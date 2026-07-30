Cara Rodríguez, ex de Beéle, confirmó que quiere tener otro bebé y emocionó a sus fans

La expareja de Beéle quiere tener un tercer hijo - crédito @caraoficial_/ Instagram

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Cara Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras hablar de su interés en ser madre nuevamente. Y es que la joven saltó a la fama después de que el exitoso cantante barranquillero Beéle, padre de sus dos hijos, terminara la relación que tenía con ella para empezar de inmediato un vínculo con Isabella Ladera.

La creadora de contenido reveló a sus fanáticos que sí contempla la posibilidad de ser madre otra vez, aunque aseguró que es un deseo para el futuro y no es un plan inmediato, según respondió en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

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Uno de los detalles que más llamó la atención es que la también cantante no descartó la posibilidad al estar en una relación estable con Jake Castro, reconocido productor musical. La respuesta llegó después de que un usuario le preguntara: “¿Quisieras tener una niña en el futuro?”.

La influenciadora dio la señal en su cuenta oficial, en la que tiene casi 2 millones de seguidores: “La verdad sí, a futuro, si Dios me lo permite, por ahora estoy dedicada a mis gordos y a trabajar mucho para ellos”, refiriéndose a sus dos hijos.

La respuesta dejó a muchos interesados en el futuro de la famosa con Jake - crédito Cara Rodríguez / Instagram

Camila Rodríguez, nombre real de la creadora de contenido, cría a Ethan y Paolo, los dos fruto de su mediática relación con el cantante urbano Beéle y los dos han demostrado que tienen una muy buena relación con la nueva pareja de su mamá, que se ha destacado en las plataformas digitales por ser muy detallista con ella.

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Por su parte, el artista Beéle en este momento se encuentra soltero tras su relación fallida con la modelo venezolana Isabella Ladera que terminó en varios escándalos por la difusión de un video íntimo.

Isabella Ladera construyó una nueva familia con Hugo García - crédito Isabella Ladera / Instagram

Cara Rodríguez y su primer reencuentro con Beéle tras la ruptura

Los famosos no han dejado de tener contacto, debido a la responsabilidad que tienen como padres. Sin embargo, uno de los reencuentros que llamó la atención de sus seguidores ocurrió a fin de 2025 en el Megaland en Bogotá.

Después de ese momento, Cara Rodríguez ofreció una entrevista para RCN en la que contó detalles del reencuentro: “Esos dos días que estuve compartiendo con todos, con todo el equipo, porque una vez fui parte del equipo, qué chimba compartir todas esas emociones”, teniendo en cuenta que antes del escándalo era corista de Beéle.

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Sin embargo, años después la percepción para ella cambió: “Yo era una más del público. Y lo más importante, como mamá, porque en ese momento no era Cara, en ese momento no era Camila, no la ex de... sino la mamá de Ethan y Paolo. Es que si te mostrara videos, ellos aplaudían, gritaban. Yo les veía a Ethan diciendo: ‘¡Papá, aquí!’. Que a mí se me aguaban los ojos, o sea, era algo muy emocionante”.

Las peleas entre la pareja quedaron en el pasado después de varios meses de lo ocurrido - crédito Beéle / Instagram

En medio de la entrevista se refirió a las posibles peleas con el artista barranquillero que es reconocido a nivel mundial: “Nada, para todas esas personas que me ven que tienen conflictos con su pareja, lo primero, obviamente uno, pero los hijos, o sea, si ellos están felices... Y la verdad fue un momento chévere”, asegurando que considera que el bienestar de los pequeños es fundamental.

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Después de ese momento se han visto hasta en los cumpleaños de sus hijos, lo que demuestra las prioridades que tienen.

Entre tanto, los seguidores siguen viendo su contenido en el que muestra cómo recibe invitaciones de marcas consolidándose como un referente para las mujeres. Incluso, a finales de julio fue invitada para presenciar varias de las pasarelas en Colombiamoda 2026, en la que lució un atuendo negro que conquistó a todos.

Cara y Jake Castro se convirtieron en una de las parejas más estables de redes sociales - crédito @caraoficial_/Instagram