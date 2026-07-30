El peso colombiano le gana terreno al dólar estadounidense y llega a cifras que no se veían hace diez años: qué pasará al cierre de 2026

El dólar en Colombia cerró, el 30 de julio, en promedio de $3,132.29, según la plataforma Set-FX - crédito Colprensa

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El dólar en Colombia cayó a $3.203,75 y marcó su nivel más bajo en los últimos siete años, en un mercado donde la divisa completa casi 11 meses por debajo de $4.000. La baja reactivó la discusión sobre si la tasa de cambio puede acercarse otra vez a 2.900 pesos, un nivel ausente desde hace más de una década.

En las últimas dos jornadas de la semana, la tendencia bajista del dólar hizo una pausa. El miércoles 29 de julio, sin embargo, la divisa retomó la trayectoria descendente que ha marcado su comportamiento durante el último año.

Así las cosas, el movimiento no se limita a una corrección puntual. En los últimos cuatro años, el peso colombiano se apreció 27,2%, una de las revaluaciones más fuertes de este siglo y la más intensa de la última década.

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El dólar volvería a los $3.500 en 2027 - crédito Fedesarrollo y la bvc

Dicha trayectoria también completa más de 18 meses dentro de una tendencia estructural bajista. A principios de julio, Alianza Valores y Fiduciaria y Banco de Occidente fueron las firmas que más se acercaron al comportamiento que luego mostró la tasa de cambio.

Dentro de los escenarios base no contemplan una caída mucho más pronunciada en el corto plazo. Aun así, consideran posible un dólar alrededor de 2.900 pesos si se mantienen las condiciones que hoy respaldan a la moneda local.

Qué impulsa la caída del dólar

Parte del comportamiento reciente se explica por el fortalecimiento de la estrategia de arbitraje de tasas y por las expectativas que produce la llegada de Abelardo de la Espriella a Casa de Nariño. El diferencial entre las tasas de interés de Colombia y las de economías desarrolladas ha mantenido atractivo al mercado local para los inversionistas internacionales.

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En parte, la caída del dólar obedecia a la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales - crédito Europa Press

Ese diferencial favorece la entrada de capitales y sostiene al peso entre las monedas de mejor desempeño de la región. En ese grupo también aparece el real brasileño.

La decisión de la Reserva Federal de dejar sus tasas sin cambios dio más fuerza a esa dinámica. Para el mercado, esa señal reforzó el atractivo relativo de los mercados emergentes. A ese cuadro se suma el debilitamiento global del dólar. También pesan los precios del petróleo, que rondan los USD 90 por barril y favorecen el ingreso de divisas al país.

Cómo se compara este ciclo con otras revaluaciones del peso

El episodio actual ya ocupa un lugar singular dentro de los ciclos de apreciación del peso en lo que va del siglo. Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia, el dólar ha caído cerca de 21%. La dinámica solo tiene dos precedentes desde el año 2000. Por esa razón, el actual movimiento se perfila como la tercera mayor revaluación del siglo y la más fuerte de la última década.

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Y es que el antecedente más cercano ocurrió entre 2016 y 2017. En ese periodo, la tasa de cambio bajó desde niveles cercanos a $3.400 hasta alrededor de $2.700. La mayor revaluación se registró entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esos años, el dólar pasó de niveles cercanos a $2.900 a cotizar alrededor de $1.600.

El dólar perdió fuerza a nivel mundial durante 2026 y el peso colombianos se vio muy favorecido - crédito Rayner Peña R./EFE

La comparación histórica ayuda a medir el episodio actual, pero no resuelve la discusión sobre su duración. El mercado reconoce que la posibilidad de nuevas caídas existe, aunque no la da por segura.

Flujos y riesgo país

Sobre lo que pasa con la divisa, el Gerente de Investigaciones Económicas de Visión Davivienda, Germán Cristancho, afirmó que “el desempeño del peso colombiano resalta frente a las monedas de Latinoamérica”. Según explicó, solo el real brasileño muestra una apreciación notable, aunque menor, de 9,3%.

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Cristancho vinculó ese comportamiento con una menor percepción de riesgo país y con el ingreso de flujos de inversión, sobre todo, al mercado de capitales. Indicó que “$23 billones aproximadamente han entrado a invertir en títulos de deuda del Gobierno nacional”.

Añadió que Colombia y Brasil ofrecen diferenciales de tasas especialmente atractivos para inversionistas internacionales. Ese premio se ubica entre 8 y 10 puntos porcentuales frente a Estados Unidos.

También puso el foco en las cuentas externas. “A pesar de que el desbalance comercial se ha ampliado y llega a un récord de USD16.000 millones, la tasa de cambio ha tenido una dirección distinta”, indicó. Dicho contraste se explica, según él, por otras fuentes de divisas. Cristancho mencionó una mejora en las exportaciones de servicios y un aumento del flujo de remesas, que suman casi USD13.400 millones en los últimos 12 meses.

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Las exportaciones colombianas se han visto impactadas de manera negativa ante la revaluación del peso colombiano - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Advertencias sobre un peso fuerte y el ajuste esperado

Por su parte, el analista de monedas de Visión Davivienda, Santiago Martínez, planteó que anticipar la tasa de cambio sigue como una tarea compleja. “La tasa de cambio es una variable económica muy difícil, ya que funciona como una esponja. Responde tanto a los flujos que llegan al país como a lo que sucede con el dólar a nivel global”, enfatizó

Martínez señaló que el crecimiento de la masa monetaria en Colombia, superior al de Estados Unidos, tiende a ejercer presión alcista sobre el dólar en el largo plazo. A la vez, reconoció que en el corto plazo resulta difícil prever movimientos precisos.

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La advertencia principal apunta al costo de un peso tan apreciado para la competitividad externa. “Colombia ha tenido un peso fuerte en algunos periodos, pero hoy nuestro peso colombiano está caro. Está caro y eso genera que nuestros productos de exportación se vean más costosos para los compradores extranjeros”, anotó.

De acuerdo con sus estimaciones, el desajuste frente a la tasa de cambio de equilibrio es el más amplio desde 2008. Añadió que el ajuste podría tomar hasta cuatro trimestres, según la capacidad del país para atraer inversión extranjera directa y corregir sus variables macroeconómicas.

Cristancho coincide en que el precio actual del dólar se está apartando del equilibrio que sugieren varios fundamentos. Ante esto, el equipo de Visión Davivienda proyecta una tasa de cambio entre $3.600 y $3.800 en los próximos 12 meses.

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