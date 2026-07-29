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Pasaportes en Santander: alertan por falsas páginas y llamadas que cobran el trámite

La Gobernación advirtió que el pago del pasaporte solo se hace presencialmente y pidió desconfiar de enlaces o llamadas que ofrecen agilizar el proceso

Fotografía cenital de pasaportes colombianos apilados en abanico sobre una superficie gris claro. Muestran sellos migratorios europeos y billetes de avión.
Pasaportes colombianos . (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander lanzó una advertencia a los ciudadanos por el aumento de modalidades de estafa relacionadas con la expedición del pasaporte. La alerta apunta a páginas web, enlaces y llamadas telefónicas en las que supuestos intermediarios piden dinero para agilizar el trámite o entregar el documento a domicilio.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la directora de la dependencia, Waleska Quintero, aclaró que la entidad no tiene habilitado ningún canal virtual para recibir pagos. Por eso, pidió a los usuarios desconfiar de cualquier persona o plataforma que solicite transferencias, consignaciones o pagos en línea para gestionar el pasaporte.

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Queremos informarles a todos nuestros usuarios que no tenemos habilitado ningún canal virtual para realizar pagos del trámite del pasaporte. Todos los pagos se hacen únicamente de manera presencial y directamente en nuestra oficina”, explicó Quintero.

La funcionaria insistió en que el proceso oficial se realiza de manera presencial en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano, local 10, del centro comercial Cacique. Allí se adelanta la toma de datos biométricos y la fotografía, pasos necesarios antes de efectuar el pago correspondiente.

Las pruebas en Fogra y Fime certifican que el pasaporte colombiano cumple con los estándares internacionales de la Oaci - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Pasaportes colombianos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Pago solo se hace de forma presencial

La advertencia de la Gobernación busca frenar engaños que pueden terminar en pérdidas económicas y en exposición de datos personales. Según Quintero, los ciudadanos deben tener claro que el trámite no comienza con un pago por internet ni con la intervención de personas externas que prometen turnos, rapidez o beneficios especiales.

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Después de la atención inicial en la oficina, el ciudadano debe realizar el pago en efectivo en el Banco Sudameris, que funciona en las mismas instalaciones. Ese es el canal autorizado dentro del procedimiento informado por la Oficina de Pasaportes de Santander.

La entidad pidió especial cuidado con páginas que imitan plataformas oficiales o que aparecen como supuestos servicios de ayuda para gestionar el documento. También recomendó desconfiar de mensajes que pidan datos personales, números de documento o comprobantes de pago antes de la atención presencial.

El llamado es especialmente importante porque las estafas relacionadas con trámites públicos suelen aprovechar la urgencia de quienes necesitan viajar, renovar documentos o cumplir requisitos en poco tiempo. En esos casos, los delincuentes ofrecen supuestas soluciones rápidas y cobran valores que no hacen parte del proceso real.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

No hay llamadas ni entrega a domicilio

La Oficina de Pasaportes también desmintió otra modalidad de fraude detectada recientemente: llamadas telefónicas de supuestos funcionarios que ofrecen entregar el pasaporte en la vivienda del solicitante a cambio de un pago adicional.

La Oficina de Pasaportes no realiza llamadas para cobrar dinero ni ofrece el servicio de entrega a domicilio del documento. Si una persona recibe este tipo de comunicación, se trata de una estafa”, advirtió Quintero.

Con esa precisión, la funcionaria dejó claro que ningún usuario debe entregar dinero a personas que se presenten como intermediarios o trabajadores de la entidad por fuera de la oficina. Tampoco debe aceptar cobros extra por servicios de entrega, aceleración del trámite o supuestas facilidades no anunciadas por canales oficiales.

La Gobernación de Santander recomendó verificar cualquier información únicamente por medios institucionales y acudir directamente a la Oficina de Pasaportes para resolver dudas. El objetivo es evitar que los ciudadanos caigan en páginas fraudulentas, llamadas engañosas o enlaces diseñados para captar dinero.

La alerta también busca proteger la información personal de los solicitantes. En este tipo de trámites, los datos de identificación pueden ser utilizados por terceros si se entregan en plataformas falsas o a personas no autorizadas.

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