Este es el proyecto de ley que beneficiaría a trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo

La proposición del proyecto de ley plantea la creación de un Sistema Simplificado de Protección Laboral para trabajadores independientes y por cuenta propia con ingresos inferiores a un salario mínimo - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

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La senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas radicó en el Congreso un proyecto de ley para crear un Sistema Simplificado de Protección Laboral dirigido a trabajadores independientes y por cuenta propia que ganan menos de un salario mínimo, una iniciativa que busca cubrir a quienes hoy no pueden cotizar al sistema de seguridad social y quedan sin respaldo si una enfermedad o un accidente los obliga a dejar de trabajar.

La propuesta plantea que los beneficiarios accedan mediante una contribución voluntaria hecha a través de una cuenta personal de protección laboral. Ese aporte se calcularía sobre un ingreso base de cotización simplificado definido por el Gobierno nacional.

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Según el comunicado de la congresista, el sistema está pensado para personas con ingresos bajos, variables o estacionales, siempre que además acrediten que su capacidad económica no les permite entrar al régimen contributivo ordinario. El proyecto también crea un Registro Único Simplificado de Protección Laboral, cuya administración quedaría en manos de la autoridad que determine el Gobierno.

La senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas radicó en el Congreso una iniciativa para ampliar la protección social de trabajadores independientes que hoy permanecen en la informalidad - crédito Cortesia

La iniciativa responde, en palabras de Zuleta Murgas, a la situación de quienes trabajan en la informalidad o por cuenta propia y no tienen un empleador directo.

“Empezamos nuestro trabajo por la seguridad y la protección social de los colombianos. Este proyecto busca amparar a los trabajadores más vulnerables del país porque hemos avanzado en garantías laborales para aquel que tiene un contrato de trabajo, ¿pero qué hay de más de la mitad de los colombianos que trabajan en la informalidad o por cuenta propia?”, dijo la senadora.

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El proyecto permite aportes por días, semanas, quincenas o meses

El articulado establece que los trabajadores autónomos podrán hacer aportes por labores realizadas durante días o semanas, de forma quincenal o mensual. También podrán contribuir por servicio prestado, por ingreso efectivamente percibido, por transacción económica y mediante otros mecanismos tecnológicos que autorice el Gobierno nacional.

Ese esquema de Contribución Única Simplificada, de acuerdo con la propuesta, pretende servir como una vía hacia la formalización laboral y reducir barreras de acceso a la protección social. El alcance del sistema se limitaría a personas que trabajen de manera autónoma o independiente.

El proyecto propone un esquema de aportes voluntarios y flexibles que permitiría acceder a cobertura en riesgos laborales y a una prestación económica temporal por incapacidad - crédito Visuales IA

Quien entre al programa tendría derecho a cobertura en riesgos laborales derivados de su actividad económica. Esa cobertura incluiría atención médica general y especializada, urgencias, hospitalización, procedimientos quirúrgicos, suministro de medicamentos e insumos médicos, además de otras prestaciones asistenciales.

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El proyecto también contempla una prestación económica temporal para los casos en que la persona no pueda ejercer su actividad. Ese punto apunta a proteger el ingreso de trabajadores que hoy pueden recibir atención en salud, pero no cuentan con un mecanismo que compense la pérdida de recursos cuando dejan de producir.

La iniciativa fue respaldada por Colombia Fintech y el Consejo Privado de Competitividad

Zuleta Murgas presentó el proyecto como una de sus primeras apuestas legislativas en el Congreso de la República. La propuesta, según el comunicado, cuenta con el respaldo de la bancada del Centro Democrático, de Colombia Fintech y del Consejo Privado de Competitividad.

La senadora explicó el objetivo de la medida con el ejemplo de una trabajadora informal que depende de su actividad diaria para sostenerse.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Centro Democrático, Colombia Fintech y el Consejo Privado de Competitividad, y busca reducir las barreras de acceso a la protección social para trabajadores de bajos ingresos - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

“Estoy pensando en esa señora que todos los días madruga para llegar a la plaza de mercado a trabajar, casi que de lunes a domingo, pero que el día que se enferma puede contar con que un hospital la atienda, pero no tiene quién le proteja su ingreso”, afirmó.

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El texto fija como umbral de acceso ganar menos de un salario mínimo y no tener capacidad para asumir la afiliación ordinaria a la seguridad social. Bajo ese criterio, el sistema apunta a una población ocupada que hoy permanece en la informalidad y carece de cobertura suficiente frente a los riesgos de su trabajo.

Además del nuevo sistema, el articulado prevé que cada beneficiario tenga una cuenta personal desde la cual realizará sus contribuciones de manera voluntaria. El ingreso base de cotización simplificado sobre el que se liquidarán esos aportes será definido por el Gobierno nacional.