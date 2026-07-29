Un cruce de mensajes en redes sociales terminó en la muerte de un joven durante una riña en el sur de Bogotá: esto se sabe

La riña en Bosa se habría originado en redes sociales, según las versiones iniciales del caso en Bogotá- crédito CTI de la Fiscalía

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El fallecimiento de un joven identificado preliminarmente como Nicolás generó consternación en el suroccidente de Bogotá, después de que una riña originada por una discusión en redes sociales culminara con su muerte.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y ubicar al presunto responsable.

Según las primeras informaciones reveladas por ‘Gatonoticias’, ambos jóvenes habrían acordado encontrarse en un área localizada entre Villa Javier y San Pedro, en la localidad de Bosa. El encuentro, producto de un intercambio de mensajes que subió de tono, fue pactado como una forma de resolver la disputa mediante una pelea física.

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Durante el enfrentamiento, el presunto agresor habría utilizado un arma cortopunzante y ocasionado una herida de gravedad a Nicolás.

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Pese a que fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida. La gravedad de la lesión resultó fatal pocos minutos después de su ingreso.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido durante los minutos previos a la confrontación. Entre las tareas pendientes figura la verificación de las versiones sobre la discusión inicial en redes sociales y la reconstrucción de las circunstancias en las que se produjo la lesión mortal.

Actualmente, la Policía busca identificar y dar con el paradero del joven señalado como autor del ataque. Según la información preliminar, se trataría de la misma persona con la que Nicolás sostuvo la discusión virtual que derivó en el trágico desenlace.

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