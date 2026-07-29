Antioquia registra 120 agresiones contra defensores de derechos humanos en seis meses

Crisis humanitaria: Desplazamiento por violencia en Colombia - VisualesIA ScribNews

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El ejercicio de liderazgo social en Antioquia sigue enfrentando un panorama crítico. La Fundación Sumapaz reportó 120 agresiones contra líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2026, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra quienes acompañan procesos comunitarios en el departamento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el informe consolidó hechos ocurridos entre enero y junio. En ese periodo se documentaron 16 homicidios, 50 amenazas individuales, 19 desplazamientos forzados y 9 casos de estigmatización, además de otras agresiones que muestran la falta de garantías para ejercer liderazgos sociales en distintas zonas del territorio antioqueño.

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Las mayores afectaciones, según el reporte, se concentran en subregiones como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá, donde la presencia de estructuras armadas ilegales continúa generando presión sobre comunidades, organizaciones sociales y vocerías locales.

César Mendoza, integrante del equipo de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, explicó que los grupos armados buscan limitar el papel de quienes informan, movilizan y acompañan a las comunidades. Por eso, los líderes terminan expuestos a amenazas cuando no aceptan someterse a esas estructuras.

Desplazamiento forzado - Defensoría del pueblo | crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo

“En los territorios se trata de coartar al líder comunal, al líder social, los líderes sociales son los que movilizan a las comunidades, son los que transmiten la información de lo que se está ocurriendo en el territorio”, señaló Mendoza.

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Amenazas y desplazamientos golpean a líderes sociales

El informe muestra que las amenazas individuales son la agresión más recurrente contra defensores de derechos humanos en Antioquia. Con 50 casos documentados en seis meses, esta modalidad aparece como una forma de presión para frenar denuncias, limitar actividades comunitarias y sembrar miedo en los territorios.

Mendoza describió cómo se ejerce esa presión en las zonas donde hay presencia de grupos armados. Según dijo, cuando un líder no acepta obedecer a esas estructuras, el mensaje suele ser directo: “o trabaja con nosotros, se va o usted sabe lo que sucede”.

Los 19 desplazamientos forzados registrados también reflejan el impacto de la violencia sobre quienes ejercen liderazgo social. En muchos casos, las víctimas no solo deben abandonar su trabajo comunitario, sino también salir de sus municipios para proteger su vida y la de sus familias.

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A esto se suman los hechos de estigmatización, que aumentan el riesgo para defensores y organizaciones sociales. Señalar públicamente a un líder o poner en duda su labor puede debilitar su legitimidad ante la comunidad y exponerlo a nuevas agresiones.

Para la Fundación Sumapaz, el problema no se reduce a casos aislados. El informe advierte que los liderazgos sociales cumplen un papel clave en territorios donde las comunidades necesitan información, organización y acompañamiento frente a conflictos, amenazas y ausencia institucional.

Defensoría del Pueblo - Antioquia | crédito Defensoría del Pueblo / X

Reclaman más respuesta institucional

Mendoza también cuestionó la reacción de las instituciones frente a las agresiones. El reporte señala demoras en las investigaciones judiciales por crímenes contra líderes sociales y falta de celeridad en procesos disciplinarios para establecer posibles responsabilidades de funcionarios que no habrían garantizado medidas de protección.

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“La Procuraduría es totalmente ausente. La única institución que está actuando, que actúa, pero es una consejera, es la Defensoría del Pueblo”, afirmó.

El integrante de la Fundación Sumapaz agregó que las alertas de la Defensoría pierden fuerza si no se convierten en acciones concretas. “La consejería solamente da recomendaciones o alertas, pero si el Ministerio del Interior no actúa, vale tanto como un papel mojado o un papel arrugado”, manifestó.

Otro punto que preocupa es la limitada disponibilidad de recursos para proteger a esta población, especialmente en municipios con baja capacidad presupuestal. Justamente en esas zonas suelen concentrarse buena parte de los riesgos por la persistencia del conflicto armado.

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El informe también advierte compromisos pendientes del Gobierno nacional saliente en materia de garantías para líderes sociales. Según la organización, aún hay retrasos en una política pública integral que fortalezca la prevención, la protección y la respuesta institucional.

Para la Fundación Sumapaz, las 120 agresiones registradas en Antioquia durante el primer semestre de 2026 son una alerta urgente. La protección de los líderes no puede depender solo de medidas individuales, sino de una respuesta coordinada que reduzca la presión armada y permita a las comunidades organizarse sin miedo.