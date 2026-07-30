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Gobierno electo estableció una agenda de cooperación con el BID para que sea el “primer aliado multilateral” del país

Abelardo de la Espriella enumeró algunos de los proyectos prioritarios cuyo desarrollo será realizado de la mano de la institución financiera internacional

El presidente electo aseguró algunos proyectos que se realizarán de la mano con el BID - crédito @defensoresco/X

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sellaron una alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar una agenda de cooperación que permita avanzar en proyectos de “crecimiento, competitividad y sostenibilidad fiscal” que, según el jefe de Estado entrante, estaban “congelados” durante la administración de Gustavo Petro.

El acuerdo se consolidó durante una reunión privada en Bogotá con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, una delegación del Grupo BID y los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez, y Comercio, Mauricio Gómez Amín.

“Hemos sostenido una extraordinaria reunión con la señora vicepresidenta del BID, que nos acompaña hoy aquí en Bogotá con todo nuestro equipo económico y vienen cosas maravillosas para Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo está mostrando su respaldo decidido a todos los proyectos que durante cuatro años han estado ahí congelados. Vamos a recuperar el tiempo perdido porque tenemos la confianza de los organismos multilaterales”, afirmó De la Espriella tras el encuentro.

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El banco internacional aseguró el respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito BID/sitio web - captura de pantalla @defensoresco/X
El banco internacional aseguró el respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito BID/sitio web - captura de pantalla @defensoresco/X

Durante el encuentro, la representante de la banca multilateral expresó la voluntad de la entidad de convertirse en el principal aliado multilateral del nuevo Gobierno.

Por eso, la alianza contempla la movilización de cooperación técnica y financiamiento para áreas como la transformación productiva de la Altillanura, en el oriente del país, el fortalecimiento de la infraestructura, la modernización del Estado, la promoción de la inversión privada, el impulso al turismo y la simplificación regulatoria, de acuerdo con el balance oficial del encuentro que se emitió desde Defensores de la Patria.

Por su lado, la vicepresidenta del BID agradeció la apertura del gobierno electo y expresó que la organización quiere suministrar “el conocimiento, la experiencia, la voluntad y los recursos para acompañar a Colombia. Trabajaremos con ustedes. Colombia crece eliminando trabas, potenciando sectores de gran oportunidad y atendiendo a las regiones también”, agregó la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID.

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Este es el comunicado oficial sobre la reunión del Gobierno electo con el BID - crédito Defensores de la Patria
Este es el comunicado oficial sobre la reunión del Gobierno electo con el BID - crédito Defensores de la Patria

El programa “Colombia Crece” será la hoja de ruta para implementar estas reformas e inversiones orientadas a elevar la productividad, la competitividad y el desarrollo regional. Frente a este punto, el vicepresidente electo agregó que el BID será un aliado importante, particularmente, en temas de sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.

Cuáles serán los proyectos priorizados que se trabajarán a partir de la cooperación

Además de la propuesta para los llanos orientales, uno de los proyectos que Lenfatizó De la Espriella es el aprovechamiento del río Magdalena como eje logístico y de conectividad nacional.

“El BID tiene un estudio —que lo vamos a implementar— porque vamos a aprovechar la carretera más importante que tiene Colombia, que es el río Magdalena. Sueño con que lo podamos dragar del kilómetro cero en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja”, explicó el presidente electo.

De la Espriella sostuvo que también se priorizará la mejora del comercio exterior y la resiliencia frente al fenómeno de El Niño, mediante acciones que incluyan la gestión del riesgo, la seguridad hídrica y la sostenibilidad energética.

La zona se está convirtiendo en punto de hallazgo de cuerpos que, se presume en algunos casos, pueden ser víctimas de casos de homicidio o también de muertes por inmersión - crédito Alcaldía de Barranquilla
De la Espriella aseguró que uno de los proyectos será "dragar" el río Magdalena hasta Barrancabermeja - crédito Alcaldía de Barranquilla

Otro aspecto tratado con prioridad en el encuentro fue la “eliminación de trabas” regulatorias con el propósito de potenciar la inversión privada.

“Un estado más pequeño, más efectivo y sin trabas para que el sector privado pueda invertir y sacar junto al Gobierno el país adelante para llevarlo a ese lugar de grandeza que se merece”, dijo el mandatario electo.

Para este fin, como comentó el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, se presentará “un plan de austeridad que viene acompañado de una estrategia de crecimiento”, que contará con recursos del BID, “para aumentar la economía y generar más bienestar”.

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