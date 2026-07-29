Exmiembro del Clan del Golfo fue condenado en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Aimer Alberto Alvarán Posada recibió una pena de 12 años por una operación de narcotráfico que terminó con 363 kilos incautados - crédito Fiscalia/Sitio web

Guardar

Un exintegrante de alto rango del Bloque Occidental del Clan del Golfo fue condenado en Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de cocaína con destino a ese país.

El condenado es Aimer Alberto Alvarán Posada, colombiano de 52 años, quien recibió la sentencia este martes 28 de julio en un tribunal federal de Florida. De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reseñada por El Tiempo, el hombre admitió su responsabilidad en los hechos investigados.

El caso se remonta a 2018, cuando Alvarán Posada participó en una estructura criminal que buscaba producir 500 kilogramos de cocaína para compradores mexicanos, con conocimiento de que el cargamento sería enviado hacia territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo de esa operación ilegal, las autoridades lograron incautar aproximadamente 363 kilogramos de cocaína, según los documentos judiciales citados por la justicia estadounidense.

Durante el desarrollo de esa operación ilegal, las autoridades lograron incautar aproximadamente 363 kilogramos de cocaína, según los documentos judiciales citados por la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operación del Clan del Golfo terminó con droga incautada

La investigación estableció que Alvarán Posada no actuó como un integrante menor dentro de la estructura. Según los documentos judiciales, obtuvo autorización del comandante del Bloque Norte del Clan del Golfo, zona en la que se realizaría la transacción, y lideró varias reuniones para coordinar la operación.

El objetivo era producir y entregar el cargamento a compradores mexicanos, quienes posteriormente lo enviarían a Estados Unidos. Esa conexión internacional fue clave dentro del proceso, pues la justicia estadounidense lo vinculó directamente con una conspiración para traficar cocaína hacia su territorio.

PUBLICIDAD

La droga no alcanzó a completar su ruta. Las autoridades incautaron cerca de 363 kilos, una cantidad que evidenció la dimensión de la operación y el papel que habría tenido el exintegrante del Clan del Golfo en la coordinación del envío.

Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años.

La sentencia se suma a otros procesos que las autoridades estadounidenses han adelantado contra miembros de esa organización criminal por narcotráfico internacional.

Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años - crédito Freepik

Justicia de EE. UU. señaló su proyección dentro del grupo

Los investigadores también determinaron que, mientras avanzaba la conspiración, Dairo Antonio Úsuga David, antiguo líder del Clan del Golfo, le comunicó a Alvarán Posada que se evaluaba su posible nombramiento como comandante del Bloque Occidental de la organización.

PUBLICIDAD

Ese eventual ascenso, según la justicia estadounidense, le habría permitido ampliar su poder dentro de la estructura criminal. También le daría capacidad para controlar una red más grande de integrantes, definir precios de la cocaína y decidir quién podía producir y transportar estupefacientes en las zonas bajo influencia del grupo.

Úsuga David, conocido como uno de los antiguos máximos jefes del Clan del Golfo, cumple actualmente una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Su mención dentro del expediente muestra la importancia que habría tenido Alvarán Posada en los planes internos de la organización.

El Departamento de Justicia indicó que la condena hace parte de las acciones contra integrantes del Clan del Golfo involucrados en actividades de narcotráfico internacional. También recordó que el Gobierno estadounidense designó a esa estructura, en diciembre pasado, como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

PUBLICIDAD