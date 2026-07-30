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Raúl Giraldo le habría mentido a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín sobre su renuncia: esta es la prueba

El lunes 4 de mayo del 2026, Raúl Giraldo publicó un video en el que anunciaba su retiro de la representación legal del Independiente Medellín. Más de dos meses después, se habría demostrado que sigue en el cargo

El lunes 4 de mayo de 2026, Raúl Giraldo publicó su renuncia a la junta directiva del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

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Raúl Giraldo le habría mentido a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, cuando aseguró que se renunciaría a la representación legal del club. Así quedó demostrado con la carta que firmó el G8 manifestando su inconformismo por la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, en la que el apartado del DIM tiene la firma de Giraldo como representante legal del Poderoso.

El 13 de mayo de 2026, Raúl Giraldo estuvo envuelto en una polémica. Después de la eliminación del Deportivo Independiente Medellín de la Liga BetPlay 2026-I, en condición de local a manos de Águilas Doradas, Giraldo salió desde el gramado del Atanasio Girardot haciendo gestos provocativos contra los hinchas que se encontraban en ese momento en el estadio. Giraldo les mostró billetes y celebró en la cara de los aficionados, mientras Didier Moreno, capitán del equipo, agilizó su retirada del campo.

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Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, pidió disculpas a la hinchada del equipo y renunció a la representación legal del club - crédito DIM
Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, pidió disculpas a la hinchada del equipo y renunció a la representación legal del club - crédito DIM

La renuncia de Raúl Giraldo de la representación legal del Deportivo Independiente Medellín

Después de los hechos, Raúl Giraldo renunció a la representación legal del club, admitiendo que sus actos en el estadio Atanasio Girardot no estaban a la altura de un equipo como el Poderoso. A través de un video publicado en las redes sociales del equipo expuso:

Mil disculpas y por este motivo daré un paso al costado, buscando de que llegue alguien con muchas ideas, para que esta institución brille a nivel internacional”, afirmó Giraldo.

Raúl Giraldo había renunciado a la representación leal del Deportivo Independiente Medellín, pero firmó la carta del G8 como tal - crédito DIM/MTA Muñoz Tamayo & Asociados
Raúl Giraldo había renunciado a la representación leal del Deportivo Independiente Medellín, pero firmó la carta del G8 como tal - crédito DIM/MTA Muñoz Tamayo & Asociados

El comunicado oficial que emitió, junto a ese video de Giraldo, el Deportivo Independiente Medellín, confirmó que el “daré un paso al costado” de Giraldo, significaba su renuncia a la representación legal del equipo.

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“En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, expresó el cuadro medellinense.

Las protestas y reacciones de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín

Las reacciones de los hinchas poderosos a esa renuncia no se hicieron esperar. A través de las redes sociales manifestaron su alegría con la renuncia de Giraldo. Por ejemplo, el usuario @ElMisterPeri escribió: "Apenas se le está bajando el guayabo al viejo hijueputa este, le imprimieron un papelito para que lo lea y se “disculpe” porque ese acto bochornoso de ayer ya lo saben hasta en Argentina. Vende el equipo Raúl, nadie te cree“.

A pesar de esa renuncia, la situación deportiva del Deportivo Independiente Medellín no mejoró, según la opinión de los hinchas, que se manifestaron en las calles de la ciudad el pasado 12 de julio pidiendo que la familia Raúl Giraldo, máxima accionista del club, vendiera sus acciones porque no invertía en fichajes.

La reacción de algunos de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín al supuesto engaño de Raúl Giraldo - crédito X
La reacción de algunos de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín al supuesto engaño de Raúl Giraldo - crédito X

La prueba de que Raúl Giraldo le habría mentido a los hinchas del DIM

El pasado 22 de julio de 2026, ocho clubes del fútbol profesional colombiano: Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Independiente Medellín, América, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Once Caldas e Independiente Santa Fe, expusieron una carta en la que manifestaban su inconformismo frente a la repartición del ingreso económico producto de los derechos de televisión, en el FPC.

Dicha carta, fue asesorada legalmente por la firma de Muñoz Tamayo & Asociados, que la expuso públicamente a través de redes sociales. Esa carta tiene la firma de los ocho clubes, mediante su representante legal, y en el apartado del Deportivo Independiente Medellín, aparece la firma de Raúl Giraldo, como representante legal del club. Es por eso que los hinchas han sugerido que Giraldo les mintió, al asegurar que renunciaría a ese cargo dentro de la administración del Poderoso. Aún no hay pronunciamiento oficial del club al respecto.

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