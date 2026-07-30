Video | Gol del Benfica, con Richard Ríos en cancha, para clasificar en la Europa League 2026: Jhon Durán debutó

Esta anotación de Vengelis Pavlidis puso arriba en el marcador al Benfica, para clasificar en la Euoropa League 2026 ante St. Gallen - crédito La 12

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Jhon Jáder Durán y Richard Ríos estuvieron en la remontada del Benfica ante St. Gallen, por la ronda previa de Europa League 2026. El equipo de los colombianos llegó al partido de vuelta, disputado en Berit Sitterstadion donde oficia como local el cuadro suizo, con un marcador adverso de 2-1. Sin embargo, cuatro goles de Vangelis Pavlidis y uno de Clement Lenglet certificaron la clasificación para el equipo portugués, Benfica.

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el equipo. Ya había sumado minutos en un partido amistoso ante Belenenses, e incluso hizo gol y asistencia. Fue hasta este enfrentamiento con St. Gallen que Durán recibió su primera convocatoria oficial y sumó sus primeros minutos, ingresando con la camiseta número 22 al minuto 77′ por Vangelis Pavlidis, figura del partido.

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El atacante colombiano se reportó en la goleada de las "Águilas" por 5-1 en el estadio da Luz de Lisboa-crédito @SLBenfica/X

Richard Ríos también ingresó desde el banco de suplentes. El volante de la selección Colombia, que se integró a los entrenamientos con el equipo el pasado 27 de julio, entró al minuto 66′ por Leandro Barreiro, mediocampista del Benfica. Ríos generó el penal que después Pavlidis terminó convirtiendo en gol para el cuarto de Benfica.

Benfica vs St. Gallen: así fue el partido

El conjunto portugués abrió el marcador temprano gracias a Vangelis Pavlidis, quien aprovechó una asistencia de Rafa para definir dentro del área a los 11 minutos. Ese gol le permitió al equipo controlar el ritmo del encuentro, aunque los suizos tuvieron algunas aproximaciones, incluida una pelota en el poste de Aliou Baldé antes del descanso.

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En la segunda mitad, Benfica aumentó la diferencia. Pavlidis volvió a aparecer a los 55 minutos para marcar el 2-0 tras una asistencia de Jakub Kaminski y diez minutos después completó su triplete con un cabezazo que inicialmente fue revisado por el VAR antes de ser validado. Poco después, el panorama se complicó aún más para St. Gallen con la expulsión de Jozo Stanic por doble amonestación, situación que dejó al equipo suizo con diez jugadores durante más de media hora.

Ríos ingresó y siete minutos después de entrar al terreno de juego fue derribado dentro del área por Leon Frokaj, acción que el árbitro sancionó como penalti. Pavlidis convirtió el cobro con un potente remate para establecer el 4-0 parcial y completar una destacada actuación individual con tres anotaciones.

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Richard Ríos disputa su segunda temporada con el Benfica de Portugal, mientras que Jhon Durán debutó en partido oficial - crédito AFP

El partido de Jhon Jáder Durán

El colombiano dispuso de una ocasión clara sobre el final al conectar un cabezazo tras un centro de Dodi Lukébakio, pero su remate se fue desviado. Aunque no logró marcar, participó activamente en los minutos finales del compromiso.

El quinto y definitivo gol llegó a ocho minutos del final. Clément Lenglet aprovechó un centro de Lukébakio tras un saque de esquina para cerrar la goleada con un remate dentro del área. Benfica continuó generando opciones hasta el pitazo final, mientras St. Gallen apenas pudo responder con algunos disparos lejanos que no inquietaron el resultado.

El Benfica venció 5-0 al St. Gallen en el partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League el 30 de julio de 2026, avanzando con un marcador global de 6-2 - crédito Reuters

Las estadísticas del partido

Las estadísticas reflejaron el amplio dominio de Benfica durante los 90 minutos. El conjunto portugués registró 25 remates frente a los 11 de St. Gallen y obligó al arquero rival a intervenir en diez oportunidades, mientras que los suizos apenas lograron tres disparos a puerta.

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Además, los locales acumularon 20 remates dentro del área y generaron cinco oportunidades claras de gol, de las cuales concretaron cinco anotaciones. En posesión también marcaron diferencias, con 612 pases intentados y 527 completados para una efectividad del 86 %, muy por encima del 70 % de precisión de St. Gallen, que solo conectó 164 de 234 pases.

Benfica también dominó el juego en campo rival con 57 toques dentro del área contraria, nueve tiros de esquina, 36 envíos largos precisos y siete centros acertados, cifras que evidenciaron su constante presión ofensiva y explican la contundente goleada conseguida ante el conjunto suizo.

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