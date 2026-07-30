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El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

La primera edición del festival en Medellín ya mostró cómo se repartirá su cartel entre el 10 y el 11 de octubre, con varios pesos pesados de la electrónica listos para encender el Complejo Deportivo Atanasio Girardot

Los organizadores difundieron la programación por días de EDC Colombia con los artistas que tomarán parte los días 10 y 11 de octubre - credito cortesía Páramo Presenta
Los organizadores difundieron la programación por días de EDC Colombia con los artistas que tomarán parte los días 10 y 11 de octubre - credito cortesía Páramo Presenta
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El 10 y 11 de octubre se realizará la primera edición de Electric Daisy Carnival en Colombia. Insomniac y Páramo Presenta difundieron la programación por días, en la que se especifican los artistas que participarán en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

El sábado 10 de octubre estarán Alesso, Deadmau5, Richie Hawtin y Jamie Jones, que se cuentan entre los nombres más esperados del evento inaugural. También se presentarán ARTBAT, Maceo Plex, Astrix, Carlita, Pachanga Boys, Illenium y Kaskade.

El domingo 11 de octubre actuarán Armin van Buuren, Afrojack B2B Green Velvet y Boris Brejcha. La jornada contará además con CamelPhat, Armand Van Helden, 999999999, Funk Tribu, Nico Moreno, Noise Mafia B2B Peter Blue, ALOK, Vintage Culture, HoneyLuv, LP Giobbi, Dombresky, Restricted, Above & Beyond, Infected Mushroom, Cosmic Gate, Vini Vici, Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y el B2B entre Felipe Gordon y Marcellus Pittman, entre otros.

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Electric Daisy Carnival en Colombia realizará su primera edición en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín - credito cortesía Páramo Presenta
Electric Daisy Carnival en Colombia realizará su primera edición en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín - credito cortesía Páramo Presenta

Según se confirmó en comunicado de prensa, EDC Colombia replicará en esta primera edición los cinco escenarios característicos de la franquicia: kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. A estos se sumarán tres escenarios con curaduría de sellos propios de Insomniac: Factory 93, orientado a los sonidos underground; Dreamstate, dedicado al trance; y Time Warp, la marca alemana de referencia en el circuito techno mundial.

EDC Colombia
EDC Colombia replicará cinco escenarios de la franquicia y sumará espacios con curaduría de Factory 93, Dreamstate y Time Warp - crédito (Orhun Uygur) cortesía Páramo Presenta

Con el anuncio, se confirmaron las fechas de inicio para la venta de boletería individual. Inicialmente se lanzará una preventa para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! entre el lunes 3 de agosto a las 11:00 a. m. hasta el miércoles 5 de agosto a las 10:59 a. m. La venta general comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11:00 a. m. Las entradas se podrán adquirir en Ticketmaster.

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Nombres que se sumaron al cartel para la programación por días

El cartel de EDC Colombia 2026 reúne a más de 80 artistas del circuito internacional y local de música electrónica - crédito (Orhun Uygur) cortesía Páramo Presenta
El cartel de EDC Colombia 2026 sumó 14 nuevos artistas a las presentaciones de los dos días, entre nacionales e internacionales - crédito (Orhun Uygur) cortesía Páramo Presenta

Con la distribución de los DJ y agrupaciones en los dos días de duración del evento, los organizadores dieron a conocer nuevos nombres que completan la alineación de esta primera versión del festival de música electrónica. Estas son las nuevas incorporaciones:

Sábado:

  • Cami Vásquez: DJ y productora colombiana con base en Bogotá. Ha desarrollado su carrera en la escena electrónica local y ha actuado en festivales nacionales e internacionales.
  • Derout: DJ y productor colombiano activo en la escena electrónica del país. Ha participado en eventos de música house y techno en Colombia y la región.
  • Gaia: Proyecto de trance progresivo del productor neerlandés Armin van Buuren en colaboración con Benno de Goeij. Sus lanzamientos han tenido amplia difusión en el circuito del trance mundial.
  • Goldie: DJ, productor y artista visual británico, considerado uno de los pioneros del drum and bass. Su álbum Timeless (1995) es referencia obligada del género.
  • Loumie: DJ colombiana con trayectoria en la escena electrónica local. Ha actuado en espacios y festivales del país, con un sonido orientado al house y el techno.
  • No One: DJ colombiano con presencia en la escena underground del país. Su propuesta se mueve entre el techno y el house de raíz.
  • Zoila: DJ colombiana con presencia en la escena electrónica del país. Su trabajo se orienta hacia sonidos house y electrónico experimental.

Domingo:

  • Axel Boman: DJ y productor sueco, cofundador del sello Studio Barnhus junto a Kornél Kovács y Pedrodollar. Su sonido combina house, techno y elementos experimentales.
  • Cacumen: DJ y productor colombiano con trayectoria en la escena electrónica local y regional. Ha actuado en festivales y clubes de Colombia y América Latina.
  • Luisa X: DJ colombiana con proyección en la escena electrónica del país. Ha actuado en festivales nacionales con un sonido orientado al techno y el house.
  • Lunnatica: DJ colombiana activa en la escena electrónica local. Su propuesta se mueve entre el techno y el house, con presencia en eventos del circuito underground nacional.
  • Michibanas: Proyecto colombiano de música electrónica con presencia en la escena local. Su sonido mezcla ritmos latinos con electrónica contemporánea.
  • Mnkysbnss: Dúo colombiano originario de Barranquilla. Combina sonidos del house y el techno con influencias de la música caribeña y latina.
  • Sullivan King: DJ y productor estadounidense que fusiona el metal con el dubstep y el bass music. Ha actuado en festivales como EDC Las Vegas y Lollapalooza.

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