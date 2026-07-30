Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno: “En justicia”

Rosa Villavicencio aseguró que el presidente debería ser excluido de la lista Ofac antes de que acabe el Gobierno Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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A poco más de una semana de que el Gobierno Petro entregue la administración del país al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la canciller Rosa Villavicencio emitió un balance sobre los principales asuntos diplomáticos que surgieron a lo largo del periodo Petro.

Para empezar, la jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, que ocupó el cargo en la etapa final del Gobierno saliente, sostuvo que las relaciones bilaterales con Estados Unidos quedarían en buenos términos, a pesar de las múltiples fracturas que sacudieron los vínculos diplomáticos con el Gobierno Trump, particularmente, por las posturas ideológicas del presidente frente a la política antidrogas y el respaldo norteamericano a Israel y, actualmente, por las acusaciones sobre una presunta intervención en las elecciones presidenciales de Colombia.

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“Eso es importante y eso lo sabe Estados Unidos. Y aquí, pues la relación no queda mal. Por supuesto, estamos en desacuerdo por la manera como hubo intromisión en el tema de las elecciones, pero incluso después, el presidente Trump habló con el presidente Petro”, dijo la funcionaria en entrevista con La FM.

Colombian Foreign Minister Rosa Villavicencio arrives for the 10th Summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) in Bogota, Colombia, March 21, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Villavicencio comentó que, para solidificar el vínculo con el Gobierno estadounidense, se realizó la entrega del beneplácito para un nuevo embajador estadounidense. Este permiso se entregó a Hugo Guevara, que en junio de 2026 asumió como nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con el propósito de establecer una nueva agenda diplomática centrada en comercio, seguridad y desarrollo.

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La canciller también indicó que a pesar de los desacuerdos, los intercambios comerciales y la cooperación se mantienen “activos”.

Qué dijo la canciller sobre la inclusión de Gustavo Petro en la lista Ofac

La alta funcionaria se mostró confiada con una eventual salida del jefe de Estado saliente de la polémica lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) antes de concluir su mandato. Incluso, dijo que “si se actúa en justicia, el presidente debería ser excluido” de dicho listado.

Villavicencio afirmó que la medida fue adoptada principalmente tras los pronunciamientos de Petro sobre el conflicto en Palestina, en contraposición a una presunta cercanía del mandatario con el narcotráfico.

“La inclusión del presidente Petro en la lista fue sobre todo por su posicionamiento de decir por su nombre lo que estaba pasando con el pueblo palestino”.

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El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

Según dijo la funcionaria en la entrevista, la decisión no responde a investigaciones penales, sino a una disposición administrativa, o a un “castigo” del Departamento de Estado de Estados Unidos, debido a que el presidente Donald Trump manifestó desconocer el momento en que se tomó la decisión de incluir a Petro en la lista. Por eso, la canciller colombiana atribuyó la medida como una acción unilateral del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“No hay ningún enjuiciamiento de tipo penal, no hay ninguna investigación contra el presidente Petro, sino que es una medida administrativa para personas que el secretario de Estado considere que pueden afectar los intereses de Estados Unidos. En este caso era ese apoyo irrestricto de Estados Unidos a la política de Netanyahu de la cual se han ido apartando porque han visto que es absolutamente nefasta para los mismos intereses norteamericanos”, dijo.

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Esto dijo Rosa Villavicencio sobre el estado de la lucha antidrogas antes de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia

En cuanto a los avances en la lucha contra las drogas, Villavicencio hizo la salvedad de que, pese a las críticas y argumentos que cuestionan el incremento del tráfico de estupefacientes desde Colombia, especialmente a Estados Unidos, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) está monitoreando 32.000 hectáreas en proceso de sustitución de cultivos, de las que 15.000 ya producen alternativas legales como café, cacao y caña de azúcar, dijo en el diálogo.

“Estos y otros productos industriales y están en producción y articulándose la cadena, organizándose los productores, incursionando en el mercado internacional”, sostuvo.

Explicó que “ha habido un achatamiento completamente del crecimiento de las hectáreas en cultivo de hoja de coca. Yo creo que eso se ha logrado en este gobierno, que encontramos una pendiente, cuando se dijo que en el gobierno Duque habían erradicado 160.000 hectáreas, eso no se vio por ningún lado. No sabemos qué pasó con el dinero, pero nosotros encontramos eso en 253.000 hectáreas y en este momento hay un decrecimiento del 8%”, explicó.

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Rosa Villavicencio usó las cifras oficiales del Gobierno Petro, que sostiene que el 99,77% del territorio colombiano está libre de cultivos de coca y que el 0,23% afectado equivale a 253.357 hectáreas - crédito @mindefensa / X

Villavicencio especificó que también se intensificaron las acciones de interdicción, destrucción de laboratorios y extradiciones y que “ningún otro gobierno en la historia de Colombia había incautado tantas toneladas de base de coca ni destruido tantos laboratorios”.

Por último, la canciller reafirmó la expectativa de que la cooperación bilateral se mantenga y que, desde el respeto a la soberanía y autonomía, la relación entre Colombia y Estados Unidos continúe en términos positivos