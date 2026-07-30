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Karen Sevillano fue directa sobre las relaciones y lanzó advertencia a sus seguidoras: “Un hombre que es mal hijo es mal todo”

La creadora de contenido compartió una tajante opinión sobre cómo detectar las señales en una relación y aseguró que la forma en que alguien trata a su madre dice mucho de lo que viene después

La influenciadora dejó una reflexión sin rodeos sobre las citas y defendió que el vínculo con la madre puede funcionar como una pista clara del carácter y del trato en pareja - crédito @karensevillano/IG

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Karen Sevillano lanzó una advertencia directa a sus seguidoras sobre el comportamiento de algunos hombres con sus madres y pidió cortar cualquier acercamiento si ven señales de descuido: “Consejo de la semana: si un man te está cayendo y vos ves que la mamá del man está pasando trabajo, corré de ahí. Salí, volá”.

La influencer planteó su criterio como un filtro inmediato al evaluar una relación y lo apoyó en una pregunta que, según dijo, define lo que se puede esperar a futuro.

“Porque si él tiene mal a la mamá que lo parió, ¿vos, vos qué puedes esperar ahí? Salí de allí, salí de allí”.

En su mensaje, Sevillano vinculó ese trato familiar con el carácter general de la persona, teniendo en cuenta que para muchas personas la mamá es símbolo de respeto.

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“Un hombre que es mal hijo es mal todo, es mal todo”, afirmó, antes de enumerar situaciones cotidianas que, para ella, delatan prioridades.

La influencer confesó que con Neider llegaron a la decisión de que quieren ser padres de una niña - crédito @karensevillano/ Instagram
La influencer confesó que con Neider llegaron a la decisión de que quieren ser padres de una niña - crédito @karensevillano/ Instagram

También describió lo que considera un contraste entre la imagen pública de algunos hombres y la realidad en su casa, ya que mientras ellos presumen una imagen de pulcritud con un buen corte de cabello, ropa en buen estado y nueva cada fin se semana “la mamá pati rusia, la mamá pati rajada”, agregó.

En el mismo tramo, aseguró que ese descuido puede verse en condiciones básicas del hogar y en gastos que, a su juicio, no se corresponden con lo que vive la madre. “Ese colchón de la mamá, ese colchón de la mamá, resorte por todos lados, no tiene la doña ni en dónde acostarse”, sostuvo.

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Sevillano añadió otro ejemplo sobre compras del día a día: “No tienen las doñas ni para mercar, pero usted los ve a ellos de viernes a domingo tomando Old Parr, tomando Buchanan’s”.

Karen Sevillano lleva cinco años trabajando en la recuperación de su cabello natural - crédito @lapocionoficial/IG
Karen Sevillano lleva cinco años trabajando en la recuperación de su cabello natural - crédito @lapocionoficial/IG

La influencer vallecaucana cerró su argumento con una comparación sobre el lugar que ocupa una pareja frente a la madre del hombre. “O sea, si a vos no te importa tu mamá que te parió, ¿qué puedo esperar yo, que soy una aparecida? ¿Qué puedo esperar yo?”.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores con mensajes de los cuales destacan: “Tampoco mi Karen, veo buenos hijos que no son sinónimo de buen esposo y buen padre”; “Pero también hay madres qye pasaron años con esosos a los que no les exigieron nada”; “Tan cierto amor”; “Ahora háblame de los que tienen hijos y no responden por ellos”, entre otros.

Su opinión sobre la hamburguesa triple

La discusión sobre la hamburguesa triple se viralizó tras un video en el que un hombre de 37 años relató su experiencia en una primera cita. Según su versión, la mujer que invitó pidió una hamburguesa de tres carnes, lo que para él resultó “muy atrevido” y motivo suficiente para catalogarla como “bandida” y suponer que buscaba un sugar daddy.

Karen Sevillano reaccionó a este episodio en sus redes, apuntando que el verdadero problema no es el pedido, sino la reacción y el juicio que emiten algunos hombres ante lo que una mujer decide comer.

La creadora de contenido dejó claro que los hombres deben reaccionar diferente y les dejó unos consejos - crédito @karensevillano/TikTok

Para la caleña, no es coherente que se clasifique a una persona por elegir un plato específico en una cita, ni que eso se relacione con intenciones económicas. “Vos, como hombre, no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un sugar daddy solo porque te pidió una hamburguesa triple”, expresó.

La creadora de contenido también criticó la elección inicial del lugar para la cita. Consideró poco apropiado invitar a una mujer adulta a la “calle del hambre”, argumentando que la edad del hombre debería implicar mayor madurez y capacidad de organización.

En su mensaje, Sevillano sugirió que antes de invitar a alguien, los hombres deberían revisar el menú del restaurante y asegurarse de que pueden pagar el plato más caro, evitando así reproches posteriores. Resumió su consejo así: si el presupuesto es limitado, es mejor buscar opciones acordes para no caer en juicios injustos.

De esta forma, la influenciadora trasladó el foco del debate del consumo de la hamburguesa a la responsabilidad, la autogestión y el respeto mutuo durante una cita. Su análisis concluyó que el acto de invitar implica aceptar las preferencias del otro, y que señalar o etiquetar a alguien por su elección revela más sobre el anfitrión que sobre el invitado.

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