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Deudas del Gobierno y El Niño amenazan con subir las tarifas de energía en Colombia

Asocodis advirtió que el sector eléctrico enfrenta una “tormenta perfecta” por falta de liquidez, redes saturadas y mayor uso de térmicas

Medidores inteligentes de energía-Colombia
Imagen de archivo de un medidor inteligente de energía. Foto: ENEL-CODENSA
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El sector eléctrico en Colombia enfrenta una combinación de riesgos que podría golpear las tarifas en los próximos meses. El presidente de Asocodis, José Manzur, advirtió que las deudas acumuladas con las empresas prestadoras y la llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad están creando una “tormenta perfecta” para el sistema.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Manzur señaló que la deuda del Gobierno nacional y de otros entes con el sector asciende a cerca de 7 billones de pesos. Ese faltante compromete la liquidez de distribuidoras y comercializadoras, y también puede afectar la capacidad de respuesta de los generadores térmicos durante la sequía.

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La deuda está compuesta por varios frentes. Según el dirigente gremial, hay 900.000 millones de pesos en subsidios no pagados, 1,9 billones correspondientes a saldos de la opción tarifaria heredada de la pandemia, 1,5 billones en deudas de usuarios oficiales territoriales y cerca de 2,7 billones asociados a la empresa intervenida Aire.

Necesitamos es un apoyo fundamental por parte del Gobierno nacional... si no vamos a tener grandes dificultades”, afirmó Manzur. El directivo insistió en que una parte de esos recursos es clave para que los generadores térmicos puedan comprar el combustible necesario y respaldar el suministro cuando los embalses estén bajo presión.

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Los clientes deben acumular puntos para redimir los bonos Foto: enel.com.co
El sector eléctrico en Colombia enfrenta una combinación de riesgos que podría golpear las tarifas en los próximos meses. El presidente de Asocodis, José Manzur, advirtió que las deudas acumuladas con las empresas prestadoras| Foto: enel.com.co

Deudas y sequía presionan al sistema eléctrico

La alerta del gremio no se limita al problema financiero. Manzur afirmó que el país se prepara para un fenómeno de El Niño “superfuerte” y posiblemente “el más severo de la historia”. Esa condición climática puede reducir la generación hidroeléctrica y aumentar la dependencia de plantas térmicas, que suelen operar con costos más altos.

El riesgo es mayor porque el sistema llega con una estrechez entre oferta y demanda. Según el presidente de Asocodis, varios proyectos de generación y transmisión no han entrado en operación en los tiempos previstos, debido a retrasos en consultas previas y dificultades de seguridad.

Esa falta de nueva infraestructura deja menos margen para responder a los altos consumos. Manzur explicó que en algunas regiones ya se observan cortes menores o casos de demanda no atendida, especialmente por limitaciones en las redes y sobrecargas en sistemas que están llegando a su capacidad máxima.

La región Caribe aparece entre las zonas donde ya se sienten estas presiones. Allí, las altas temperaturas elevan el consumo de energía y las redes copadas dificultan atender toda la demanda con normalidad.

En algunas regiones del país se está viendo afectado eso... básicamente por limitaciones en la red y los altos consumos que se están dando”, explicó el dirigente gremial.

Codensa Mantenimiento Foto: Codensa
La región Caribe aparece entre las zonas donde ya se sienten estas presiones. Allí, las altas temperaturas elevan el consumo de energía y las redes copadas dificultan atender toda la demanda con normalidad

Tarifas podrían subir en los próximos meses

Aunque Manzur reconoció que durante los últimos dos años las tarifas han mostrado una tendencia decreciente, advirtió que esa dinámica podría cambiar pronto. El uso más intensivo de termoeléctricas durante la sequía y la exposición a la bolsa de energía pueden elevar los costos del servicio.

Uno de los casos mencionados es el de Aire, cuya exposición a bolsa llegaría al 70 % en enero. Esto significa que una parte importante de su energía tendría que comprarse en un mercado más sensible a las condiciones de oferta, demanda y disponibilidad de generación.

Lo preocupante en este momento, en estos próximos meses, es que la tarifa, lamentablemente se va a afectar”, advirtió Manzur.

El llamado del gremio apunta en dos direcciones. Por un lado, pide que el Gobierno atienda las deudas pendientes para aliviar la caja de las empresas y permitir una mejor preparación ante El Niño. Por otro, insiste en la necesidad de ahorrar energía para reducir presión sobre el sistema.

La advertencia llega cuando el país enfrenta decisiones urgentes sobre liquidez, infraestructura, combustibles y consumo. Para Asocodis, si no se actúa a tiempo, la suma de deudas, sequía, redes saturadas y mayor generación térmica terminará reflejándose en las facturas de los usuarios.

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