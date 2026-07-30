Atacaron con una granada la vivienda de Ariel Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander: así quedó el inmueble

El video se convirtió en pieza clave para dar con los responsables del ataque a la vivienda del congresista, que se encontraba la noche de los hechos en Bogotá sesionado en el Congreso de la República - crédito @Marovaan/X

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Un ataque con granada contra la vivienda del representante a la Cámara Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán en Los Patios, Norte de Santander, encendió la alarma la noche del 29 de julio de 2026, debido a que uno de los artefactos explotó y el otro fue hallado sin activar, mientras en la casa estaban su esposa e hijos, y el congresista se encontraba en Bogotá.

A través de redes sociales se conoció un video del momento exacto en el que un sujeto que llegó al lugar en una motocicleta se acerca hasta el exterior de la fachada del inmueble y arroja los artefactos.

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Asimismo, se conoció cómo quedó la vivienda en su interior luego de la detonación de uno de los artefactos, y que por cuenta del nivel de destrucción que se observa pudo haber terminado en una tragedia.

Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander para el periodo 2026-2030, fue elegido con más de 53.000 votos en las legislativas del 8 de marzo de 2026 y asumió su curul el 20 de julio, apenas nueve días antes del ataque. Llegó al Congreso con el aval del Partido Liberal Colombiano.

Según Caracol Radio, las dos granadas fueron lanzadas desde la parte posterior del inmueble, ubicado en el sector de La Floresta, sobre la variante de Pinar del Río, en el municipio de Los Patios, vecino a Cúcuta.

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Por fortuna ninguno de los miembros de la familia del congresista sufrió lesiones luego de la detonación del artefacto explosivo en la vivienda, ubicada en un conjunto residencial situada en el vecino municipio de Cúcuta - crédito @jhonjacome/X

El reporte preliminar conocido por la emisora indicó que uno de los explosivos detonó y el segundo no alcanzó a activarse.

La explosión causó alarma entre los habitantes del sector por el impacto del estallido y por la presencia del artefacto que quedó sin detonar. Las autoridades hicieron verificaciones en la zona y abrieron las diligencias para establecer quiénes estuvieron detrás del hecho.

El congresista no estaba en la casa y sus hijos habían jugado minutos antes en el patio

De acuerdo con la información entregada por las autoridades al medio, el congresista no se encontraba en la residencia cuando ocurrió el ataque. En la vivienda sí permanecían su esposa e hijos.

El abogado Steven Pérez confirmó el atentado en sus redes sociales y precisó que los artefactos cayeron en el patio trasero.

“Hace unos minutos atentaron con dos artefactos explosivos contra la vivienda del Representante a la Cámara Ariel Rodríguez en Cúcuta. Los artefactos cayeron en el patio trasero donde minutos antes jugaban sus hijos. Afortunadamente no hay víctimas”, escribió e jurista vía X.

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Pérez agregó que Rodríguez estaba en Bogotá después de su primera intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En la misma publicación pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar sus circunstancias.

Hasta ahora no se ha informado de capturas ni de una hipótesis oficial sobre los responsables. Tampoco se han precisado los motivos del lanzamiento de los artefactos explosivos contra la vivienda del legislador.

No obstante desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se confirmó a Infobae Colombia que se ofrecerá una rueda de prensa la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 para contar detalles de la investigación que se abrió por el atentado.

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