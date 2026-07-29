Esta fue la concursante de ‘Masterchef Celebrity’ que sufrió fuerte quemadura y además fue castigada: delantal negro

La presentadora sorprendió con el anuncio, pues la joven sufrió una fuerte quemadura en competencia - crédito @masterchefcelebrityco/IG

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La actriz Mariana Mozo, una de las participantes más jóvenes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 y que sufrió un accidente dentro de la cocina, regresará a la competencia con un delantal negro luego de ausentarse de un reto por una quemadura en la mano que la obligó a ir a urgencias al terminar la grabación anterior.

La sanción, anunciada por la presentadora Claudia Bahamón, no admite excepciones, según establece el reglamento del programa.

“¿Saben qué pasa cuando alguien falta, así sea por temas de salud? Pueden regresar, pero con delantal negro”, advirtió Bahamón ante los participantes. La regla, según explicó la presentadora, está escrita en el llamado ‘libro rojo’ de la competencia y no contempla ninguna situación como atenuante.

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La lesión que dejó a MarianaMozo fuera de un reto

La participante sufrió una quemadura por la que debió ausentarse de la competencia - crédito @marianamozog/IG

De acuerdo con publicaciones del reality de cocina del Canal RCN, la actriz se quemó la mano durante el reto de salvación del 24 de julio, cuando competía para quitarse el delantal negro. Lo logró, pero el accidente ocurrió justo antes de entregar su última preparación. Terminó la prueba y fue trasladada a urgencias al salir de la grabación.

El 28 de julio, Mozo rompió el silencio en su cuenta de Instagram.

“Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando terminé”, escribió, y mostró imágenes de su mano vendada, aunque no precisó cuándo volvería a la cocina.

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La sanción que anunció Bahamón en pantalla

Cuando los participantes preguntaron por la ausencia de su compañera, Bahamón fue directa: “Sí, Mariana regresa con sartén y delantal negro”. La presentadora también reveló en ese momento que la jornada había dejado, en realidad, dos bajas: la eliminación de Hugo Gómez —el actor de 77 años que se convirtió en el primer expulsado de la temporada— y la ausencia de Mozo.

Momento en el que Mariana pasa al atril para presentar su preparación y rompe en llanto - crédito Canal RCN/Cortesía

“No sé qué está pasando hoy. Yo en el reto anterior supe que eliminamos a uno, pero realmente fueron dos”, dijo Bahamón, ante la sorpresa del resto del grupo.

Qué implica volver con delantal negro

El delantal negro es la señal de riesgo dentro de la competencia: quien lo lleva debe enfrentarse al reto de eliminación. Para Mozo, eso significa que su regreso será directo a la zona de peligro, sin importar que su ausencia haya sido por razones médicas.

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La propia Bahamón aclaró que la participante tendrá la posibilidad de competir para quitárselo. “Tiene que guardar reposo, tiene que curarse, estar bien para seguir dándola toda en esta cocina”, señaló Verónica Orozco durante el mismo episodio, antes de que la presentadora confirmara la sanción de forma definitiva.

La actriz es una de las más jóvenes dentro de la competencia de cocina del Canal RCN - crédito Canal RCN/Cortesía

Mariana no fue la única accidentada de la competencia

El episodio más reciente de MasterChef Celebrity quedó marcado por un accidente que sufrió Julieta Piñeres durante una competencia en pareja. Mientras preparaba un guiso de arroz junto a Luisa Vergara, Piñeres se cortó el dedo pulgar con un cuchillo, lo que generó alarma entre los presentes y obligó a la intervención inmediata de un paramédico.

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La participante describió el momento con claridad: “Me bajé un pedazo del dedo gordo”, comentó mientras mostraba la herida. Tras recibir atención médica, la concursante pudo continuar en el programa y finalizar el reto, demostrando su determinación pese al dolor.

Un accidente en la cocina no detuvo a Julieta Piñeres durante 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito captura de pantalla Canal RCN

El incidente ocurrió en un contexto de alta presión, donde los concursantes debían innovar con el ingrediente principal. La reacción de compañeros como Iván Marín, quien bromeó sobre la cantidad de heridos en la temporada, evidencia el nivel de exigencia y el nerviosismo que predomina en la cocina del reality.

El accidente de Piñeres se suma a otros percances recientes en el programa, reflejando la intensidad de la competencia y la falta de experiencia profesional de varios famosos.

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