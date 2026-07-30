Fiscalía confirmó que archivó la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila en marzo de 2026

La Fiscalía General de la Nación archivó en marzo de 2026 el caso por la muerte del coronel Óscar Dávila tras casi tres años de investigación - crédito Imagen ilustrativa Infobae

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que el caso por la muerte del coronel Óscar Dávila fue archivado en marzo de 2026, luego de casi tres años de indagaciones.

La decisión, que cerró uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Colombia, recobró protagonismo tras las declaraciones de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación, que puso nuevamente el caso en el centro de la discusión pública.

El cierre del caso tras casi tres años de investigaciones

Según informó la Fiscalía, la investigación sobre el fallecimiento del coronel Óscar Dávila —encontrado muerto en un vehículo en junio de 2023— concluyó después de una extensa recopilación de pruebas y testimonios.

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El ente acusador sostuvo que no se hallaron elementos que permitieran sostener una hipótesis distinta al suicidio del oficial. De acuerdo con el reporte oficial, durante el periodo de investigación, ni los peritos ni los fiscales a cargo encontraron pruebas que desmintieran la tesis inicial.

La muerte de Óscar Dávila ocurrió en junio de 2023, cuando el oficial fue encontrado muerto en un vehículo en medio de las pesquisas oficiales - crédito Colprensa

El caso del coronel Dávila se había convertido en un tema de alto interés por su vínculo con el escándalo de interceptaciones ilegales que sacudió a la administración pública.

La muerte del oficial ocurrió poco después de que se conocieran las investigaciones por las llamadas “chuzadas” a la exniñera de Laura Sarabia, que entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente es embajadora de Colombia en el Reino Unido.

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Según las autoridades, la decisión de archivar el proceso se fundamentó en la imposibilidad de recolectar evidencia que condujera a una línea investigativa alterna a la del suicidio.

Las declaraciones de Angie Rodríguez y el impacto en la opinión pública

El expediente, que había perdido presencia en la agenda nacional, retomó relevancia por la reciente intervención de Angie Rodríguez en medios de comunicación.

Rodríguez afirmó que policías cercanos a Óscar Dávila le expresaron dudas sobre la versión oficial del suicidio dentro del Dapre- crédito Dapre - AP

La funcionaria relató que, poco después de asumir funciones en el Dapre, varios policías cercanos al coronel le manifestaron dudas sobre la versión oficial del fallecimiento.

“Cuando recién llegué al Dapre, unos policías me decían que era ingenua, muy buena gente. Me advertían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas”, expresó Rodríguez en entrevista con Canal 1 Noticias. Añadió que los uniformados, visiblemente afectados por lo sucedido, le transmitieron un mensaje directo: “Lo de mi coronel Óscar Dávila no fue un suicidio. Tenga cuidado”, según recogió Blu Radio.

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Estas declaraciones reactivaron el debate sobre la transparencia de la investigación y el clima institucional tras la muerte del oficial. Rodríguez afirmó que la advertencia de los policías la llevó a reflexionar sobre su propia seguridad y sobre el ambiente dentro de algunas entidades del Estado.

Contexto: el escándalo de interceptaciones y los efectos colaterales

El caso de Óscar Dávila se da en uno de los episodios más delicados de los últimos años en la administración pública colombiana. El oficial, que ejercía funciones de seguridad presidencial, apareció muerto en medio de las pesquisas por las interceptaciones a la exniñera de Laura Sarabia.

La investigación sobre la muerte de Óscar Dávila concluyó que no hubo pruebas para sostener una hipótesis distinta al suicidio - crédito Composición fotográfica: Fiscalía, Policía

Este episodio desató un debate nacional sobre el uso de recursos estatales y el manejo de información sensible en el entorno de altos funcionarios.

La investigación sobre la muerte de Dávila estuvo marcada por el escrutinio público y las presiones internas en el aparato estatal. Pese a los rumores y las inquietudes expresadas por allegados y colegas del oficial, la Fiscalía sostuvo la conclusión técnica de la indagación.

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Motivos del archivo y cierre definitivo del expediente

Entre los elementos que sustentan el archivo del caso, la Fiscalía destacó la inexistencia de pruebas que permitieran abrir una nueva línea investigativa. Las autoridades enfatizaron que, tras analizar declaraciones, peritajes y documentos, no se acreditó la presencia de terceros ni se identificaron elementos que contradijeran la hipótesis inicial.

El cierre del expediente en marzo de 2026 puso punto final, desde la perspectiva judicial, a uno de los procesos más mediáticos relacionados con el sector de seguridad del Estado. Sin embargo, la discusión sobre la muerte del coronel Dávila persiste en el escenario público, alimentada por voces internas y recientes testimonios de funcionarios en ejercicio.

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