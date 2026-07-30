Angie Rodríguez fue citada por la Fiscalía a rendir indagatoria por sus denuncias contra Gustavo Petro

Angie Rodríguez recibió un llamdo de la Fiscalía para ampliar el contenido de sus denuncias contra el presidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y gerente del Fondo de Adaptación, fue citada para el viernes 31 de julio en la Fiscalía General de la Nación (FGN) con el fin de ampliar las denuncias que radicó contra el presidente Gustavo Petro, según informó Noticias RCN.

La diligencia, según consta en la citación difundida por el noticiero, se realizará a partir de las 9:00 a. m. en la sede de la Fiscalía 100 Especializada, ubicada en el Complejo Judicial de Paloquemao.

A ese frente judicial se suma ahora una demanda civil contra el Gobierno nacional por los presuntos daños causados a su salud durante el tiempo que Rodríguez ejerció funciones en la administración. De acuerdo con El Tiempo, la acción estaría fundamentada en que la relación laboral con el Ejecutivo habría desencadenado un trastorno de ansiedad y depresión, condición que motivó la expedición de una incapacidad médica y que la exfuncionaria vincula directamente con las circunstancias que enfrentó en el cargo. La demanda busca una reparación económica por esos presuntos perjuicios, aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre la cuantía de la reclamación ni la fecha prevista para su presentación ante la jurisdicción correspondiente.

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Las acciones ante la Fiscalía y la Comisión de Acusación piden investigar presunto tráfico de influencias, injuria, constreñimiento y prevaricato del saliente presidente Petro - crédito @WilsonRuizO/X

Rodríguez ha sostenido públicamente que su diagnóstico no afecta su capacidad profesional y que la salud mental no puede ser usada como motivo de discriminación ni de descalificación. El episodio que agravó la disputa con el presidente Petro fue la publicación, por parte del mandatario en su cuenta de X, de un documento relacionado con esa incapacidad médica, hecho que la exfuncionaria denunció como una vulneración a la reserva de sus datos clínicos y un acto de estigmatización.

La demanda civil se sumará a las acciones que Rodríguez y su abogado, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, ya interpusieron ante la FGN y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando que se investiguen presuntas conductas del jefe de Estado, entre ellas tráfico de influencias, injuria, constreñimiento y prevaricato.

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Uno de los ejes centrales de las denuncias es el presunto traslado de recursos del Fondo de Adaptación al Ministerio de Hacienda sin justificación técnica ni económica. Rodríguez sostiene que esos fondos estaban destinados a inversión social y que manifestó su desacuerdo ante el Gobierno, lo que habría sido uno de los detonantes del deterioro de su relación con el Ejecutivo.

Angie Rodríguez interpuso una demanda civil contra el Gobierno nacional por presuntos daños a su salud durante su paso por el Dapre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El otro punto de quiebre, según los documentos radicados ante las autoridades, fue su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. La exdirectora del Dapre asegura haber advertido al presidente Petro que Guerrero no cumplía los requisitos para el cargo, advertencia que, según la denuncia citada por El Tiempo, el mandatario ignoró. “La valoración realizada demostraba que Guerrero no cumplía los requisitos para el cargo, pese a que el Presidente promovía su designación”, recoge el documento. La FGN llamó posteriormente a juicio a Guerrero por la presunta falsedad de los títulos universitarios presentados para acreditar esas condiciones.

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Petro anunció medidas judiciales contra Angie Rodríguez

Gustavo Petro anunció una denuncia penal contra Angie Rodríguez tras calificar de mentirosa y calumniosa su defensa como exdirectora del Dapre - crédito @petrogustavo/X

El 29 de julio, después de conocerse la denuncia, Petro anunció que presentará una denuncia penal contra Rodríguez. A través de X, el mandatario dijo que actuará por la manera en que la directora defendió su cargo, la calificó de mentirosa y calumniosa, y la vinculó con sectores relacionados con el paramilitarismo. “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira (sic)”, aseveró el jefe de Estado en X.

El mandatario saliente precisó que no conocía a Angie Rodríguez hasta que asumió su puesto como directora del Dapre. Gustavo Petro calificó su gestión como un desastre. Además, el jefe de Estado defendió a Gabriela Muñoz, joven mujer que fue señalada por la exdirectora del Dapre.

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