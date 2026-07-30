Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Cara Rodríguez, ex de Beéle, confirmó que quiere tener otro bebé y emocionó a sus fans

La creadora de contenido respondió a las inquietudes de aquellos que la apoyan desde que terminó su relación con el cantante, en medio de rumores de infidelidad

La expareja de Beéle lanzó una nueva canción tras el drama de su separación con el cantante barranquillero - crédito @caraoficial_/ Instagram
La expareja de Beéle quiere tener un tercer hijo - crédito @caraoficial_/ Instagram
Guardar

Cara Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras hablar de su interés en ser madre nuevamente. Y es que la joven saltó a la fama después de que el exitoso cantante barranquillero Beéle, padre de sus dos hijos, terminara la relación que tenía con ella para empezar de inmediato un vínculo con Isabella Ladera.

La creadora de contenido reveló a sus fanáticos que sí contempla la posibilidad de ser madre otra vez, aunque aseguró que es un deseo para el futuro y no es un plan inmediato, según respondió en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

PUBLICIDAD

Uno de los detalles que más llamó la atención es que la también cantante no descartó la posibilidad al estar en una relación estable con Jake Castro, reconocido productor musical. La respuesta llegó después de que un usuario le preguntara: “¿Quisieras tener una niña en el futuro?”.

La influenciadora dio la señal en su cuenta oficial, en la que tiene casi 2 millones de seguidores: “La verdad sí, a futuro, si Dios me lo permite, por ahora estoy dedicada a mis gordos y a trabajar mucho para ellos”, refiriéndose a sus dos hijos.

La respuesta dejó a muchos interesados en el futuro de la famosa con Jake - crédito Cara Rodríguez / Instagram
La respuesta dejó a muchos interesados en el futuro de la famosa con Jake - crédito Cara Rodríguez / Instagram

Camila Rodríguez, nombre real de la creadora de contenido, cría a Ethan y Paolo, los dos fruto de su mediática relación con el cantante urbano Beéle y los dos han demostrado que tienen una muy buena relación con la nueva pareja de su mamá, que se ha destacado en las plataformas digitales por ser muy detallista con ella.

PUBLICIDAD

Por su parte, el artista Beéle en este momento se encuentra soltero tras su relación fallida con la modelo venezolana Isabella Ladera que terminó en varios escándalos por la difusión de un video íntimo.

Dos imágenes. Izquierda: un hombre y una mujer embarazada se abrazan. Derecha: la pareja en una tina de parto con un bebé recién nacido
Isabella Ladera construyó una nueva familia con Hugo García - crédito Isabella Ladera / Instagram

Cara Rodríguez y su primer reencuentro con Beéle tras la ruptura

Los famosos no han dejado de tener contacto, debido a la responsabilidad que tienen como padres. Sin embargo, uno de los reencuentros que llamó la atención de sus seguidores ocurrió a fin de 2025 en el Megaland en Bogotá.

Después de ese momento, Cara Rodríguez ofreció una entrevista para RCN en la que contó detalles del reencuentro: “Esos dos días que estuve compartiendo con todos, con todo el equipo, porque una vez fui parte del equipo, qué chimba compartir todas esas emociones”, teniendo en cuenta que antes del escándalo era corista de Beéle.

Sin embargo, años después la percepción para ella cambió: “Yo era una más del público. Y lo más importante, como mamá, porque en ese momento no era Cara, en ese momento no era Camila, no la ex de... sino la mamá de Ethan y Paolo. Es que si te mostrara videos, ellos aplaudían, gritaban. Yo les veía a Ethan diciendo: ‘¡Papá, aquí!’. Que a mí se me aguaban los ojos, o sea, era algo muy emocionante”.

Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales
Las peleas entre la pareja quedaron en el pasado después de varios meses de lo ocurrido - crédito Beéle / Instagram

En medio de la entrevista se refirió a las posibles peleas con el artista barranquillero que es reconocido a nivel mundial: “Nada, para todas esas personas que me ven que tienen conflictos con su pareja, lo primero, obviamente uno, pero los hijos, o sea, si ellos están felices... Y la verdad fue un momento chévere”, asegurando que considera que el bienestar de los pequeños es fundamental.

Después de ese momento se han visto hasta en los cumpleaños de sus hijos, lo que demuestra las prioridades que tienen.

Entre tanto, los seguidores siguen viendo su contenido en el que muestra cómo recibe invitaciones de marcas consolidándose como un referente para las mujeres. Incluso, a finales de julio fue invitada para presenciar varias de las pasarelas en Colombiamoda 2026, en la que lució un atuendo negro que conquistó a todos.

En medio de la controversia por los videos filtrados en los que salen Isabella Ladera y Beéle teniendo intimidad, Jake Castro, novio de Cara Rodríguez lanzó pullas al cantante
Cara y Jake Castro se convirtieron en una de las parejas más estables de redes sociales - crédito @caraoficial_/Instagram

Temas Relacionados

Cara RodríguezBeéleJake CastroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Gobierno Petro lanzó hoja de ruta con 14 proyectos para modernizar la justicia en Colombia a pocos días de la sucesión presidencial

El paquete legislativo fue construido por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, tras cuatro años de trabajo interinstitucional que busca impulsar cambios estructurales

Gobierno Petro lanzó hoja de ruta con 14 proyectos para modernizar la justicia en Colombia a pocos días de la sucesión presidencial

Conductor del Chevrolet Spark azul denunció abuso de autoridad durante la inmovilización del vehículo en Cajicá: lo publicó en sus redes sociales

La intervención se ejecutó el jueves 30 de julio de 2026 en Cundinamarca, luego de reportes por conducción riesgosa en la capital y de un rastreo apoyado en registros aportados por la comunidad

Conductor del Chevrolet Spark azul denunció abuso de autoridad durante la inmovilización del vehículo en Cajicá: lo publicó en sus redes sociales

Atlético Nacional perdería un fichaje para el segundo semestre: se lo quitaría un equipo de la Liga BetPlay

El verde espera cerrar en los próximos días su libro de refuerzos con un defensor con pasado en el club, pero le aparecieron dificultades en la negociación

Atlético Nacional perdería un fichaje para el segundo semestre: se lo quitaría un equipo de la Liga BetPlay

Corte Suprema abrió indagación formal contra la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral: fue citada a indagatoria

En junio de 2026, la oficina de la exfuncionaria fue allanada y sellada para recoger evidencias

Corte Suprema abrió indagación formal contra la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral: fue citada a indagatoria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, recreó popular meme de su papel en ‘Las muñecas de la mafia’

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Video | Gol del Benfica, con Richard Ríos en cancha, para clasificar en la Europa League 2026: Jhon Durán debutó

Jhon Arias solo necesitó cinco meses para superar a Faustino Asprilla en Palmeiras de Brasil

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club