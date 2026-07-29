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Niña de siete años fue rescatada en Bogotá tras pedir ayuda por una ventana con mensajes en hojas de papel: qué fue lo que pasó

La menor quedó bajo protección de las entidades competentes luego de que ciudadanos alertaran a la Policía sobre la situación en una vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda

La intervención de la Policía permitió poner a salvo a la menor, quien fue trasladada para activar la ruta de restablecimiento de sus derechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La intervención de la Policía permitió poner a salvo a la menor, quien fue trasladada para activar la ruta de restablecimiento de sus derechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si una niña de 7 años fue víctima de abandono luego de ser rescatada por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en una vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda.

Tras el procedimiento, la menor quedó bajo protección de la autoridad administrativa competente, que activó el proceso de restablecimiento de sus derechos mientras se esclarecen las circunstancias por las que permanecía sola dentro del inmueble y se determina la eventual responsabilidad de los adultos encargados de su cuidado.

La intervención de la Policía se produjo luego de que ciudadanos alertaran sobre una situación inusual en la vivienda. De acuerdo con la información conocida, la niña logró llamar la atención de personas que pasaban por el sector al entregar por una ventana varios mensajes escritos en los que pedía ayuda, lo que motivó el aviso a las autoridades, según la información de Blu Radio.

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El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que una patrulla de Infancia y Adolescencia atendió el requerimiento ciudadano y, tras verificar la situación, ingresó al inmueble para salvaguardar a la menor.

Los mensajes escritos en hojas de papel que la niña lanzó por la ventana permitieron que ciudadanos alertaran a la Policía, lo que desencadenó el operativo de rescate en el barrio Galán, en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Los mensajes escritos en hojas de papel que la niña lanzó por la ventana permitieron que ciudadanos alertaran a la Policía, lo que desencadenó el operativo de rescate en el barrio Galán, en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según indicó el oficial, una vez la niña fue puesta a salvo, quedó a disposición de la autoridad administrativa encargada de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

Aunque Blu Radio informó que la menor habría permanecido sola desde la mañana, ese dato no ha sido confirmado oficialmente por la Policía, que tampoco ha precisado cuánto tiempo estuvo sin la compañía de un adulto responsable.

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Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las personas encargadas del cuidado de la niña. El caso continúa bajo investigación para establecer si existió un presunto abandono y definir las medidas que correspondan dentro de la ruta de protección para la menor.

El caso recordó otro hecho similar ocurrido en Bogotá hace pocas semanas. En esa oportunidad, una niña de 3 años fue rescatada por la Policía en una vivienda de la localidad de Los Mártires, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por los gritos de auxilio que provenían del inmueble.

La niña estaba bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable, según el reporte oficial - crédito Mebog

Según informó la Policía en ese momento, los uniformados ingresaron al lugar con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y encontraron a la menor encerrada y sin la compañía de un adulto. Posteriormente, fue trasladada a un centro especializado para verificar su estado de salud y adelantar el restablecimiento de sus derechos.

El entonces jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, teniente coronel Norberto Caro, explicó que el rescate fue posible gracias al reporte oportuno de la comunidad y a la coordinación entre las distintas entidades que participaron en la atención de la emergencia. Asimismo, indicó que la menor quedó a disposición de la autoridad administrativa competente para garantizar su protección.

En ese caso, las autoridades informaron que la madre de la niña manifestó haber salido de la vivienda para asistir a una reunión social, versión que pasó a ser objeto de verificación dentro de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Otro episodio reciente que mantiene la atención de las autoridades ocurrió en Sibaté, Cundinamarca, donde se investiga un presunto caso de maltrato contra una niña de 4 años. La investigación comenzó tras la difusión de un video en redes sociales que evidenciaría una agresión física y psicológica contra la menor, presuntamente cometida por su padrastro.

La madre, identificada como una ciudadana de nacionalidad extranjera, dijo que dejó sola a su hija mientras asistía a una reunión social - crédito Mebog
La madre, identificada como una ciudadana de nacionalidad extranjera, dijo que dejó sola a su hija mientras asistía a una reunión social - crédito Mebog

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Soacha, la niña fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que asumió el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El comandante de esa institución, coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, rechazó cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes y aseguró que las autoridades mantienen la búsqueda del presunto responsable mientras avanzan las investigaciones.

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