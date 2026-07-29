Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Exmiembro del Clan del Golfo fue condenado en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Aimer Alberto Alvarán Posada recibió una pena de 12 años por una operación de narcotráfico que terminó con 363 kilos incautados

Autodefensas Gaitanistas De Colombia o clan del Golfo y disidencias del frente 36 de las Farc tienen aterrorizada a la población de Briceño en Antioquía - crédito Fiscalia/Sitio web
Aimer Alberto Alvarán Posada recibió una pena de 12 años por una operación de narcotráfico que terminó con 363 kilos incautados - crédito Fiscalia/Sitio web
Guardar

Un exintegrante de alto rango del Bloque Occidental del Clan del Golfo fue condenado en Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de cocaína con destino a ese país.

El condenado es Aimer Alberto Alvarán Posada, colombiano de 52 años, quien recibió la sentencia este martes 28 de julio en un tribunal federal de Florida. De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reseñada por El Tiempo, el hombre admitió su responsabilidad en los hechos investigados.

El caso se remonta a 2018, cuando Alvarán Posada participó en una estructura criminal que buscaba producir 500 kilogramos de cocaína para compradores mexicanos, con conocimiento de que el cargamento sería enviado hacia territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo de esa operación ilegal, las autoridades lograron incautar aproximadamente 363 kilogramos de cocaína, según los documentos judiciales citados por la justicia estadounidense.

Primer plano de una mano cerrando un candado de hierro en una reja de celda. Un martillo de juez descansa sobre expedientes judiciales y la balanza de la justicia se ve borrosa al fondo.
Durante el desarrollo de esa operación ilegal, las autoridades lograron incautar aproximadamente 363 kilogramos de cocaína, según los documentos judiciales citados por la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operación del Clan del Golfo terminó con droga incautada

La investigación estableció que Alvarán Posada no actuó como un integrante menor dentro de la estructura. Según los documentos judiciales, obtuvo autorización del comandante del Bloque Norte del Clan del Golfo, zona en la que se realizaría la transacción, y lideró varias reuniones para coordinar la operación.

El objetivo era producir y entregar el cargamento a compradores mexicanos, quienes posteriormente lo enviarían a Estados Unidos. Esa conexión internacional fue clave dentro del proceso, pues la justicia estadounidense lo vinculó directamente con una conspiración para traficar cocaína hacia su territorio.

PUBLICIDAD

La droga no alcanzó a completar su ruta. Las autoridades incautaron cerca de 363 kilos, una cantidad que evidenció la dimensión de la operación y el papel que habría tenido el exintegrante del Clan del Golfo en la coordinación del envío.

Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años.

La sentencia se suma a otros procesos que las autoridades estadounidenses han adelantado contra miembros de esa organización criminal por narcotráfico internacional.

Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años - crédito Freepik
Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años - crédito Freepik

Justicia de EE. UU. señaló su proyección dentro del grupo

Los investigadores también determinaron que, mientras avanzaba la conspiración, Dairo Antonio Úsuga David, antiguo líder del Clan del Golfo, le comunicó a Alvarán Posada que se evaluaba su posible nombramiento como comandante del Bloque Occidental de la organización.

Ese eventual ascenso, según la justicia estadounidense, le habría permitido ampliar su poder dentro de la estructura criminal. También le daría capacidad para controlar una red más grande de integrantes, definir precios de la cocaína y decidir quién podía producir y transportar estupefacientes en las zonas bajo influencia del grupo.

Úsuga David, conocido como uno de los antiguos máximos jefes del Clan del Golfo, cumple actualmente una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Su mención dentro del expediente muestra la importancia que habría tenido Alvarán Posada en los planes internos de la organización.

El Departamento de Justicia indicó que la condena hace parte de las acciones contra integrantes del Clan del Golfo involucrados en actividades de narcotráfico internacional. También recordó que el Gobierno estadounidense designó a esa estructura, en diciembre pasado, como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Temas Relacionados

Clan del GolfoAimer Alberto Alvarán PosadanarcotráficoEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno cambió las reglas del pico y placa para personas con discapacidad: así funcionará la nueva exención nacional

La resolución unifica el procedimiento en todo el país, elimina algunos requisitos y reconoce a las personas de apoyo registradas para acceder al beneficio

Gobierno cambió las reglas del pico y placa para personas con discapacidad: así funcionará la nueva exención nacional

Deudas del Gobierno y El Niño amenazan con subir las tarifas de energía en Colombia

Asocodis advirtió que el sector eléctrico enfrenta una “tormenta perfecta” por falta de liquidez, redes saturadas y mayor uso de térmicas

Deudas del Gobierno y El Niño amenazan con subir las tarifas de energía en Colombia

Defensoría alerta crisis humanitaria: 15.960 desplazados y 64.787 confinados en lo que va del 2026

El organismo también presentó un estudio sobre los impactos de la desaparición forzada y las búsquedas pendientes en Colombia

Defensoría alerta crisis humanitaria: 15.960 desplazados y 64.787 confinados en lo que va del 2026

Antioquia registra 120 agresiones contra defensores de derechos humanos en seis meses

Fundación Sumapaz alertó por homicidios, amenazas, desplazamientos y estigmatización contra líderes sociales en varias subregiones del departamento

Antioquia registra 120 agresiones contra defensores de derechos humanos en seis meses

CAF alerta a De la Espriella por deuda, salud, El Niño y debilidad institucional

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe entregó su diagnóstico económico al Gobierno entrante y pidió recuperar confianza e inversión

CAF alerta a De la Espriella por deuda, salud, El Niño y debilidad institucional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

‘Yo me llamo’, el capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Greeicy se defendió de señalamientos por sus bailes con otros hombres: “Veo la danza de una manera muy distinta”

Mavé, la reconocida tarotista colombiana, confesó el significado de las cartas lejos del tabú: “He sido adicta al psicoanálisis”

Plinio Apuleyo Mendoza: así reaccionaron las redes sociales tras el fallecimiento del escritor

Deportes

Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Benfica no se quiso conformar con Jhon Jáder Durán: habría buscado a otro colombiano, pero el dinero frenó todo