Angie Rodríguez, aun directora del Fondo Adaptación, denunció intento de “envenenamiento”: “Que eran vitaminas y que era para el dolor de cabeza”

Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Dapre- crédito @DapreCol/X

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual directora en licencia del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto intento de envenenamiento en su contra, en el contexto de la crisis política que afecta al entorno del presidente Gustavo Petro por acusaciones sobre redes de influencia en el gobierno.

La funcionaria sostuvo que una persona cercana le suministraba pastillas presentadas como vitaminas y analgésicos, y que solo relacionó los hechos tras notar conductas extrañas con su teléfono y su bolso.

En una entrevista con La FM, Rodríguez situó el episodio en abril y añadió que durante ese período sufrió ataques de pánico. Consultó a una toxicóloga, pero ya no era posible obtener un resultado concluyente porque el organismo había eliminado las sustancias.

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La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La actual directora del Fondo de Adaptación indicó que la denuncia está en la Fiscalía y que cuenta con testimonios tanto de personas que trabajaron con ella en el Dapre como en la entidad que dirige actualmente, para respaldar que las sospechas no se basan solo en su percepción.

Rodríguez ya había sido noticia por declaraciones en Mañanas Blu, donde afirmó que en la administración de Petro operaba una presunta red de mujeres con capacidad de control e influencia indebida. Su nueva versión agrega una denuncia sobre su integridad física.

Durante el diálogo radial, la periodista le preguntó sobre una “política de terror” y de persecución interna en el gobierno, en referencia a advertencias recibidas cuando abordó el tema del coronel Dávila. Rodríguez confirmó la existencia de la denuncia: “Sí, señora. Eso está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”.

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Al precisar cómo habría ocurrido, respondió: “Pastillas, sí, señora”. Detalló que se las entregaban “y que eran vitaminas y que era pa’l dolor de cabeza y no sé qué, pero realmente nunca fue así”.

La actual directora del Fondo de Adaptación indicó que la denuncia está en la Fiscalía y que cuenta con testimonios tanto de personas que trabajaron con ella en el Dapre como en la entidad que dirige actualmente, para respaldar que las sospechas no se basan solo en su percepción - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La sospecha surgió a partir de una escena en abril: “Cuando me doy cuenta es un día, en abril, que lo vi con mis ojos esculcándome el celular. Tenía mi clave y estaba esculcándome el celular, el bolso, y yo lo estaba viendo, pero mi cuerpo no reaccionó”, afirmó. Esa falta de respuesta corporal la convenció de que “algo no estaba bien”.

Consultó a una especialista y se realizó estudios, pero señaló que no se logró una prueba concluyente: “Me hicieron unos exámenes, pero el cuerpo, hay unas sustancias que va eliminando de manera natural”. Reprodujo lo que le dijo la toxicóloga: “Angie, el cuerpo de manera natural va eliminando lo que encuentre que puede ser invasivo para el cuerpo”.

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Rodríguez aseguró que no llegó sola a esa conclusión. Tras el episodio con su teléfono, conversó con asesores que ya sospechaban de la situación: “Nosotros sospechábamos, te advertimos, ese tipo te estaba dando algo, te estaba intentando envenenar. Tu color de piel no era igual, tu actitud no era igual”. Sostuvo que los testimonios provienen de funcionarios que estuvieron con ella tanto en el Dapre como en la gerencia del Fondo de Adaptación.

En su relato, Angie Rodríguez señaló a Juliana Guerrero como una de las protegidas del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Rodríguez denunció afectaciones a su salud mental y cambios en su esquema de protección

El caso de Angie Rodríguez tomó un giro inesperado luego de que la exfuncionaria reveló que su incapacidad médica fue prolongada tras acudir a una cita psiquiátrica. La controversia creció cuando respondió abiertamente a las declaraciones del presidente sobre su salud mental, destacando: “Tener ansiedad y depresión no es estar loco”.

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La exdirectora detalló que, tras su salida del Dapre, firmó un acuerdo con la Unidad Nacional de Protección para mantener un dispositivo de seguridad en su nuevo cargo dentro del Fondo de Adaptación. Según relató, ese esquema consta de dos hombres encargados de su protección.

El ajuste en su seguridad, explicó, ocurrió durante su administración. Ante la reducción, solicitó respaldo adicional al general Triana. Rodríguez también compartió que la situación de su esquema de protección podría cambiar pronto.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que Rodrigo Lara, nuevo ministro del Interior —cartera de la que depende la UNP—, le comunicó que el próximo gobierno analizará su esquema de seguridad. Esto deja abierta la posibilidad de modificaciones en el dispositivo que actualmente la resguarda.

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Los señalamientos sobre el estado mental de Rodríguez, realizados por el presidente, generaron debate. Al ser consultada, la exfuncionaria respondió que padecer ansiedad y depresión no la descalifica para ejercer funciones públicas ni implica incapacidad mental.