Esta sería la agenda de la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto en Cali: habrá homenaje a los militares en la Tercera Brigada

Abelardo De La Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto en Cali con una agenda que incluye posesión, honores militares y consejo de seguridad - crédito Sergio Acero/Reuters

Guardar

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto en Cali con una agenda que incluye la ceremonia de investidura ante el Congreso en la Arena USC, honores militares en el Cantón Militar Pichincha y, al día siguiente, el primer consejo de seguridad de su mandato, una secuencia que busca subrayar desde el inicio el peso del orden público y el respaldo a las Fuerzas Militares en su gobierno.

La programación conocida fijó tres momentos centrales en menos de 24 horas: el viernes 7 de agosto, la posesión a las 10:00 a. m. y el reconocimiento de tropas a las 2:00 p. m.; el sábado 8 de agosto, realizará su primer consejo de seguridad a las 8:00 a. m. La reunión estuvo prevista en la Tercera Brigada, en Cali, con la cúpula militar, de Policía y los funcionarios del sector defensa.

PUBLICIDAD

Según el cronograma oficial, la ceremonia principal se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali ante el Congreso de la República. Allí, el presidente electo prestará juramento en el acto constitucional que marcará el inicio formal de su administración.

La sede elegida no está todavía desligada del trámite político. El Senado de la República tendrá que ratificar el miércoles 29 de julio si avala que el acto presidencial se haga en la capital del Valle del Cauca, después de que la Cámara de Representantes la aprobara en la sesión del martes 28 de julio.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

Así mismo, la agenda del 7 de agosto continuará en la tarde con el reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha. Ese acto forma parte de la tradición protocolaria del cambio de mando y representa el saludo del nuevo jefe de Estado a las Fuerzas Militares, de las que es comandante supremo de acuerdo con la Constitución.

PUBLICIDAD

Para esa actividad se espera la participación de altos mandos militares y de Policía, además de autoridades nacionales y representantes del gobierno entrante. En cuanto al consejo de seguridad, este servirá para recibir un balance sobre la situación de orden público en distintas regiones del país y revisar capacidades operativas de la Fuerza Pública.

El equipo del gobierno entrante indicó que está ultimando los detalles logísticos, protocolarios y operativos de la ceremonia.

Abelardo De La Espriella descartó posesionarse en una guarnición militar de Popayán por las condiciones climáticas y la caída de ceniza asociada a la actividad volcánica - crédito @defensoresco/X

De la Espriella había planteado inicialmente posesionarse en una guarnición militar de Popayán, en el Cauca, pero luego se inclinó por Cali. Explicó que el cambio obedeció a las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y a las afectaciones logísticas que podía causar la caída de ceniza.

PUBLICIDAD

El presidente electo también confirmó que la ceremonia no se realizará en un recinto militar. Ese giro ocurrió después de que el presidente Gustavo Petro dejara claro que no permitiría organizar el evento en una instalación de ese tipo, pese a que el mandatario entrante había buscado que su posesión funcionara como homenaje a las Fuerzas Militares.

De la Espriella sostuvo: “Cumpliré, en colaboración armónica con el Congreso de la República, la palabra que le di a los colombianos: quiero que mi posesión siga siendo el homenaje que prometí a quienes durante décadas han defendido la libertad, la democracia y la institucionalidad“.

PUBLICIDAD

También explicó por qué eligió esa zona del país para el comienzo de su mandato. “Es una región que ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo”, afirmó al referirse a Cali y al suroccidente colombiano.

Entre los invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali figuran Santiago Peña, Felipe VI, Javier Milei, Daniel Noboa y Marco Rubio - crédito Europa Press

Entre los asistentes confirmados están el presidente de Paraguay Santiago Peña, el rey Felipe VI de España y el presidente de Ecuador Daniel Noboa, que afirmaron que acudirán al acto. También figura Luis Felipe Yagüé Cotazo, que es el vendedor de panela que votó por De la Espriella al que algunos seguidores de Iván Cepeda no le compraron su producto.

A la lista se suman, Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Según el equipo de prensa del presidente electo, estos dirigentes respaldaron a De la Espriella tras su elección y que forman parte de una ola de nuevos mandatarios de derecha en América Latina.

PUBLICIDAD

La solicitud formal del presidente electo al Congreso para sesionar en Cali quedó expresada en estos términos: “Le solicito a la Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia”.