahia

La madre de María Camila Potosí se enteró del hallazgo de la bebé Alahia por las noticias - crédito Más allá del silencio/YouTube

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Las autoridades encontraron los restos que corresponderían a Alahia, la bebé que estaba esperando la joven María Camila Potosí, de 21 años, que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca. La víctima, que tenía ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio de 2026 y, cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo, pero no hallaron a su bebé; concluyeron que había sido extraído.

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila, se pronunció ante el hallazgo del cuerpo de una bebé. En diálogo con Noticias Caracol, reveló que se enteró sobre los hechos por una noticia emitida en televisión. Según precisó, su familia esperaba que al menos la niña fue encontrada con vida.

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“Prendo la televisión y resultad que cogieron a los cinco capturados, las cinco personas implicadas, y van diciendo que lamentablemente habían encontrado el cuerpo de la bebé, pero ya sin vida. Eso fue una noticia que nos cayó, mejor dicho, como un balde de agua fría. No esperábamos esto”, precisó.

La mamá de la víctima aseguró que no ha recibido ninguna confirmación sobre el hallazgo del cadáver de Alahia por parte de las autoridades competentes. Además, todavía hace falta que Medicina Legal lleve a cabo los respectivos exámenes forenses para confirmar la identidad de la bebé y la causa de su fallecimiento.

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Gómez confesó que espera que el cuerpo encontrado no corresponda al de su nieta. “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé, que fuera otra bebé, no la de nosotros”, dijo.

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