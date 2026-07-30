Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, recreó popular meme de su papel en ‘Las muñecas de la mafia’

El clip protagonizado por la actriz Amparo Grisales en su papel como Lucrecia de la serie 'Las muñecas de la mafia' volvió a revivir en 'Yo me llamo' - crédito Jovanna Montalvo / TikTok

Guardar

Amparo Grisales es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, pues ha participado en importantes producciones a lo largo de su carrera y muchos de sus personajes se han quedado en la memoria de los colombianos.

Sin embargo, hay uno en específico que continúa haciendo ruido en las redes sociales. Se trata de Lucrecia, esposa de Braulio Bermúdez, interpretado por Fernando “el flaco” Solórzano, y sus frases son repetidas por los usuarios de TikTok y otras plataformas digitales, pese a que han pasado años del estreno de la producción.

La actriz volvió a recordar a Lucrecia durante el capítulo 7 de Yo me llamo, en el que se desempeña como jurado y sus opiniones son muy relevantes para cada uno de los artistas, pues es la única que ha acompañado las once temporadas del concurso de talentos.

PUBLICIDAD

El 29 de julio de 2026, Amparo Grisales se refirió a su personaje de Las muñecas de la mafia mientras evaluaba a una imitadora de Li Saumet en el Templo de la Imitación.

La famosa recordó uno de sus momentos más icónicos en la televisión colombiana - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La actriz se refirió a su actuación luego de escuchar la interpretación de Fuego de una doble de Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo.

En medio de la devolución a la aspirante, comentó que conoce muy bien la cantante original, teniendo en cuenta que “fue la que cantó el tema de Las muñecas de la mafia” y luego dijo la frase “Nos fuimos, nos perdimos, nos desaparecimos”.

PUBLICIDAD

En ese momento, el público enloqueció, teniendo en cuenta que se trata de un meme difundido ampliamente a través de las redes sociales y todos los presentes gritaron de emoción al recordarlo.

En esa entrega, César Escola, Elder Dayán, Aurelio Cheveroni y “la diva de Colombia” recibieron a 18 imitadores, aunque solo seis pasaron a la siguiente etapa por su talento y parecido con los artistas a los que rinden homenaje con su voz.

La participante que imitó a Li Saumet no logró convencer al jurado, pero su paso por el escenario no pasó desapercibido al convertirse en activador de la referencia de Amparo Grisales a la serie.

PUBLICIDAD

El paso de Amparo Grisales en cada producción no pasa desapercibido - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La breve mención que realizó la famosa no solo recordó al personaje en Las muñecas de la mafia, sino al popular meme, que se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a que su uso quedó asociado al deseo de escapar de la rutina, del trabajo o de otras responsabilidades.

Y es que actualmente cientos de usuarios recrean el video al salir de sus oficinas para darle significado. Cabe recordar que en la escena original de la serie aparece la versión completa de la frase que es la siguiente: “Vamos muchachos, nos perdimos, nos fuimos, nos desaparecimos, apúrenle”.

PUBLICIDAD

Entre las reacciones de los internautas a la recreación se destacan algunos comentarios como: “Jaja Amparo entendiendo la vibra”, “Es inolvidable!! Un clásico”, “Icónica esa escena” y “Todos se saben la frase”.

Los seguidores se emocionaron al ver a Amparo Grisales recrear el personaje - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Quién era Lucrecia en la serie ‘Las muñecas de la mafia’

Lucrecia era la esposa de Braulio Bermúdez, que era interpretado por El Flaco Solórzano, que interpretaba al narcotraficante más poderoso de la región. Los seguidores de la reconocida producción recuerdan que el personaje de Amparo Grisales se distinguía por ser elegante, ambicioso, con mucho carácter y con una gran determinación para defender sus lujos y su posición de poder.

La caracterización que le dio la reconocida actriz ayudó a mantener su presencia en la memoria del público, puesto que muchas generaciones han crecido escuchando la frase e, incluso, años después, la referencia sigue siendo importante en el mundo del entretenimiento y aún más cuando la famosa volvió a recrearla.

PUBLICIDAD