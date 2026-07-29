Periodista de izquierda le dijo “no más” a Gustavo Petro con fuerte mensaje en video: “Ustedes volvieron este gobierno en un ‘afterparty’ asqueroso”

Iván Gallo leyó en vivo una carta a Gustavo Petro en la que expresó su decepción con el Gobierno saliente - crédito Captura de Video Tercer Canal - YouTube/Presidencia de Colombia

Guardar

Los recientes escándalos que han marcado el tramo final del gobierno de Gustavo Petro han provocado reacciones de distintos sectores políticos y sociales. Esas voces criticaron la postura del presidente de los colombianos, que salió en defensa de Juliana Guerrero, involucrada en una red de corrupción al interior del Ejecutivo, y cuestionó a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, que denunció posibles irregularidades en esa entidad nacional.

Sin embargo, causó sorpresa que las críticas hacia el mandatario saliente también provengan de los sectores afines a su proyecto político. Ese fue el caso del periodista Iván Gallo que, durante la transmisión del programa No Copio, del Tercer Canal, leyó en vivo una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que expresó su decepción con el Gobierno.

PUBLICIDAD

En esa intervención, Gallo afirmó que había sido parte de las bases políticas que apoyaron al mandatario, pero sostuvo que terminó desengañado por la gestión presidencial y por la forma en que, a su juicio, se conformó el círculo de poder alrededor del jefe de Estado.

El comunicador le reclamó al aún jefe de Estado colombiano por la llegada de Juliana Guerrero a la administración, y aseguró que su incorporación fue una “reencarnación barata” de Carmenza Cardona Londoño, conocida como “la Chiqui”, quien integró el extinto grupo guerrillero M-19.

“Hasta tuviste el descaro de llamarla ’guerrillerita’ para que las bases no nos tragáramos el sapo de verla mandar. Y yo, que fui hasta hoy parte de esas bases, me tuve que hacer el huevón”, expresó Gallo en su misiva.

PUBLICIDAD

En la carta también señaló a Petro por la llegada de Gabriela Muñoz, a quien se le ha visto cercana al saliente jefe de Estado. Además, recordó a Vanessa Cortés, otra mujer que apareció públicamente junto al presidente durante sus giras internacionales.

“Pero Juliana no es la única de tus jóvenes revolucionarias. Ahora nos revienta en la cara Gabriela Muñoz, una pelada de 20 años que, según dicen, tienen secuestrada la Aerocivil, una guarida que produce un escándalo diario. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de Vanessa Cortés? La manizalita con la que te paseabas de la mano por Panamá, una mujer que antes de conocer el milagro de Gustavo Petro se ganaba tres milloncitos al mes y hoy nos restriegan en la cara un patrimonio de 12.000 millones de pesos, una empresita mágica llamada Kairos y una mansión de 8.000 metros cuadrados en La Calera”, manifestó.

PUBLICIDAD

El periodista también mencionó a Verónica Alcocer, primera dama de la nación, en relación con la polémica compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno nacional.

Después de ese recuento, centró sus críticas hacia el presidente Petro donde rememoró su lucha para, en sus palabras, defender el primer gobierno progresista de Colombia, pero que para él ha quedado en deuda.

“Gustavo, yo te puse el pecho, te defendí y hasta te quise creer el cuento de que salías de la Presidencia pelado y endeudado, pero prefiero aceptar la dura realidad: todo este círculo se reduce a la bajeza de revivir viejas batallas en las sábanas con muchachas que podrían ser tus nietas”, expresó el periodista, agregando que el Gobierno Petro fue “una guarida que produce un escándalo diario”.

PUBLICIDAD

Gallo sostuvo que para él importan los votos, pero también la manera en que se consiguen. En ese tramo de la carta afirmó: “Nos dejaste entregados al fascismo, a la gente que nos va a ‘destripar’ por tu purismo comunista. No nos defendiste, como no defendiste a la gente del Catatumbo”.

También, en una parte de su carta, arremetió nuevamente contra el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, al considerar que su equipo de campaña fue un “desastre total” y cuestionó al equipo de comunicaciones de esa aspiración presidencial por “no contestarle el teléfono a los medios”.

El cierre de su intervención estuvo centrado en el costo personal que, dijo, tuvo su respaldo al hoy presidente. Aseguró que expuso su prestigio como reportero para defender a Petro.

PUBLICIDAD