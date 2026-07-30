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Estado colombiano entregó archivos desclasificados del DAS a familiares de Jaime Garzón y Pedro Movilla

El presidente Gustavo Petro se comprometió a seguir con la entrega de documentos que puedan esclarecer casos que siguen inconclusos

Entrega de archivos del DAS
Hermana de Jaime Garzón recibió los archivos desclasificados - crédito Presidencia
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El 18 de junio se informó que el Gobierno colombiano entregaría a las familias de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el objetivo de aportar a la búsqueda de verdad sobre el asesinato del periodista y humorista, registrado el 13 de agosto de 1999, y del líder sindical que desapareció en 1993.

La entrega oficial de estos documentos, que originalmente se programó para el 19 de junio frente a la Casa de Nariño, fue aplazada debido a ajustes en la agenda presidencial y se concretó el 30 de julio.

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Cabe recordar que Jaime Garzón fue una de las figuras más influyentes del periodismo y la sátira política en Colombia durante la década de los 90. Fue reconocido por su crítica social y su trabajo en medios de comunicación. Su muerte sigue siendo un crimen que permanece sin esclarecer. La justicia responsabilizó a Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque investigaciones posteriores han señalado la participación y manipulación de funcionarios estatales, como el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, que convenció a Castaño de que Garzón era un objetivo militar.

Por otra parte, Pedro Julio Movilla fue dirigente sindical y militante del Partido Comunista. Desapareció en 1993 tras sufrir hostigamientos y seguimientos por parte de organismos de seguridad, desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

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Entrega de archivos del DAS
El líder social desaparecio en 1993 tras haber sido desplazado en dos ocasiones - crédito Presidencia

Así fue la entrega de los archivos

En primer lugar, se destacó la importancia de la entrega, que se concretó luego de que todos los folios de los casos fueran consolidados en un documento único para que las familias puedan tener toda la información. Todos los archivos fueron digitalizados previamente y la información fue guardada para futuras consultas.

En la ceremonia se narró la historia de Pedro Julio Movilla y la de su hijo, José Antonio Movilla, que lleva décadas intentando ubicar a su padre. “Fuimos desplazados en dos ocasiones. La primera a Medellín, intentamos regresar y nos tocó volver a salir de Monteria, llegamos a Bogotá en 1988 y a él lo desaparecen en 1993″, declaró el hijo del líder social.

Entrega de archivos del DAS
José Movilla narró cómo se registró la desaparición de su padre - crédito Presidencia

José Movilla recordó lo que provocó que su progenitor terminara siendo perseguido por entidades del Estado hasta que se registró su desaparición.

“Había una guerra sucia por parte de terceros, era una cuestión que se volvió una política de Estado. En los 80 eliminaron a dos candidatos presidenciales de la UP. En ese estatuto de seguridad se prohibían las reuniones de más de tres personas, en una de esas reuniones a mi padre lo detienen durante tres semanas, desde eso se le catalogó como un objetivo”.

El hijo del líder social recordó que el Estado colombiano ha sido condenado por la desaparición de su padre, y pidió que este caso no sea olvidado, además de pedir por justicia en otros casos de esta índole.

“Hay cosas que son inasumibles para la nación. Es justo que el país lo conozca para que se establezca una acción de no repetición, que las fuerzas del Estado deben defender a la sociedad colombiana. Los derechos de las personas no pueden ser violados por ninguna razón”.

Entrega de archivos del DAS
El presidente Gustavo Petro afirmó que el compromiso de entregar verdad a las víctimas debe seguir - crédito Presidencia

En su intervención, el presidente Gustavo Petro habló sobre la historia de Colombia como un reflejo de lo que no se puede repetir en la historia.

Poco a poco, partes de la historia colombiana se develan, a veces llegan demasiado tarde, para que una memoria quede en la sociedad, esa memoria de la sociedad puede ser que en generaciones futuras no se repitan los hechos, los cuales son objetos de los archivos que se entregan a la opinión pública”.

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