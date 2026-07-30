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Gobierno saliente dejará varias obras y licitaciones en marcha: el 31 de julio se publicarán los prepliegos del RegioTram Norte

Además del tren de cercanías, el Ministerio de Transporte anunció un paquete de infraestructura que contempla la reactivación férrea, proyectos viales y aeroportuarios, inversión en El Dorado y la incorporación de nuevas flotas eléctricas para Bogotá y Soacha

El tren de cercanías RegioTram del Norte contará con 17 estaciones y prevé movilizar cerca de 850.000 pasajeros diarios - crédito Gobernación de Cundinamarca
El tren de cercanías RegioTram del Norte contará con 17 estaciones y prevé movilizar cerca de 850.000 pasajeros diarios - crédito Gobernación de Cundinamarca
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El RegioTram del Norte, uno de los proyectos más esperados para la movilidad de Bogotá y la Sabana, da un paso clave este 31 de julio de 2026 con la publicación oficial de los prepliegos para la licitación de su construcción y operación.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transporte, marcó el inicio del proceso que permitirá materializar un sistema férreo moderno, eléctrico y sostenible, cuya inversión supera los $17,3 billones y que está llamado a transformar el transporte entre la capital y los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

La publicación de los prepliegos representa el avance más concreto hasta la fecha para el RegioTram del Norte, un tren de cercanías que contará con 17 estaciones y prevé movilizar cerca de 850.000 pasajeros diarios una vez entre en funcionamiento. La Nación financiará el 82% del proyecto en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, consolidando así la apuesta del Gobierno nacional por la integración regional y la conectividad ferroviaria.

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Con 48 kilómetros y nueve estaciones, el Regiotram del Norte integrará su sistema con TransMilenio para mayor conectividad - crédito Gobernación Cundinamarca
El RegioTram del Norte tendrá una inversión superior a $17,3 billones para conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá - crédito Gobernación Cundinamarca

La apuesta férrea y la transformación de la movilidad regional

El RegioTram del Norte tendrá una ruta de 24,55 km dentro de Bogotá, extendiéndose hasta la calle 24 y enlazando la ciudad con la Sabana a través de 11 estaciones en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá. El sistema está diseñado para integrarse con el Metro de Bogotá, TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Urbano (Situ), aunque persisten retos técnicos y debates distritales en torno a los cruces viales y el impacto sobre el espacio público.

Con este paso, Bogotá y la región avanzan hacia una movilidad más eficiente y sostenible, ampliando la oferta de transporte público y reduciendo la dependencia del automóvil particular. El RegioTram del Norte se suma al RegioTram de Occidente, que ya supera el 34% de ejecución y cuyo primer tramo entrará en operación en octubre de 2027, beneficiando directamente a 1,4 millones de habitantes y consolidando la recuperación del transporte férreo de pasajeros en la región.

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El RegioTram del Norte inició su licitación con la publicación de los prepliegos el 31 de julio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El RegioTram del Norte inició su licitación con la publicación de los prepliegos el 31 de julio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la cartera de Transporte, la política de reactivación ferroviaria del Gobierno nacional se reflejó también en la estructuración del corredor Villavicencio–Corredor Férreo Central, con una prefactibilidad del 26% y la evaluación de tres alternativas de trazado. Durante agosto comenzará la modelación de la demanda potencial de carga, y en septiembre se seleccionará la mejor opción para este corredor clave, que busca fortalecer la competitividad logística y productiva de la Orinoquía y el centro del país.

Proyectos en ejecución y legado para la infraestructura de Bogotá y la región

El Gobierno de Gustavo Petro dejará una agenda de infraestructura robusta y coordinada para Bogotá y su entorno, con obras en ejecución, recursos garantizados y procesos licitatorios en curso. Al avance del RegioTram del Norte y Occidente se suman la adjudicación de la factibilidad del Corredor Férreo Central y la consolidación del corredor Bogotá–Belencito, que ya ha duplicado la carga movilizada respecto a 2021.

En el ámbito vial, se destacan proyectos como Accesos Norte II, cuya construcción ya inició y que ampliará de seis a doce carriles uno de los principales ingresos a Bogotá. La ALO Sur comenzará obras el 5 de agosto, fortaleciendo la conexión con Cundinamarca, mientras que la ampliación a tercer carril de la doble calzada Bogotá–Girardot ya alcanza un avance del 82,15%, consolidándose como una de las intervenciones viales más relevantes para el centro del país.

La ALO Sur comenzará obras el 5 de agosto, fortaleciendo la conexión con Cundinamarca - crédito ALO SUR SAS
La ALO Sur comenzará obras el 5 de agosto, fortaleciendo la conexión con Cundinamarca - crédito ALO SUR SAS

La infraestructura aeroportuaria también recibe un impulso con inversiones superiores a $443.000 millones entre 2023 y 2026 en la modernización de El Dorado y la estructuración del proyecto Edmax, que ampliará la capacidad del aeropuerto de 45 a 73 millones de pasajeros anuales, posicionando a Bogotá como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina.

Movilidad sostenible y transición energética en el transporte público

La agenda del Ministerio de Transporte incluye avances históricos en movilidad sostenible. Se incorporarán 269 nuevos buses eléctricos al sistema de Bogotá y Soacha, en el primer esquema de cofinanciación nacional para una flota de esta magnitud. El programa Fopat, que promueve la renovación de taxis hacia energías limpias, ya cuenta con 127 postulaciones aprobadas en la ciudad.

“Hoy entregamos a Bogotá y a su región mucho más que proyectos. Dejamos obras en ejecución, recursos asegurados, contratos adjudicados y nuevos corredores estratégicos estructurados para conectar mejor al país. Ese es el legado del Gobierno del Cambio: una infraestructura que impulsa la competitividad, fortalece la movilidad sostenible y acerca a los territorios mediante más trenes, mejores vías, transporte público limpio y una conectividad que genera oportunidades para millones de colombianos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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