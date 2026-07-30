Jhon Arias solo necesitó cinco meses para superar a Faustino Asprilla en Palmeiras de Brasil

El colombiano marcó el 3-0 de #Palmeiras en su visita a #Vitória, al 70’, por el Brasileirão. Es la cuarta anotación del extremo en lo que va de la Liga - crédito geglobo

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Jhon Arias alcanzó las 20 victorias con Palmeiras en apenas cinco meses, una cifra que le permitió superar las 19 que consiguió Faustino Asprilla durante su etapa en el club brasileño. El extremo colombiano llegó a esa marca tras la goleada 4-0 sobre Vitória, por la fecha 21 del Brasileirao, en un compromiso en el que volvió a ser determinante con un gol y una asistencia.

Arias disputó su primer partido con Palmeiras a finales de febrero y desde entonces se ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema del entrenador Abel Ferreira. Frente a Vitória volvió a demostrar su influencia en el ataque al asistir de taco uno de los goles y marcar otra de las anotaciones del compromiso antes de ser sustituido a los 74 minutos.

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Asprilla disputó 54 partidos y anotó 12 goles con la camiseta de Palmeiras entre los años 1999 y 2000, Jhon Arias acumula 26 partidos jugados y 6 goles anotados - crédito AFP

Calificación de la prensa internacional para Jhon Arias con Palmeiras

Su rendimiento fue destacado por el medio brasileño Globo Esporte (GE), que calificó su actuación como una de las mejores de la jornada. “Jugó un partido muy activo por la banda izquierda, incluyendo una asistencia de taco y un golazo antes de ser sustituido. Una actuación magnífica”, señaló el portal especializado sobre el desempeño del colombiano.

Además del reconocimiento por su nivel futbolístico, el encuentro dejó un dato histórico para Arias. Con ese triunfo llegó a 20 victorias en apenas 28 partidos disputados con Palmeiras, de los cuales fue titular en 22. Durante ese periodo también ha aportado siete goles y tres asistencias, estadísticas que reflejan el impacto inmediato que ha tenido desde su llegada al fútbol brasileño.

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Felipe Anderson celebrando un gol con el colombiano Jhon Arias en Palmeiras - crédito Jean Carniel/Reuters

Los 10 colombianos con más victorias en Palmeiras de Brasil

Con esa marca, el atacante dejó atrás a Faustino Asprilla en el listado de colombianos con más triunfos en la historia del club. El histórico delantero, recordado por su paso por la Selección Colombia y el fútbol europeo, terminó su etapa en Palmeiras con 19 victorias, una cifra que Arias logró superar en menos de medio año.

El nuevo registro también le permitió ingresar al grupo de los diez colombianos con más partidos ganados en Palmeiras.

Richard Ríos: 77 victorias. León Darío Muñoz: 66 victorias. Miguel Ángel Borja: 65 victorias. Freddy Rincón: 42 victorias. Eduard Atuesta: 40 victorias. Pablo Armero: 34 victorias. Yerry Mina: 30 victorias. Jhon Arias: 20 victorias. Faustino Asprilla: 19 victorias. Harold Lozano: 7 victorias.

El presente de Arias coincide con uno de los mejores momentos colectivos de Palmeiras en la temporada. Gracias a la victoria sobre Vitória, el conjunto paulista llegó a 47 puntos y se mantiene como líder del Brasileirao con ocho unidades de ventaja sobre Flamengo, aunque con un partido más disputado.

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Asprilla consiguió 19 victorias (partidos ganados) con el Palmeiras durante su etapa en el club brasileño entre 1999 y 2000 - crédito Palmeiras

La opinión de Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras

Pese a esa diferencia en la clasificación, Abel Ferreira evitó cualquier exceso de confianza y destacó el compromiso de todo su plantel para mantenerse competitivo en los diferentes frentes que afronta el club durante la temporada.

“Tengo un equipo de guerreros, donde todos anteponen los intereses del equipo a los individuales. Jugadores de este nivel te hacen competir en todas las competiciones, incluso en momentos difíciles”, afirmó el entrenador portugués.

Las palabras del técnico reflejan el objetivo de Palmeiras de sostener el protagonismo tanto en el campeonato brasileño como en la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, competiciones en las que sigue en carrera.

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El próximo desafío para Palmeiras será por los octavos de final de la Copa de Brasil frente a Fortaleza, serie que se disputará el 2 y el 5 de agosto. Posteriormente, el líder del Brasileirao volverá a enfocarse en el torneo local cuando reciba a Internacional de Porto Alegre el domingo 9 de agosto, con Arias buscando ampliar un registro que ya lo ubica por encima de otro histórico colombiano como Faustino Asprilla.