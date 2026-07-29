Este fue el grave error arbitral que dejó por fuera al Tolima de la Copa Colombia: el juez central sancionó penalti cuando la mano fue del atacante

José Lloreda transformó en gol el penalti mal sancionado por el juez central del partido - crédito Deportes Tolima

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Deportes Quindío eliminó este martes 28 de julio de 2026 a Tolima de la Copa BetPlay tras ganar la serie en los penaltis, después de un penalti sancionado por el árbitro Ricardo Pabón en el 90+1 que desató la polémica porque las repeticiones de televisión mostraron una mano del atacante local y no del defensor visitante, en una fase del torneo que no cuenta con VAR y cuyo campeón clasificará a la fase previa de la Copa Sudamericana 2027.

La serie terminó 3-3 en el global: Quindío ganó 2-1 en el estadio Centenario de Armenia y luego se impuso 4-2 desde el punto penal. Con ese resultado, el equipo local avanzó a octavos de final, donde enfrentará a Llaneros.

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Tolima llegaba con ventaja de 2-1 del partido de ida y la sostenía hasta el primer minuto de reposición del segundo tiempo. En esa acción, Pabón cobró una supuesta mano de Ánderson Angulo dentro del área, aunque las imágenes de la transmisión mostraron que el balón había golpeado el brazo de un jugador del Quindío.

Junto con Real Cundinamarca son los dos equipos de la segunda división con cupo asegurado en los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Deportes Quindío

La decisión fue decisiva porque en esta instancia de la Copa BetPlay la Dimayor no utiliza Video Assistant Referee. El VAR solo aparece desde las semifinales, de modo que el juez no pudo revisar la jugada ni corregir el cobro.

El equipo dirigido por Sebastián Oliveros disputó casi todo el encuentro en inferioridad numérica. El portero mexicano Miguel Ortega fue expulsado en el minuto cuatro por impedir una oportunidad manifiesta de gol y, a los 71, Jorge Cabezas Hurtado vio la roja por golpear a un rival.

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Aun así, Tolima se había puesto en ventaja con un gol de Edwar López en el 45+3. Después, José David Lloreda marcó para Quindío a los 65 y volvió a convertir en el 90+3, esta vez desde el punto penal, para llevar la eliminatoria a la tanda definitiva.

El propio Lloreda, protagonista de la jugada discutida, fue el encargado de ejecutar la pena máxima y sellar la igualdad. Después, Quindío convirtió cuatro de sus cobros, mientras el equipo visitante falló en dos. El error no pasó por alto en las redes sociales, donde los analistas arbitrales confirmaron la gravedad del desacierto:

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Post de Wilmer Barahona sobre el penalti mal sancionado a favor del Deportes Quindío - crédito X

“WOW. Tremendo lío se le armó al árbitro Ricardo Pabón. Pitó penal en la última del partido para Quindío por una supuesta mano... mano que hubo, pero mano EN ATAQUE. En Copa no hay VAR, así que el árbitro tiene que comerse el error. Se le confundió la vista. ¡No hay penal!” @ElVarCentral

“El juez se equivoca en la interpretación, pero no es para sacarlo del arbitraje, es un juez nuevo, el cual está empezando hacer un proceso. He observado en liga peores errores y los árbitros siguen” @ArbitrajeFrente

“ESCÁNDALO EN COPA. En Tolima-Quindío de Copa el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Cómo no hay VAR no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía con Restrepo no escampa” @Borda_analista

El descargo de Sebastián Oliveros, entrenador del Deportes Tolima, tras el error arbitral

Sebastián Oliveros empezó su ciclo en Tolima y dirigirá en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle - crédito Deportes Tolima

Sebastián Oliveros sufrió su primera gran derrota como entrenador del Deportes Tolima tras quedar afuera de la Copa Colombia a manos de Deportes Quindío, uno de los clásicos rivales del cuadro Pijao.

El director técnico, luego de la autocrítica por el partido, apuntó contra la Comisión Arbitral y la Dimayor por la ausencia de la herramienta VAR en las instancias finales del torneo que une a los equipos de la primera y la segunda división.

“Pero no podemos negar lo que fue la actuación del árbitro hoy, porque, a ver, la última jugada del penal es una jugada en la cual ni siquiera toca la mano del jugador. Y si nosotros queremos que el fútbol mejore, tenemos que tener en estos torneos herramientas como VAR, porque el fútbol profesional ya es con VAR”.

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