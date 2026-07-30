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Atlético Nacional perdería un fichaje para el segundo semestre: se lo quitaría un equipo de la Liga BetPlay

El verde espera cerrar en los próximos días su libro de refuerzos con un defensor con pasado en el club, pero le aparecieron dificultades en la negociación

Atlético Nacional
Atlético Nacional no cierra el libro de pases, en el que solo ha contratado a Franco Armani para el arco - crédito Atlético Nacional
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Atlético Nacional es uno de los pocos equipos que aún no cierran el libro de pases en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, en el segundo semestre, porque el técnico Lucas González le dio prioridad a la continuidad de la plantilla del pasado campeonato y analizó cada posición para saber lo que necesitaba.

Sin embargo, el verde perdería en la carrera por uno de los tres refuerzos a los que apuntaba, pese a que parecía una opción cercana y caería bien para la zona defensiva, pero que terminaría como la contratación de otra escuadra del fútbol colombiano.

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Por lo pronto, el equipo se prepara para el debut en la Liga BetPlay contra Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería, donde empezará el camino para la estrella 19, la cual se le escapó en la final frente a Junior en junio, en Medellín, y provocó la salida del anterior entrenador Diego Arias.

“No está cerrado”

El verde sabe que una de sus falencias se encuentra en la defensa, ya que así fue como perdió la ida de la final ante Junior por goleada 3-0, en Barranquilla, pese a que fue el club que más puntos sumó en la tabla de reclasificación del primer semestre con 54 unidades.

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Es por eso que Atlético Nacional buscó a Andrés Reyes, defensor central de 26 años que se encuentra en San Diego de la MLS y desde 2020 que se radicó en Estados Unidos, donde pasó por el Inter Miami y New York Red Bulls, aunque actualmente se recupera de una lesión.

Andrés Reyes viene con mucha experiencia en Estados Unidos en los últimos seis años - crédito Scott Kinser/Imagn Images
Andrés Reyes viene con mucha experiencia en Estados Unidos en los últimos seis años - crédito Scott Kinser/Imagn Images

Pese a versiones como la de El Colombiano, en la que mencionaba que el jugador estaba muy cerca, el periodista Felipe Sierra mencionó que hay una dificultad para que el verde termine el acuerdo y es que otra escuadra, de las más grandes de Colombia, le ganaría el pulso.

“Atlético Nacional tiene diálogos y una negociación para fichar a Andrés Reyes (26), pero no está cerrado como se ha sugerido en algunos medios. Por el defensa colombiano de San Diego FC también hay otro club del G8 que hizo oferta y ha avanzado más en la operación”, dijo.

Atlético Nacional
Andrés Reyes es uno de los tres refuerzos que Atlético Nacional quiere concretar para el segundo semestre - crédito @PSierraR/X

De otro lado, Nacional busca a Elías Ricardo, un jugador argentino, e Ian Poveda, extremo que recientemente estuvo con Internacional de Bogotá y con pasado en Inglaterra, donde hizo toda su carrera profesional antes de arribar al fútbol colombiano.

“Es un excelente jugador”

Aunque aún no aparece “humo blanco” con el defensor, en especial si apareció otra escuadra cerca de contratarlo, en el verde están esperanzados en quedárselo porque tiene características que el técnico Lucas González destacó en rueda de prensa en Bogotá.

“Andrés Reyes es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central, sobre todo que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Él es una opción”, dijo.

Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional
Lucas González quiere armar una plantilla competitiva en Nacional para ganar la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

El bogotano también aprovechó para hablar sobre Cabrera, la otra contratación encaminada en la institución, al que conoce desde su paso por el fútbol de Argentina y es una apuesta personal en el verde.

“Elías es un muy buen futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros allá en Central Córdoba en el tiempo que estuvimos allá. Es un chico al que le entregaron la ’10’ de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas en un club tan grande. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional y esperemos a ver si puede ser una opción”, finalizó.

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