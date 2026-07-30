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El Ministerio de Defensa confirmó cómo será el operativo de seguridad para la posesión de Abelardo de la Espriella

Más de 11.000 uniformados serán desplegados en la capital del Valle del Cauca para garantizar que la ceremonia se lleve a cabo sin contratiempos

Posesión de Abelardo de la Espriella
Informaron que habrá restricciones aereas durante la jornada - crédito Visuales IA
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El 30 de julio, en Cali, Valle del Cauca, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia que se implementará el 7 de agosto para la posesión de Abelardo de la Espriella.

En el encuentro participó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la ministra de Defensa (encargada) Angélica Verbel López y la cúpula militar y de la Policía.

Tras el consejo, se confirmó el despliegue de más de 11.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que estarán a cargo de la seguridad de la capital del Valle del Cauca y su área metropolitana.

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Entre los detalles, se informó que los uniformados serán de diferentes capacidades y especialidades como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, motorizadas, aéreas (tripuladas y no tripuladas), vigilancia, artillería, evacuaciones aeromédicas y fluviales.

Consejo de Seguridad - Cali - Posesión presidencial
Ante la incapacidad de Pedro Sánchez, la ministra (e) encabezó el consejo - crédito Ministerio de Defensa

Por motivos de seguridad, el espacio aéreo de Cali tendrá restricción para los drones particulares. Por esta razón, las autoridades informaron a la ciudadanía que deben abstenerse de volar dichos aparatos durante ese día para evitar contratiempos.

El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo, asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones” aseguró la ministra de Defensa (e) Angélica Verbel.

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Durante el consejo se verificaron y ultimaron detalles sobre la planeación articulada entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la fuerza pública y las demás entidades competentes. Cada institución se comprometió de acuerdo a sus conocimientos y competencias que deberá desarrollar antes, durante y después de la posesión presidencial.

Consejo de Seguridad - Cali - Posesión presidencial
El objetivo de todas las partes es que la ceremonía se lleve a cabo sin contratiempos - crédito Ministerio de Defensa

La ciudad tendrá un componente especial aéreo con helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los cuales estarán sobrevolando la ciudad y su área metropolitana para monitorear y verificar el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción con prontitud; además, aeronaves no tripuladas servirán para realizar labores de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad y su área metropolitana.

“La principal conclusión de este consejo de seguridad es que la protección de esta jornada democrática descansa en una articulación permanente entre todas las instituciones del Estado. Esa coordinación será el principal activo para garantizar la tranquilidad de las y los colombianos y de las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a este importante acto institucional. Por ello, el Puesto de Mando Unificado (PMU) será el centro de coordinación para la toma de decisiones, el seguimiento permanente de la situación y la respuesta inmediata y oportuna frente a cualquier eventualidad, garantizando una actuación unificada de todas las autoridades”, indicó la ministra (e).

El Ministerio de Defensa informó que este despliegue responde a una estrategia que ya ha demostrado resultados, recordando que durante el último año, la fuerza pública ha golpeado en diferentes ocasiones a las organizaciones criminales que delinquen en el suroccidente del país.

Entre los resultados destacados está la neutralización de “Marlon”, uno de los criminales más buscados de la región y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, así como la neutralización de los principales cabecillas de las estructuras criminales que operaban en el Cauca.

Consejo de Seguridad - Cali - Posesión presidencial
El Ministerio de Defensa difundió los compromisos que adquirió en el encuentro - crédito Ministerio de Defensa

Tras el consejo, las Fuerzas Militares enviaron un mensaje de tranquilidad a la población civil: “Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todas las instituciones que hacen parte de este esfuerzo conjunto estarán actuando bajo el mismo propósito de proteger la democracia, garantizar el libre funcionamiento de las instituciones y brindar todas las condiciones de seguridad para que la posesión presidencial se desarrolle con total normalidad”.

De la misma forma, desde el Ministerio de Defensa Nacional pidieron que los colombianos pasen la jornada con serenidad, respeto y confianza. “Que el próximo 7 de agosto sea recordado como una jornada tranquila, segura y en paz”.

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