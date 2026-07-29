Gabriela Tafur consiguió una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’ y la llenaron de críticas: “O por mi esposo, o por mis privilegios”

La exreina recibió recientemente una millonaria cifra para invertir en su emprendimiento y fue duramente cuestionada por el éxito en su vida - crédito @gabrielatafur/IG

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La exreina de belleza Gabriela Tafur respondió a las críticas que surgieron tras el anuncio de una ronda semilla de 5 millones de dólares para su plataforma Idilio, que cofundó con su esposo Esteban Ramírez, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. La empresa tiene como principal activo la producción de microdramas en formato vertical.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tafur planteó que una parte de la conversación pública tiende a explicar los logros de las mujeres por factores externos antes que por su trabajo.

La controversia, según relató, se activó tras la difusión de un artículo de Forbes sobre la captación de capital: “Hace un par de semanas salió un artículo de Forbes contando que había levantado capital para Idilio. Y me pongo a ver comentarios y empiezo a ver un montón de comentarios de hate diciendo que claro, que todo lo que yo he alcanzado en mi vida era o por mi esposo, o por mis privilegios, o por X o Y”.

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Gabriela Tafur obtuvo 5 millones de dólares para financiar su emprendimiento de novelas verticales - crédito Forbes Colombia/IG

El origen del proyecto, contó Tafur, fue una escena cotidiana en un salón de belleza de Bogotá, en noviembre de 2025, cuando vio a varias manicuristas consumir en sus teléfonos novelas chinas dobladas al español entre cliente y cliente. A partir de esa observación, seis meses después ya tenía cerrada la financiación inicial de la empresa.

La ronda fue liderada por a16z Speedrun, la aceleradora de Andreessen Horowitz enfocada en medios y entretenimiento. También participaron Goodwater Capital, WndrCo del productor Jeffrey Katzenberg y David Vélez, fundador de Nubank, a título personal.

El anuncio se hizo en el Vertical Video Summit de Los Ángeles, un encuentro de la industria en el que también aparecen competidores como ReelShort, DramaBox y Holiwater.

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Las críticas y la discusión sobre los méritos

Gabriela Tafur sostuvo que los ataques en redes sociales reducen el trabajo de las mujeres a privilegios, vínculos o apariencia.

La vallecaucana aseguró que ha trabajado duro por sus proyectos antes de conocer a su esposo o ser reina - crédito @gabrielatafur/ Instagram

En el mismo video, reconoció que parte de su recorrido ocurrió en condiciones favorables, pero rechazó que ese punto anule el esfuerzo personal. “Yo entiendo, estoy consciente de que hay muchas condiciones en mi vida que me han permitido hacer cosas que de pronto a otras personas no. Eso no quiere decir que yo no haya trabajado demasiado por llegar a donde estoy hoy”, dijo.

En su relato, el foco de buena parte de los comentarios no estuvo en el modelo de negocio de Idilio ni en sus inversionistas, sino en la legitimidad de sus méritos. Planteó que esa lectura se repite cuando el éxito femenino se interpreta como efecto de relaciones, belleza o contactos antes que como resultado de trabajo.

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En el mismo mensaje, Tafur contó que encontró un paralelo en una figura empresarial de alto perfil. A partir de ese caso, formuló la idea que ordenó el resto de su intervención. “Ahí me di cuenta de que había un denominador común: a las mujeres nos toca más difícil”.

La exreina le apostó a los microdramas en vertical gracias a una visión de futuro en las novelas - crédito @gabrielatafur/IG

También apuntó a un mecanismo que, a su juicio, se repite en la conversación pública. “Nunca van a decir que nuestros éxitos son porque trabajamos duro, sino más bien porque hay condiciones externas que permiten que alcancemos un éxito que para muchas personas es inconcebible que lo alcance una mujer”.

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El efecto del escrutinio y el cierre del video

Tafur dijo que su exposición pública previa le dio herramientas para procesar el escrutinio. Recordó que fue reina, estuvo en Miss Universo y pasó por la televisión, y afirmó que esa observación constante no afecta lo que es como persona.

El punto que presentó como más delicado fue el efecto de ese clima sobre mujeres sin esa experiencia. “Hay muchas mujeres que apenas están empezando y que no están acostumbradas a ese escrutinio, entonces se quedan calladas o no siguen creciendo por el miedo a ese ataque. Eso no lo podemos tolerar”.

Gabriela Tafur defendió a las mujeres a las que señalan que su éxito está garantizado por su relación o su belleza - crédito @gabrielatafur/IG

En la parte final del video, la fundadora de Idilio vinculó el avance individual con un efecto colectivo. “El éxito de una mujer es el éxito de todas las mujeres, porque esa mujer que alcanza posiciones de poder es aquella que le va a abrir las puertas a muchísimas otras”.

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Su respuesta más directa fue para quienes participan en ese tipo de ataques desde los comentarios. “Si tú eres una mujer que está dentro de los comentarios tirando veneno y tirando hate, mi respuesta es la siguiente: trata de ser la que abre puertas y no más bien la que las cierra, porque el que nunca ha construido nada es el que se toma el tiempo de tirar veneno en comentarios”.