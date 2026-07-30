Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Atacaron con una granada la vivienda de Ariel Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander: así quedó el inmueble

En una grabación que ya está en poder de las autoridades en Cúcuta se observa que un hombre que llegó al lugar en motocicleta arrojó los artefactos explosivos contra la residencia del congresista por el Partido Liberal Colombiano

El video se convirtió en pieza clave para dar con los responsables del ataque a la vivienda del congresista, que se encontraba la noche de los hechos en Bogotá sesionado en el Congreso de la República - crédito @Marovaan/X
Guardar

Un ataque con granada contra la vivienda del representante a la Cámara Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán en Los Patios, Norte de Santander, encendió la alarma la noche del 29 de julio de 2026, debido a que uno de los artefactos explotó y el otro fue hallado sin activar, mientras en la casa estaban su esposa e hijos, y el congresista se encontraba en Bogotá.

A través de redes sociales se conoció un video del momento exacto en el que un sujeto que llegó al lugar en una motocicleta se acerca hasta el exterior de la fachada del inmueble y arroja los artefactos.

PUBLICIDAD

Asimismo, se conoció cómo quedó la vivienda en su interior luego de la detonación de uno de los artefactos, y que por cuenta del nivel de destrucción que se observa pudo haber terminado en una tragedia.

Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander para el periodo 2026-2030, fue elegido con más de 53.000 votos en las legislativas del 8 de marzo de 2026 y asumió su curul el 20 de julio, apenas nueve días antes del ataque. Llegó al Congreso con el aval del Partido Liberal Colombiano.

Según Caracol Radio, las dos granadas fueron lanzadas desde la parte posterior del inmueble, ubicado en el sector de La Floresta, sobre la variante de Pinar del Río, en el municipio de Los Patios, vecino a Cúcuta.

PUBLICIDAD

Por fortuna ninguno de los miembros de la familia del congresista sufrió lesiones luego de la detonación del artefacto explosivo en la vivienda, ubicada en un conjunto residencial situada en el vecino municipio de Cúcuta - crédito @jhonjacome/X

El reporte preliminar conocido por la emisora indicó que uno de los explosivos detonó y el segundo no alcanzó a activarse.

La explosión causó alarma entre los habitantes del sector por el impacto del estallido y por la presencia del artefacto que quedó sin detonar. Las autoridades hicieron verificaciones en la zona y abrieron las diligencias para establecer quiénes estuvieron detrás del hecho.

El congresista no estaba en la casa y sus hijos habían jugado minutos antes en el patio

De acuerdo con la información entregada por las autoridades al medio, el congresista no se encontraba en la residencia cuando ocurrió el ataque. En la vivienda sí permanecían su esposa e hijos.

El abogado Steven Pérez confirmó el atentado en sus redes sociales y precisó que los artefactos cayeron en el patio trasero.

“Hace unos minutos atentaron con dos artefactos explosivos contra la vivienda del Representante a la Cámara Ariel Rodríguez en Cúcuta. Los artefactos cayeron en el patio trasero donde minutos antes jugaban sus hijos. Afortunadamente no hay víctimas”, escribió e jurista vía X.

Pérez agregó que Rodríguez estaba en Bogotá después de su primera intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En la misma publicación pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar sus circunstancias.

Hasta ahora no se ha informado de capturas ni de una hipótesis oficial sobre los responsables. Tampoco se han precisado los motivos del lanzamiento de los artefactos explosivos contra la vivienda del legislador.

No obstante desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se confirmó a Infobae Colombia que se ofrecerá una rueda de prensa la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 para contar detalles de la investigación que se abrió por el atentado.

Temas Relacionados

Atentado a congresistaLuis Ariel Francisco Rodríguez BeltránAtaque con granadaLos PatiosNorte de SantanderRepresentante a la CámaraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallaron el cuerpo sin vida de excomandante paramilitar dentro de un apartamento en Floridablanca, Santander: se trataría de ‘Gavilán’

En registros judiciales figuran varias condenas contra Wilfred Martínez Giraldo. Una de las más altas fue de 25 años de cárcel, dictada en septiembre de 2005, por homicidio y concierto para delinquir

Hallaron el cuerpo sin vida de excomandante paramilitar dentro de un apartamento en Floridablanca, Santander: se trataría de ‘Gavilán’

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Madre de Gabriela Muñoz, funcionaria de la Dirección de Inteligencia, fue quien recomendó a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil: “Están recién graduados y otros estudiando”

Liliana Olaya Cabrales dijo que gestionó ante el exdirector general Pinto el ingreso de dos hijos y cuatro sobrinos, y evitó hablar de su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia por seguridad

Madre de Gabriela Muñoz, funcionaria de la Dirección de Inteligencia, fue quien recomendó a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil: “Están recién graduados y otros estudiando”

Marcela Reyes habló de su futuro con alias Pichi, retenido en la cárcel de Cómbita: “Por mí me casaría ya”

La DJ reveló en una entrevista cómo se enamoró del temido narcotraficante, recluido en la cárcel de Cómbita, donde cumple una condena de 52 años por múltiples cargos. El anillo de compromiso tiene una esmeralda de gran tamaño

Marcela Reyes habló de su futuro con alias Pichi, retenido en la cárcel de Cómbita: “Por mí me casaría ya”

Gustavo Petro y la senadora María Clara Posada se enfrentaron en redes sociales tras suspensión del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Usted es muy deficiente gobernando”

La congresista del Centro Democrático fue quien demandó el decreto que facultaba al Gobierno Petro para mover el presupuesto para atender una eventual emergencia

Gustavo Petro y la senadora María Clara Posada se enfrentaron en redes sociales tras suspensión del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Usted es muy deficiente gobernando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con un concierto que hace parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con un concierto que hace parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa

Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Karol G anunció su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: fecha de estreno y la portada del disco

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió acusaciones de trampa de reconocida emisora: “Minimizar mis esfuerzos”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Murió Hernando ‘El Mono’ Tovar, leyenda del fútbol colombiano: formó parte de la selección Colombia en el Mundial de Chile 1962

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación de Vasco da Gama y la eliminación de Medellín de la Sudamericana: “Fue superior”

Esta podría ser la sanción de la FIFA a la selección Colombia en caso de no respaldar a Gianni Infantino en su plan de privatizar el Mundial

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 30 de julio