Invima alertó por comercialización fraudulenta de colágeno con la misma imagen de producto promocionado por famosas en redes sociales

El Invima emite una alerta sanitaria por el colágeno hidrolizado Beauty Bloom - crédito Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto “Colágeno Hidrolizado” de la marca Beauty Bloom, al advertir que no cuenta con autorización para ser comercializado en Colombia y que incumple varias disposiciones de la normatividad sanitaria vigente.

La alerta, identificada con el número interno AA260714, fue emitida tras una denuncia y señala que el producto carece del registro sanitario requerido para su venta en el país. Además, el organismo indicó que está siendo promocionado con afirmaciones relacionadas con beneficios para la salud que no están autorizadas para este tipo de productos.

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El caso ha generado especial atención porque la marca tiene una amplia presencia en redes sociales y su imagen tiene similitud con la del colágeno hidrolizado de Alejandra Azcárate, llamado Beauty Boost.

En esa marca las campañas digitales son protagonizadas por figuras reconocidas de la televisión colombiana y en la página web oficial aparecen imágenes de personalidades como Carolina Cruz, Lorna Cepeda, Norma Nivia y Kimberly Reyes, entre otras.

Colágeno con alerta del Invima tiene la misma imagen que el promocionado por Alejandra Azcárate - crédito captura de pantalla página web Beauty Boost

Asimismo, la humorista y presentadora Alejandra Azcárate figura públicamente como cofundadora y es la principal imagen publicitaria del producto en las diferentes campañas de la empresa, por lo que al tener la misma presentación ha causado varias confusiones entre el público que piensa que estaría adquiriendo el colágeno de la famosa celebridad, según indican algunos comentarios en las plataformas digitales.

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Sin embargo, es importante precisar que la alerta del Invima está dirigida al producto y la situación sanitaria de la marca publicitada en las redes sociales y diferentes páginas con el nombre de Beauty Bloom.

¿Por qué el Invima declaró fraudulento el producto?

Según explicó la autoridad sanitaria, el denominado “Colágeno Hidrolizado” de Beauty Bloom incumple lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, motivo por el cual fue catalogado como un alimento fraudulento.

Entre las razones expuestas por el Invima se encuentran que el producto es comercializado sin la autorización sanitaria correspondiente y que presenta información publicitaria que puede inducir a error respecto de sus características y uso.

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El Invima catalogó como alimento fraudulento al producto de Beauty Bloom por incumplir la Resolución 2674 de 2013 - crédito Invima

La entidad recordó que un alimento se considera fraudulento cuando utiliza diseños, etiquetas o declaraciones ambiguas o falsas que puedan confundir al consumidor, cuando no proviene de los fabricantes declarados o cuando es comercializado sin el registro, permiso o notificación sanitaria exigidos por la legislación colombiana.

En el caso de Beauty Bloom, el Invima aseguró que el producto no cuenta con autorización para su comercialización, por lo que no debería estar siendo distribuido en el país.

Tampoco está aprobado como suplemento dietario

Otro de los aspectos destacados en la alerta es que el producto tampoco ha sido autorizado por el Instituto como suplemento alimenticio, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico.

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De acuerdo con el organismo, esta situación implica un incumplimiento del Decreto 3249 de 2006, norma que reglamenta la fabricación, comercialización, rotulado, registro sanitario y vigilancia de los suplementos dietarios en Colombia, lo que significa que el producto no posee la aprobación exigida para este tipo de categorías, pese a que es promocionado con mensajes relacionados con el bienestar físico.

El Invima pidió no comprar el colágeno Beauty Bloom - crédito Colprensa

Las afirmaciones publicitarias también fueron cuestionadas

El Invima también advirtió que Beauty Bloom es promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales atribuyéndole beneficios para el cuidado de la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones. Además, indicó que en la publicidad se hacen referencias a propiedades preventivas, curativas y terapéuticas.

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Según la entidad, este tipo de afirmaciones incumplen lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, que prohíben atribuir propiedades medicinales a los alimentos y bebidas cuando estas no han sido autorizadas.

La autoridad recordó que cualquier alimento que sea promocionado como si tuviera efectos medicinales debe cumplir con la regulación aplicable a los medicamentos, situación que no ocurre con el producto objeto de la alerta.

Como parte de las medidas adoptadas, el Invima solicitó a los colombianos abstenerse de adquirir el colágeno hidrolizado Beauty Bloom mientras permanezca vigente la alerta sanitaria y recomendó a quienes ya hayan comprado el producto suspender su consumo y reportar el caso ante las autoridades competentes.

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Adicionalmente, pidió a las secretarías de salud realizar la búsqueda activa del producto, adelantar labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos físicos y canales de venta en línea, e informar al Invima si encuentran unidades disponibles para su comercialización.

Finalmente, la entidad también recordó que los distribuidores y comercializadores no deben ofrecer este producto en Colombia, advirtiendo que, de encontrarse en el mercado, podrán aplicarse las medidas sanitarias correspondientes.