María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, lanzó una petición a De la Espriella ante actuación de Petro: “Yo sentí fue un enorme dolor”

María Claudia Tarazona solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, crear una comisión de la verdad para esclarecer quién ordenó el atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay - crédito maclaudiat/Instagram

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María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la creación de una “comisión de la verdad” para esclarecer la autoría intelectual del atentado contra su esposo.

La solicitud fue hecha durante una entrevista concedida al programa Debate de la revista Semana, en la que se analizó el avance del proceso judicial por el magnicidio perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá contra su esposo. Como consecuencia de ese atentado, falleció dos meses después, el 11 de agosto.

En sus declaraciones, Tarazona criticó la posición asumida por el gobierno saliente de Gustavo Petro respecto al caso y contrastó su actuación con las expectativas que tiene frente a la administración que asumirá el poder el 7 de agosto de 2026.

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“Aprovecho este espacio para pedirle al presidente Abelardo de la Espriella que, a diferencia de lo que hizo el presidente Petro, que fue una grosería la forma en como negó el asesinato de Miguel, abra una comisión de la verdad para poder esclarecer los hechos sobre qué fue lo que pasó realmente”, afirmó la viuda del entonces precandidato presidencial.

La viuda de Miguel Uribe cuestionó la actuación del gobierno de Gustavo Petro frente al caso y pidió respaldo del próximo Ejecutivo, de Abelardo de la Espriella, para avanzar en la investigación - crédito @delaespriella_style - @maclaudiat/Instagram - Presidencia

La viuda del congresista señaló que confía en que De la Espriella tendrá “toda la disposición” de brindar el auxilio necesario desde el Ejecutivo para articular las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación con el fin de averiguar “quién estuvo detrás de la muerte de Miguel”, pues cabe destacar que, aunque el órgano judicial señaló a la Segunda Marquetalia como actores intelectuales, Tarazona espera que los responsables sean señalados y paguen por el magnicidio.

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Frente al avance de las investigaciones jurídicas, Tarazona explicó que en los primeros meses se registró una “celeridad absoluta” que derivó en la captura de “nueve personas que ya están procesadas” por la operación material. Sin embargo, mostró su inconformidad por los beneficios otorgados a alias el Costeño, que “tuvo tiempo de arrepentirse” pero terminó recibiendo “la mitad de la pena que debería haber recibido”.

Respecto a los determinadores del ataque, la viuda señaló que las pesquisas están “estancadas” pese a que en los folios judiciales figuran testimonios sobre la presunta implicación de cabecillas de la Segunda Marquetalia como “El Zarco Aldinever” e “Iván Márquez”.

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La viuda del senador aseguró que espera que el nuevo Gobierno articule esfuerzos con la Fiscalía para identificar y judicializar a quienes planearon el magnicidio - crédito Sergio Acero Yate/Reuters

La mirada de María Claudia Tarazona sobre el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay

En la misma intervención, Tarazona detalló la postura de su familia frente al joven de 14 años -en el momento del atentado- que perpetró el disparo en la localidad de Fontibón. La viuda rechazó calificar de “asesinos” únicamente a los menores reclutados en zonas urbanas mientras se considera “víctimas” a los captados en las regiones, argumentando que se trata de “la misma realidad”.

“Un niño que a los 14 años empuña un arma y asesina de la manera como este joven asesinó a Miguel tiene una realidad de un contexto de vida muy complejo”, explicó Tarazona, tras señalar que al menor le fallaron “su familia, la sociedad y el Estado”.

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La viuda sostuvo que el problema central en estos casos no radica en si el joven comprende la ilicitud del acto, sino en que carece de un “sentido de la vida” producto de haber sufrido “violación, maltrato y tortura” desde su infancia.

“Nosotros no podemos decir que un joven de catorce años no sepa si matar está bien o está mal. Claro que sabe. El problema no es si sabe que está mal, el problema es el valor que le da a la vida”, declaró Tarazona en la entrevista.

Además de pedir justicia, María Claudia Tarazona anunció un programa de rehabilitación para el menor que disparó contra Miguel Uribe, con el objetivo de evitar que reincida al recuperar su libertad - crédito Colprensa - Fiscalía

Con el fin de evitar que el menor reincida al cumplir su condena de ocho años, Tarazona anunció una alianza entre la fundación creada en memoria de su esposo y la organización de Johana Bahamón —que se encarga de mejorar y dignificar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en Colombia— para intervenir en su proceso de rehabilitación social dentro del centro de reclusión.

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“Si no es intervenido durante estos ocho años que está pagando su condena, lo más probable es que salga y lo vayan a matar o que vuelva a cometer un delito”, adujo Tarazona sobre la necesidad de ofrecer una “segunda oportunidad”.

Aunque aclaró haber prometido al padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, que no realizaría visitas presenciales al joven por respeto al “dolor de papá”, enfatizó que la estrategia busca brindar “una mirada compasiva” ante la tragedia que atraviesan los niños vinculados al delito en el país.

“Más que rabia y más que odio, lo que yo sentí fue un enorme dolor de que Colombia tenga que parir hijos de la guerra de la manera como este niño acabó con la vida de Miguel”, señaló Tarazona.

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