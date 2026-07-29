Alina Lozano respondió fuerte a seguidora que la criticó por el final de su matrimonio con Jim Velásquez: “A usted qué le importa”

La actriz y creadora de contenido aseguró que la vida continúa después de una separación - crédito @lozanoalina/IG

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La actriz Alina Lozano confirmó que su relación con Jim Velásquez llegó a su fin a comienzos de abril de 2026, luego de que, como pareja, participaran en el reality Apostarías por mí y explicó que, esta vez, la separación fue una decisión propia.

“Yo tomé una decisión de no querer seguir viviendo cosas que yo sabía que ya se habían desgastado”, dijo en un video dirigido a una seguidora que insistía con preguntas sobre el fin del matrimonio, comentado en redes sociales por la diferencia de edad cercana a 30 años.

La actriz respondió a los constantes comentarios después de que una usuaria identificada como Andrea Arroyave repitiera el mismo mensaje en varias transmisiones en vivo. “Así dice una señora Andrea Arroyave que todo el tiempo, como cuatro veces, ha entrado a mi live a decirme lo mismo”, relató.

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Alina Lozano confesó que sí mantiene a su esposo Jim Velásquez - crédito @lozanoalina/Instagram

En su descargo, Lozano enumeró episodios de su vida sentimental y cómo enfrentó separaciones anteriores. “Sí, a mí me abandonaron. Sí, a mí mi ex me dejó. Sí, a mí mi ex me dejó con la patadita de la buena suerte”, afirmó.

Luego mencionó por nombre a Enrique Carriazo al recordar una de esas rupturas. También se refirió al padre de su hijo y describió otra salida que, según contó, la marcó. “A mí me dejó el papá de mi hijo, me dio la patadita de la buena suerte y se fue abrazado con otra, me dejó”, señaló.

Al diferenciar el final de su matrimonio con Velásquez de esas experiencias, Lozano insistió en que no se trató de un abandono. “Bueno, en este caso con mi ex, con Jim Velázquez, la verdad, yo tomé una decisión”, reiteró.

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La pareja de influenciadores invitó a sus fans a ser parte de los invitados de su boda - crédito lozanoalina / Instagram

La actriz planteó que el foco en “quién dejó a quién” no cambia el resultado y defendió que la vida continúa tras una ruptura. “Entonces, uno no se muere, yo soy el ejemplo. Sí sufrí porque me dejaron y el ego y todo eso, pero yo seguí viviendo”, dijo.

En el cierre de su mensaje, cuestionó la insistencia de la seguidora sobre el tema: “Y en última, señora Andrea, ¿a usted qué le importa?”, dejando claro que nadie más tiene derecho y el poder de opinar sobre las decisiones que tome a lo largo de su vida.

La reacción de la actriz generó opiniones entre sus seguidores, que dejaron mensajes como: “Eres una mujer exitosa, talentosa y guerrera, ni que no pudieras sola”; “Ya otro hombre llegará, déjenla tranquila”; “Yo estoy segura que todo es una estrategia de marketing”, entre otros más.

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Ya había alertado sobre los malos comentarios

A través de sus redes sociales, Alina Lozano relató que diariamente recibe mensajes desconfiando de su versión y que el desgaste ha sido constante. “He lidiado toda la vida con los malos comentarios, con las cosas horribles”, confesó la actriz, quien relacionó la desconfianza actual con el rechazo que ya enfrentó cuando inició la relación.

La actriz aseguró que su separación fue oficial y que no estará acompañando al joven creador de contenido en México - crédito @lozanoalina/IG

La exposición mediática de la pareja, reforzada por su paso por el reality ‘Apostarías por mí’, intensificó los rumores y las especulaciones, ya que en el programa se les acusó de fingir su vínculo por motivos de espectáculo. Lozano insistió en que todo lo vivido fue real: “Sí tuve mi relación con él, sí lo amé, sí nos casamos”.

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En un mensaje directo, Lozano expresó que, pese a su transparencia, siente que nunca logrará satisfacer a todos: “En ningún escenario quedo bien”. Para la actriz, el escrutinio y las críticas forman parte de su vida pública, pero reiteró que la decisión de separarse es irrevocable y personal.

Mientras tanto, Jim continúa su carrera en la creación de contenido como presentador digital de La casa de los famosos México y muchos alertan que la actriz le estaría ayudando con el marketing.